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понедельник, 31 августа 2020 17:58

Вареники с мидиями и сыр с трюфелями - как провожали лето на фестивали уличной еды
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Во Львове прошел фестиваль Street Food so Good
Фото: Gazeta.ua
Во Львове прошел фестиваль Street Food so Good
Во Львове прошел фестиваль Street Food so Good
Во Львове прошел фестиваль Street Food so Good
Во Львове прошел фестиваль Street Food so Good

Во Львове в парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого прошел 5-й фестиваль уличной кухни Street Food so Good.

Зона фестиваля в парке открывается в 12:00. Вход стоит 30 грн. Люди в одиночку и с семьями покупают билеты и заходят внутрь.

"Я здесь все хочу", - говорит девушка в очках, осматривая одежду. Держит в руках черное платье.

Слева от входа располагается блошиный рынок "Толк & Крам". На нем львовяне имеют возможность продавать личные вещи. Предлагают одежду, книги, антиквариат.

"Есть группа в интернете, мы подписались на паблик блошиного рынка. Получили приглашение. Мои друзья раньше принимали участие в таком мероприятии. Решили в этот раз тоже поучаствовать. Люди покупают преимущественно безделушки, украшения, книги, предметы интерьера. Одежду не очень берут", - рассказывает Виктория, которая стоит на рынке.

На вещах висят ценники. Большинство стоят от 100 до 150 грн.

"Я не первый раз на блошином рынке. Мне любопытно. Каждый год на фестивале что-то меняется и можно найти нужные штуки, одежду. Я коллекционирую винил. И однажды приобрел здесь виниловые пластинки, которые долго искал. Выхватил за очень дешево. Сегодня пока еще ничего не покупал. Интересуют еще одежда и книги. Особенно дизайнерские издания. В зависимости, что попадет. Больше нравятся современные вещи, а не старые, винтажные. Крафтовые товары. Людям что-то не нужно, но они готовы отдать", - говорит посетитель Ярослав.

Продавец антиквариата говорить отказывается. Жалуется на жару и малое количество покупателей.

Отдельно размещены палатки со львовскими брендовыми товарами - одеждой, украшениями, очками, книгами. На клумбах стоят шезлонги. На них лежат и сидят посетители. Территория отдыха украшена воздушными змеями.

"Мы продаем украшения из стабилизированного дерева в сочетании с серебром. Стабилизированное дерево - это кап - большие наросты на стволах, - рассказывает мастерица компании silver.wood Татьяна. - Он не прямой, а с деформированным ростом волокон. За счет этого выходят на украшениях узоры. Мы его пропитываем смолой и запекаем в печи. Дерево становится более прочным и не деформируется. Все делаем вручную, украшения в одном экземпляре. Узор никогда не повторяется. Мы переняли эту технологию у мужчин, которые делают рукоятки ножей. Кап покупаем в брусках, он дороже обычного дерева. Люди украшениями интересуются. Но дорогие покупки редко делают. Приходят все же сюда поесть, повеселиться. Украшения стоят от 250 до 850 гривен. В зависимости от количества серебра и сложности работы".

Возле них стол с книгами от "Видавництва Старого Лева".

"Книги хорошо берут. Во время карантина у нас появилось много новинок. Сейчас начало учебного года и популярны книги для детей. Ознакомление со школьной программой, садиком. Различные загадки, эксперименты. Взрослые тоже покупают. Вышла книга польского репортажиста Витольда Шаблоського "Как накормить диктатора". Радует, что люди продолжают читать", - говорит продавщица Ольга.

Перед сценой расположен фуд-корт. С динамиков доносится танцевальная музыка. В центре площадки под навесами стоят стулья и столы, вокруг - палатки с едой. Жарят шашлыки, барбекю, бургеры. Продают закуски, мороженое и напитки.

Автор: Gazeta.ua
  Во Львове прошел фестиваль Street Food so Good
Во Львове прошел фестиваль Street Food so Good

"Мне нравится уличная еда. Ее нужно отличать от низкокачественного фастфуда. Узнал о нем случайно, из интернета, - говорит посетитель Сергей. Приобрел шашлык в багете за 80 грн. - Когда был жесткий карантин, то иногда заказывал что-то в доставке, но было дорого. Делал это не очень часто. Думал, что на фестиваль придет больше людей. Но сегодня сильная жара, может, все дома сидят. Или коронавируса боятся".

"Мы 2 месяца работали на доставку. На кухне было 2 человека. Но это совсем не то. Нужно общаться с клиентом, видеть его. Сегодня замечательный фестиваль, приходят улыбающиеся, веселые люди", - говорят повара, предлагают мясо и овощи на гриле.

В палатке под вывеской Pierogi продают вареники во фритюре. Стоят от 49 до 100 грн за порцию.

"Самые популярные вкусы - бекон и курица, шпинат. Из экстравагантных - вареники с мидиями, с лососем, с голубикой, с клубникой. Особенность этих вареников в том, что делаем их с невероятно тонким тестом. Оно дает возможность почувствовать максимально начинку. Получается такая капсула вкуса", - говорит продавщица Александра.

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Возле вареников продают крафтовые сыры под маркой "Тыквенный рай".

"Это коровьи сыры, изготавливаются исключительно из сертифицированного молока, с фермы. Есть 3 вида кислоферментних сыров. С копченой паприкой, черным перцем и прованскими травами и грецким орехом. Их чаще всего покупают. Стоят 60 гривен за головку. Продаем полутвердые сыры. Сметанковый без добавок, с черным трюфелем", - рассказывает продавец Даниил.

Производители натуральных конфет зовут на дегустацию. Желающим выдают зубочистки и предлагают антисептик.

"Конфеты без сахара. Они веганские. Состоят только из орехов, семян и сухофруктов. Самые популярные - миндаль, клюква, кокос. Всего имеется более 10 вкусов. С изюмом, различными видами орехов. У нас есть интернет-магазин, там можно приобрести наборы. Лучше всего покупать ассорти ", - говорит Татьяна, которая проводит дегустацию.

Молодой человек покупает коробку конфет. Говорит, что для подруги-веганки.

Далее стоит палатка пасечницы.

"Держим пасеку в 20 километрах от Львова. У меня отец пчеловод, я уже занимаюсь этим почти 4 года. Вот есть для людей "медовое варенье", - говорит основательница Honey House Мария Бардин. - В основе - мед. В него добавлены пряности, сухофрукты. Есть вкус, напоминающий глинтвейн. Вкусы придумываем сами. Смотрим, что у конкурентов, и стараемся сделать что-то такое, чего ни у кого нет".

После открытия количество посетителей постепенно увеличивается. Покупают еду и товары. Люди прячутся в тени под навесами, едят, общаются. Показывают друг другу купленные вещи.

В Киеве начал работать Social Pasta Bar - ресторан итальянской кухни, в котором работают выпускники киевских детских домов и интернатов. Заведение расположено на фудкорте в ТРЦ "Метроград". Официальное открытие состоялось 19 июля. За неделю до этого оно начало работать в тестовом режиме.

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