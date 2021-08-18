Кончик персика при посадке углубляют на 20-30 сантиметров

Персик - один из самых популярных летних фруктов. Его полезно есть, делать варенье или компоты, добавлять в выпечку. Еще несколько десятков лет тому назад его считали экзотикой, можно было купить только в пик сезона. Теперь можно посадить в собственном саду, правильно ухаживать и есть вкусный, сочный фрукт.

Селекционер Андрей Титов из города Бахмут Донецкой области поделился секретом выращивания персиков.

- В отличие от всех других плодовых деревьев, при посадке у персика кончик от среза можно значительно углубить на 20-30 сантиметров. И здесь происходит переход на собственные корни. Даже если в суровую зиму погибнет надземная часть, подземная выживет и за один сезон восстановится, - говорит Титов.

Селекционер предлагает различные сорта персиков. Например, уникальный белый персик Айс Пич имеет вкус топленого молока. Ред Робин созревает в средние сроки. Имеет большие и красивые плоды темно-бордового оттенка. Сорт Пинк Ринг в форме инжира сладкий и сочный. Платикарпа 2 - новый персик испанской селекции. Сагитария созревает очень рано. Селекцию вывели недавно в Италии. Лаурол созревает поздно, во второй половине сентября. Дает большие и вкусные персики.

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