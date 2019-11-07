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понедельник, 11 ноября 2019 07:45

Розы укутывают при минусовой температуре

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- На зиму розы укутываю на автомате. Нет ничего сложного, если набить руку, - рассказывает 49-летняя Ангелина Мирончук из города Долинска Кировоградской области. - Укутывание нужно не только для согревания кустов. Их враг не так мороз, как внезапные оттепели. От них побеги могут сопреть. Особенно тяжело переносят резкие заморозки, сменяющиеся потеплением.

Подготовку начинает с прекращения подпитки. Удобрения розам в это время вредят. От них растения не войдут правильно в зиму. Будут расти новые побеги, вместо того, чтобы задеревенели уже существующие.

- За утепление берусь, какогда станет холодно. Когда температура 5 градусов мороза продержится дня три. Если укутать розы заранее, могут сопреть и засохнуть.

Срезает все возможные источники инфицирования - плесневые участки, пятна ржавчины и загнивания, увядшие цветы. Сами стебли укорачивает до 20-40 см и выносит из цветника. Рядом не оставляет, потому что это источник инфекций. На куст сыплет холмик из опилок и земли. Если это чернозем или глина, то добавляет песок. Под тяжелым грунтом розы не перезимуют.

- Каждому виду розы необходимо свое утепление. Штамбовым нужно воздушно-сухое укрытие. Сбиваю для них каркас из деревянных дощечек в виде решеток. К ним привязываю побеги розы и обматываю пенопластом или камышовыми матами.

Вьющиеся снимает с опор и кладет на землю. Под ветви кладет доски или шифер, и розы пригибает к земле. Крепит к земле деревянными или металлическими шпильками из проволоки. Сверху прикладывает еловыми ветками и агроволокном.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
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