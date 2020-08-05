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понедельник, 10 августа 2020 05:36

"Моя малина сама себя продавала"

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— Летом продаю малину и имею неплохие заработки. Посадила ее возле дома. Сорт крупноплодный, щедро родит, — рассказывает Елена Станко из Владимира-Волынского на Волыни.

- Малину выращивала по малозатратной технологии. Сажала сплошь, без щелей. Часть веток не ложилась на землю и потери урожая были минимальны. Во время цветения поливала, а ягоды собирала ежедневно.

Испытала более десятка сортов. Из всех самой приспособленной к ее хозяйству оказалась малина Красота России.

— Стебли этого сорта неколючие. Это облегчает сбор урожая. Средняя масса ягоды — 5 граммов. Самые крупные достигали 10. Продавала по 30-50 гривен за килограмм. На рынке покупатели чаще берут крупную ягоду. Моя малина сама себя продавала. Всего сбыла почти 400 килограммов. За сезон выторговала 15 тысяч гривен. И это с 2 "соток" земли.

10 саженцев стоят 200 грн, 20 саженцев — 350 грн, 30 единиц — 450 грн, 100 саженцев — 1 тыс. грн, 1000 единиц — 7 тыс. грн.

Заказать сорт малины и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net, или по телефонам: 0(99) 604 33 22, 0(63) 461 88 32, 0(67) 629 94 55.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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Дата
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августа

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