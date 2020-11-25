Успейте принять участие в розыгрыше от "Санекс Septix"

В холодный осенне-зимний период насущной необходимостью становится уход за септиком. Поскольку биопрепараты "Санекс Septix" эффективны при любых температурах, то их следует использовать весь год.

Уход за трубами обеспечит "Санекс Универсал". Препарат чистит их по всей протяженности. Предотвращает образование жировых пробок и засорение. Чтобы не иметь зимой проблем с трубами, следует регулярно использовать "Санекс Универсал".

С 12 по 30 ноября в компании действует акция. "Санекс Septix" предлагает розыгрыш махрового халата.

Все покупатели биопрепаратов на сумму от 500 гривен принимают участие в розыгрыше подарков. Первое место: махровый халат + "Санекс Автоуход". Второе место - "Санекс Автоуход" и Clean для уборки. Третье место - средство для устранения ржавчины.

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