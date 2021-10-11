"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины

Градижск — небольшой поселок городского типа на Полтавщине. Раскинулся на берегу крупнейшего в Украине Кременчугского водохранилища. Считается одним из главных пресноводных рыболовных "клондайков" области и Украины. На отдых сюда съезжаются рыбаки из разных городов, сел и поселков страны.

В Градижске развит и промышленный вылов. Ним занимаются рыболовные артели и частные хозяйства. Пойманную рыбу в поселке сушат, коптят или продают туристам свежей. Также ее поставляют в торговые сети.

Корреспондент Gazeta.ua вышла с профессиональными рыбаками в море - так часто называют водохранилище. Увидела, как проходит промышленный вылов рыбы и расспросила мужчин о трудностях, с которыми сталкиваются во время этой работы. Также пообщалась с жителями Градижска и узнала, чем живет сегодня рыбацкий поселок.

В 05:30 на пристани еще темно, но не пусто. Подъезжают несколько машин, коротко грохают дверцы. Слышны движения в темноте, приглушенные разговоры. У берега собираются люди. От их шагов хрустит прибрежный гравий, стучит металл понтонного причала.

Включаются яркие прожекторы и над водой разносится рев - рулевые запускают дизельные двигатели катеров. Промышленные рыбаки называют свои небольшие моторные лодки "ладогами".

В рыболовно-сельскохозяйственном коллективном хозяйстве "Прибой" — 12 катеров. На каждом работают по четыре-пять мужчин. Если позволяет погода, каждое утро на рассвете выходят проверять сетки. Хотя на выполнение ежедневных обязанностей и предусмотрены 6 часов, на самом деле рабочий день у рыбаков ненормированный. Бывает выходят в море на несколько дней, признаются.

Автор: Ольга Стенько Рыбаки РСКГ "Прибой" на рассвете выходят из гавани в Градижске на рыбный промысел на Кременчугское водохранилище

— Встаем очень рано. Смотря куда ехать. Летом, бывает, и в три часа просыпаемся. Это если за 20 километров ехать. А если недалеко, то можем и в пять утра вставать. Сегодня на 15 километров идем, - говорит рыбак Валерий Карась.

— Надо обработать орудия лова — сети. Можем сделать это за два часа, а иногда — за шесть. Бывает по-разному. Зависит от того, сколько рыбы в сетках, — присоединяется к разговору Валерий Опрышко. Работает на судне звеньевым — ответственным за промысел. Ему подчиняется экипаж из трех-четырех человек. — Бывает, что на несколько дней идем в море — зависит от погоды и рыбы. Экономим топливо. А как иначе — спалить 60 литров солярки туда-сюда и без рыбы приехать? На катере есть все необходимое: кубрик и камбуз (жилое помещение и место для приготовления пищи на судне. - Gazeta.ua).

В одну сторону катер проходит до 30-40 км. Для каждого судна предусмотрена определенное количество сетей, максимально - 40. Летом, когда рыба хорошо ловится - 20.

- Квоты выдаются на каждое предприятие. Они делятся по видам рыбы. Тогда все знают, сколько и чего могут выловить, — рассказывает старший инспектор Госрыбохраны Андрей Пинчук, 40 лет. - Так, например, сегодня уже выловили всю квоту на синца. Его не имеют права брать. Это контролирует рыбоохрана. Можем своим транспортом подъехать и проконтролировать, как рыбаки соблюдают требования.

Самая крупная рыба, которую удалось поймать — сом весом чуть более 100 килограммов

Для рыбаков — это не слишком приятная новость. Ведь синец чаще всего попадает в сети, признаются. Этот вид рыбы сейчас лучше всего размножается в водохранилище. Ее чаще всего перерабатывают — сушат, вялят, коптят.

Автор: Ольга Стенько Рыбаки-любители на легком моторном утром лодке отправляются на рыбалку

Самая крупная рыба, которую удалось поймать — сом весом чуть более 100 килограммов и толстолобик на 60 кило, рассказывают рыбаки. Добыли во время спецлова — научного вылова рыбы в заказнике. Последние несколько лет такие исследования не проводят.

