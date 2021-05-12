Селекционер вывела сорт огурцов, которые дают урожай все лето

Владелица садового питомника из города Бахмут Донецкой области Виктория Беликова имеет в своей коллекции шедевры овощных культур. Жемчужиной называет огурцы с пучковым типом плодоношения, которые имеют по 8-10 завязей в узле. Их вывела за годы упорного труда и отбора.

Огурцы этого типа дают обильный урожай, плоды можно собирать все лето. Они хороши для консервации. Также вкусные, ароматные и сочные, если есть их свежими.

Коллекция Виктории Беликовой насчитывает семь сортов таких огурцов - Калиф, Зеленый дождь, Зевс и другие.

Также в хозяйстве предлагают лучшие сорта томатов универсального назначения Желтый дамский пальчик, Пестрый уникум, Маршал, Томатное дерево. А кондитерский подсолнечник Белый тигр с ореховым привкусом станет любимым лакомством. Дыни Самарканд и Мирзачульская удовлетворят даже опытных гурманов. Есть также баклажан без горечи сорта Белый гриб, толстостенные перцы Тауэр, Ротонда и Монте Карло, сахарная кукуруза Белая и Мраморная.

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