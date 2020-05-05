Помидорное дерево родит два года

- С дерева собираю в четыре раза больше помидоров, чем с куста. Одно растение дает от 10 килограммов. Родит два года. На зиму выкапываю, пересаживаю в ведро и заношу в помещение, — рассказывает Галина Немченко, 44 года, из села Основа Березовского района Одесской области.

Сеет сорт Спрут F1. Он устойчив к болезням и вредителям. Выносливый к холоду, почти не страдает от перепада температуры и фитофторы.

- Рассаду помидорного дерева выращиваю, как и обычных томатов. Надо только тепло не ниже 25 градусов.

Проращивает семена с марта, а через два месяца высаживает на участок. Подпитывает препаратом Байкал ЭМ-1. На 3 л кипяченой воды дает 1 ст. л. меда и флакон препарата. Настаивает неделю. 1 ст.л. раствора разводит в ведре воды. Этим поливает кусты. Когда подрастут, возле них вбивает палки, между ними — натягивает веревки. В средине лета прищипывает верхушки, чтобы кусты больше не развивались.

— У древовидного томата не надо обрывать пасынки и боковые побеги. Это облегчает уход, — говорит Галина Немченко. — Дает красные плоды в форме сливки весом 150 граммов. Мякоть мясистая и сочная. Эти помидоры более водянистые, чем обычные.