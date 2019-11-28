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понедельник, 02 декабря 2019 05:05

Можжевельник казацкий очищает воздух

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- За этот год саженцы можжевельника воруют в третий раз, - говорит 46-летний Александр Петрук из села Станислав Белозерского района Херсонской области. - Выставил их, чтобы легче дышалось. Живу возле трассы, а можжевельник очищает воздух.

Куст Можжевельника казацкого вырастает высотой до метра и имеет до 1,5 м в диаметре. Напоминает хвойные заросли в форме очага. Гармонично вписывается в альпийские горки и сады. Благодаря сухостойкости его легко выращивать.

- Хвоя можжевельника уникальна. В молодом возрасте синевато-зеленая, заостренная на концах. С возрастом становится похожей на чешую, имеет резкий запах, отпугивающий насекомых. Вешаю ветви можжевельника в шкафу, чтобы не разводилась моль.

Высаживает можжевельник на солнечном месте в ноябре. В тени побеги крутит. Расстояние между растениями должно быть не менее 0,5 м. Осенние саженцы приживаются быстрее, чем весенние. В холоде их корни растут быстро. Это касается всех хвойных - туи, кипариса, ели и сосны горной.

- Сосна и кедр не приживаются возле ели и пихты. Ель и туя плохо растут рядом. У меня молодая туя ни с того ни с сего зачахла. Оказалось, что возле нее береза ​​высасывала из почвы питательные вещества. Чтобы такого не происходило, надо заранее продумать соседей. Можжевельнику и туе достаточно 2 "квадрата" площади. Ели, лиственнице и сосне - 3 квадратных метра. Пихте и кедровым - 4. Сосне и можжевельнику нужен свет. Туе, ели и кипарису - полутень.

Ставит саженец можжевельника в раствор стимулятора роста. Поливает этим препаратом через месяц. Выкапывает яму на 5 см шире и глубже, чем корень растения. Насыпает 400 г нитроаммофоски.

- Если почва глинистая, то на дно ямы кладу битый кирпич и песок. Без этого корни будут загнивать.

Выкопанный грунт смешивает в одинаковых пропорциях с торфом, песком и землей. Лучше всего - засыпать земли из хвойного леса.

- Почти все хвойные любят кислую почву. В другом у них замедляется рост, опадают иголки. Принесенная земля должна быть с мелкими комочками. Тогда корням будет достаточно кислорода.

Саженец не подкармливают. Все полезные вещества первые три года растение берет из правильно заправленной посадочной ямы. Можжевельник на зиму хвою не сбрасывает, поэтому ему не надо весной пополнять запасы. В них много азота, который подгоняет рост побегов. Они не успевают вызреть и подмерзают. Через три года можно полить биогумусом. Стакан средства заливает 10 л воды. Перемешивает и настаивает сутки. Для полива 1 л этого раствора разводят 2 л воды.

- Если с можжевельником все получится, то в следующем году посажу и пихту корейскую Силберблок. Она двухцветная - имеет серебристую хвою с одной стороны и зеленую с другой, - говорит Александр Петрук.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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