Успейте принять участие в розыгрыше от "Санекс Septix"

 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 396
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 216
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1890
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 792
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2637
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1800
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6813
Фото
Все фото
3
2
2
2
7
Семена закладывают в период растущей Луны
Семена закладывают в период растущей Луны
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 396
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1386
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 981
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 162
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
1 Просмотров: 324
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
понедельник, 30 ноября 2020 05:35

Успейте принять участие в розыгрыше от "Санекс Septix"

  Комментировать

В холодный осенне-зимний период насущной необходимостью становится уход за септиком. Поскольку биопрепараты "Санекс Septix" эффективны при любых температурах, то их следует использовать весь год.

Уход за трубами обеспечит "Санекс Универсал". Препарат чистит их по всей протяженности. Предотвращает образование жировых пробок и засорение. Чтобы не иметь зимой проблем с трубами, следует регулярно использовать "Санекс Универсал".

С 12 по 30 ноября в компании действует акция. "Санекс Septix" предлагает розыгрыш махрового халата.

Все покупатели биопрепаратов на сумму от 500 гривен принимают участие в розыгрыше подарков. Первое место: махровый халат + "Санекс Автоуход". Второе место - "Санекс Автоуход" и Clean для уборки. Третье место - средство для устранения ржавчины.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

Покупку от 1500 грн доставят бесплатно Укрпочтой и Новой почтой.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Успейте принять участие в розыгрыше от "Санекс Septix"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19566
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 11277
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
 Просмотров: 7659
&quot;Муж стал дальнобойщиком&quot; - украинка рассказала о работе В США
"Муж стал дальнобойщиком" - украинка рассказала о работе В США
5
 Просмотров: 4185
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют
 Просмотров: 4122
Сад-огород
Теплицу обеззараживают дважды
Теплицу обеззараживают дважды Просмотров: 153
В ноябре Bio Septix разыгрывает подарки
В ноябре Bio Septix разыгрывает подарки Просмотров: 9
Калийная соль помогает саженцам перезимовать
Калийная соль помогает саженцам перезимовать Просмотров: 189
Штамбовые розы на зиму обматывают мешками
Штамбовые розы на зиму обматывают мешками Просмотров: 261
Картофель Гранада устойчив к засухе
Картофель Гранада устойчив к засухе Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
13
В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
12
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
9
"Имеем то, что имеем" - Тихановская высказалась о принадлежности Крыма
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
2
Тихановская заявила о желании встретиться с Путиным
Голосов: 136
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть