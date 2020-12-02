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"Огород" на окне досвечивают лампами

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- Не привыкла платить за то, что могу вырастить сама. Главное - не упустить момент в начале зимы. Сею зелень, которая поспевает на Рождество, - рассказывает Елена Гуцол, 61 год, из поселка Новая Прага Александрийского района Кировоградской области.

Больше всего сеет укропа. Ему надо много света и воды. Иначе ветви становятся толстыми. Зелень быстро растет, если семена час вымочить в теплой воде. Закладывает на сантиметровую глубину в горшки, присыпают почвой.

Также сеет скороспелые сорта петрушки Астра и Фитнес. Перед этим на сутки кладет семена в мокрую марлю. После посева не поливает, чтобы не сдвинуть семена с места. Увлажняет пульверизатором через день и сверху натягивает пищевую пленку. После прорастания снимает ее.

Для зимнего выращивания подходят шпинат и базилик. Семена замачивают на сутки. Прорастают долго, так как содержит много эфирных масел. Когда на стеблях появляются бутоны, срезает их.

- Базилик разных сортов имеет не только другой цвет, но и вкус. Генуэзский с темно-зелеными заостренными листьями - сладковатый. Тайский тоже зеленый, но с пряным ароматом. Фиолетовый базилик пахнет гвоздикой, Лимонный сорт - как цитрусовые. Стараюсь всех сеять понемногу. Потому что идут в разные блюда.

Из шпинатов для оконного выращивания выбирает низкорослые сорта Виктория, Матадор, Мелодия и Здоровяк. Также новые - Земляничный с ягодным ароматом, и Вирофле. Зелень с него можно срезать за 25 дней.

- Зима скупа на солнце. Даже если ярко светит, то только 3 часа. А зелени надо не меньше 5. Следует поставить на подоконник лампу на высоте полметра. Кроме света, нужен хороший грунт. Лучше купить готовый, чтобы не был заражен болезнями. В нем сделать слой кофейной гущи для рыхлости.

Ставит контейнеры на подоконник с южной стороны. Там зелень лучше растет. Удобряет раз в неделю апельсиновым удобрением. Кожуру цитруса минуту кипятит в 1,5 л воды. Настаивает под крышкой до остывания, цедит и опрыскивает растения.

Петрушку сажают в апельсиновые корки

- Зелень не обязательно растить в ящиках. Если заставить ими окно, то в доме будет темно. Поэтому на подносе раскладываю яичную скорлупу, в которой срезан верх, или кожуру апельсина, разделенного пополам, - рассказывает Марина Куницына, 42 года, из села Беловка Казанковского района Николаевской области.

На дне кожуры апельсина делает отверстие для стока воды. Тогда засыпает грунтом и сеет по два семечка. Ставит эти "горшки" на поднос и включает лампу для досвечивания.

- Полюбила еще горшки из старых газет. Складываю листок вдоль и обворачиваю вокруг консервной банки, чтобы повторить ее форму. Леплю дно, начиная сгибать со шва. Заворачиваю края под низ. Стягиваю с банки и края "горшка" фиксирую скрепкой или степлером. Ставлю тесно рядом и наполняю землей.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
07
декабря

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