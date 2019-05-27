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вторник, 28 мая 2019 00:55

Участница группы "Лисапетный батальон" посадила 40 кустов роз

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- Розы люблю, как детей. Этому научилась у мамы, - рассказывает 50-летняя Галина Загура, участница певческой группы "Лисапетный батальон" из села Пятничаны Чемеровецкого района Хмельницкой области. Эта группа в 2013 году победила в телевизионном проекте "Украина имеет талант". - Она ими тоже весь дом обсадила. Когда муж сестры ехал свататься, не мог на улице найти наш дом. Люди посоветовали идти туда, где больше всего цветов.

Имеет четыре цветника вокруг дома. Посадила 40 кустов роз. С коллегами из группы высадила возле сельской церкви 150 кустов. Дома имеет карликовые, обычные и плетущиеся. Привозит новые сорта из каждого города, где выступает с группой. Названия не записывает. Главное - чтобы цветы отличались. В цветнике все цветет с весны до осени.

- Если бы я разбогатела, то засадила бы цветами весь огород. У меня его 50 соток. Не было бы тогда у меня картофеля или кукурузы. А только цветы. Когда муж не может меня найти дома, то идет сразу к цветнику. Знает, что там копаюсь.

Чтобы все цветы принялись, посыпает укоренителем корневитом. Ежемесячно подпитывает удобрением из дрожжей. Заливает водой куриный помет и 100 г дрожжей. Неделю настаивает. Литр этого настоя выливает в 10-литровое ведро воды. Разводит и подливает кусты. От этого цветут чаще и больше. Еще имеет десяток сортов тюльпанов и лилий.

- Спешила вернуться с гастролей, чтобы застать цветение лилий. Приехала и пошла сразу к цветам. Тогда еще шести утра не было. Муж в доме делает мне кофе и ждет, а я любуюсь лилиями.

Тюльпаны везла из Ровенской области, где попала на выставку. Выращивает на разных клумбах, чтобы сохранить сорт. После цветения выкапывает луковицы, перемывает в марганцовке и высушивает. В сентябре высаживает обратно в землю, чтобы зацвели весной.

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