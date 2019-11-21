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понедельник, 25 ноября 2019 05:51

Новогодние тюльпаны выращивают в миске

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53-летняя Олеся Мирошниченко из Днипра к Новому году выращивает комнатные тюльпаны. В середине ноября сажает луковицы в воду — так прорастают быстрее.

- Тюльпанам нужно вдоволь влаги и света. В ноябре-декабре дни короткие, поэтому досвечиваю лампами, — рассказывает Олеся Мирошниченко. — Цветут через полтора месяца после посадки. Чтобы долго не вяли, ставлю на веранде или балконе.

Подойдут луковицы диаметром 4 см и весом не менее 30 г. Если мелкие тяжелые — они перекормлены азотом.

— Для зимней выгонки годятся сорта Фостера, Кауфмана, Аристократ и Кристмас. В прошлом году высаживала Бриллиант Стар, Принцессу Викторию и Монте-Карло. Хорошо взошли.

В стеклянную вазу или банку насыпает на треть, мелкие камешки или стеклянные шарики. Кладет на них луковицы тюльпанов, добавляет немного камней сверху. Наливает воды, чтобы касалась луковицы снизу. Добавляет при необходимости, чтобы закрывала корешки. Ставит посуду с луковицами в светлом месте, но не на прямое солнце.

— Для посадки в землю луковицы кладу на неделю в холодильник. Перед посадкой снимаю шелуху, чтобы корни легче прорастали. Иначе растут вверх вдоль луковицы, выталкивая ее из почвы.

Насыпает в горшок или широкую миску смешанную поровну землю с песком на 5-6 см. Выкладывает луковицы на расстоянии 1 см, немного вдавливает.

— Чтобы букет получился пышный, сажаю плотнее. Втыкаю так, чтобы немного выглядывали из почвы.

Засыпает землей и поливает раствором кальциевой селитры. Разводит ее 20 г в 10 л воды. Кальций делает цветоносы крепкими. Ставит в прохладное место. Первые недели горшки притеняют, пока ростки не будут 6-7 см. Тогда выносит на свет.

- Для более быстрого роста посыпаю почву древесной золой и опрыскиваю водой. Полезные вещества постепенно всасываются. Когда появились бутоны, солнце ускорит распускание.

Цветочные горшки держит вдали от батарей, окон и дверей. Поливает отстоянной теплой водой, из которой улетучился хлор.

После цветения срезает стебли и ждет, когда листья пожелтеют. Тогда выкапывает луковицы и чистит от корней. Сушит две недели. Хранит на нижней полке холодильника. Там температура не даст луковице засохнуть или начать преждевременно расти. Сажает в землю следующей осенью.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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