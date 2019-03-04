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вторник, 05 марта 2019 00:50

Черная калла цветет четыре месяца

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- В доме есть черная калла. Сорт называется Шварцвальдер. Купила их клубнями, а не в вазоне. В магазинах каллы держат на удобрениях, чтобы продать. А дома такие растения уже не цветут, - рассказывает Александра Беляева, 36 лет, из города Шпола Черкасской области. - Пока растут в доме, а с приходом тепла пересажу в цветник. Растение любит много пространства на участке.

В мае каллы высаживает на огород или в цветник. Сорт Шварцвальдер любит полутень. Землю посыпает торфом и перекапывает. Так будет питательная и одновременно легкая. Сажает, чтобы корневая шейка была над поверхностью. Цветок расцветает на длинном полуметровом стебле. Цвет от черно-бордового до темно-фиолетового. Цветет четыре месяца - с середины лета и до октября.

- Каллы - это природный барометр. Перед дождем максимально раскрываются. Тогда уже вижу, что поливать в ближайшее время не надо. Дождь и так будет.

В сентябре возле центрального корня вырастает много пузырьков размером с крупную вишню. Это детки. Отделяет их от основного корня. Кладет в погреб или холодильник. Весной сажает в землю, а осенью из них прорастают полноценные растения. Взрослые каллы осенью пересаживает в горшки и заносит в дом.

- Чтобы цветок зацвел в следующем году еще пышнее, кладу хотя бы раз в два года спать. Выкапываю клубни, просушиваю и храню на нижней полке холодильника. Там не должно быть много влаги, чтобы не покрылись плесенью.

Весной клубни замачивает на 2 часа в растворе марганцовки для дезинфекции и сажает в горшок на глубину 7-8 см. Ставит на светлый подоконник.

Каллы Камея имеют розовый отблеск

- Коллекция калл досталась мне от матери. Из всех цветов больше всего люблю белые. Развела их несколько видов, - говорит харьковчанка Наталья Левитас, 31 год. - Различаются по форме бутона и разными вкраплениями. Например, сорт Капитан Волант имеет темно-фиолетовые серединки, а Розовый туман - бледно-розовые. Каллы Кристалл Блаш зацветают узкими длинными бутонами с волнистыми краями. Сорт Капитан Эскимо дает цвет с бежевым оттенком, а Камея на концах лепестков имеет розовый отблеск.

Весной при посадке учитывает, что нижняя сторона клубней гладкая. А та, где есть бугорки - верх. Это будущие почки, а не корни.

- Подкармливаю растение при закладке бутонов. При цветении это навредит растению. Нужно комплексное удобрение с азотом, калием и фосфором. После внесения обильно поливаю землю.

Обрезает цветок сразу после цветения, но оставляет все листья. Они нужны для запасания питательных веществ.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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