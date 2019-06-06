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У лещины Сирена красные листья

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- Заказала саженец длинной лещины на почте. В наших краях такой нет. Пришла в контейнере, поэтому не повредилась при пересылке, - рассказывает Елена Вивсик, 50 лет, из города Чертков Тернопольской области. - Не боится ни болезней, ни мошек. Будет расти где угодно, лишь бы солнце и влага.

Сажает кусты на расстоянии 3-4 м. Выкапывает яму, вдвое превышающую корень. Кладет на дно полведра перегноя, 200 г суперфосфата и 50 г калийной соли. Ставит саженец и присыпает землей.

- После посадки два первых года орех не растет. В это время разгоняется корень. А после полного укоренения понесется вверх, как ракета. За год вытягивается от 1,5 до 2 метров. Поэтому дальше прореживаю кусты.

Вырезает лишние побеги, чтобы лещина имела просветы. Оставляет 8-10, которые растут дальше друг от друга. Они плодоносящие.

- Для лучшего опыления внутрь куста прививаю побег дикой лещины. Еще проще между садовой посадить куст дикой. В моем саду несколько разных сортов, поэтому хорошо опыляются.

Имеет сорта Косфорд и Барселонский, которые созревают в начале сентября. У них большие удлиненные орехи. Они не только самоопыляющиеся, но и хорошие опылители для других сортов.

- Лещина Сирена выделяется среди других красными листьями. Орехи средней величины, зато с тонкой скорлупой. Ежегодно дают хороший стабильный урожай.

Сорт Ранний Длинный - сильнорослый, его надо часто подрезать. Иначе вырастает много коротких побегов. Плоды крупные и немного сплющенные. Созревают в первой половине сентября.

- Каталонский тоже быстро разрастается, но плоды не имеют четкой формы. Растут они на концах побегов. Созревают орехи во второй половине сентября.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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