Рыбаки имеют право взять несколько рыбин домой. Берут их после сдачи улова на приемный пункт. На отобранную рыбу выписываются накладные. Их потом учтут при определении размера зарплаты.

— За вылов каждого килограмма рыбы платятся определенные средства в налоговой. Недавно цены серьезно поднялись. В зависимости от вида — от 1 до 10 гривен, — говорит рыбинспектор Пинчук. — За последние два года популяция рыбы в разы увеличилось. Влияют погодные условия. И практически нет браконьеров — последних "добиваем". Разве залетные иногда случаются. Им сейчас невыгодно браконьерничать — с такими штрафами и убытками. Идут, оформляются, рыбачат и работают на себя.

Рыбаки на судне рассказывают, что сталкивались с браконьерством — имели от того реальный ущерб.

— Было, что у нас украли сетки — оставили одни "махалки". Лет семь назад такое часто случалось. В последнее время — редко. Могли одну-две лавы (объединенные две сетки длиной по 70 м каждая. - Gazeta.ua) выбрать. Мы видели их, но за руку ведь не ухватишь. Наше судно имеет скорость 13 километров в час, а их легкий катер идет под 70-80 километров, - говорит один из мужчин.

За месяц одна бригада может поймать три-четыре тонны рыбы

О зарплате, которую имеют при такой работе, говорить не хотят. Зависит от вылова, признаются. Если хороший — руководство может дать бонус. Но о квотах все помнят. Поэтому за месяц одна бригада может поймать три-четыре тонны рыбы.



Иногда рыбинспекторы накладывают на бригады штрафы.

— Недавно меня оштрафовали. Приехали проверять улов. Нашли четыре судака, меньших указанного размера. Там буквально по сантиметрам не хватило. И штраф мне жахнули — три тысячи ! — горячится звеньевой Опрышко. - Пишут штраф на меня, как на старшего. Если еще раз такое будет, то рассчитаюсь и уйду — зачем мне надо работать на штрафы? Сначала же ребята насчитали мне за четыре судачка штраф в 170 гривен. Это еще куда ни шло. А потом приходят начисленные убытки — то на 2800 гривен. Ущерб? Мы не браконьеры. Сетки у нас законные. Бирки на них. Пусть сами скажут рыбе, чтобы не лезла в сетку!

Автор: Ольга Стенько Большая вывеска возле рынка в Градижске приглашает приобрести рыбу

Есть правила промышленного лова и каждый год к ним разрабатывается режим — дополнение, добавляет рыбинспектор.

— Согласно режима есть один пункт, который уже пытаются отменить, но пока он действует. Вся рыба маломерная должна выбрасываться за борт. В любом состоянии — живая или мертвая. Это для того, чтобы прилов не везли на берег, — говорит Андрей Пинчук. — В следующем году разрабатывается режим, где этот запрет будет отменен. Очевидно, ее разрабатывал кто-то, кто не имеет представления о ловле.

В этом году Госрыбинспекция насчитала только по Кировоградской области ущерб на 3 млн грн по упомянутому режиму, добавляет инспектор.

— Но получается, что если рыба погибла, а мы ее бросили в воду — то засоряется водоем, — говорит один из рыбаков.

— Ну считай, шо это корм для птичек и других рыб. И для раков, — отвечает один из его коллег.

Раков "Прибой" не ловит, хотя в этом году государство впервые дало квоту на них. Зато в соседней Черкасской их получают хорошо, признаются рыбалки.

От воды слышен рев мотора. Видно как начинает двигаться пятно мощного света - это одно из судов отходит от причала. Разворачивается вправо и отправляется в открытую воду. Луч прожектора выхватывает из темноты кусты вдоль залива.

— Пацаны, ну шо вы там? Погнали! — раздается от причала.

Рыбаки прощаются и исчезают в темноте. Через мгновение еще одно судно отправляется на вылов. Вместе с рыбинспектором идем к последнему катеру. На берегу пронзительно сыро и холодно, но у воды неожиданно теплеет. Окутывает приятная влага и запах ила и рыбы.

Понтонный причал не шатается, а слегка пружинит. В унисон шагам тихо плещет о металл вода. Вопреки ожиданиям, борт катера не высокий, ступеней нет. Легко перебрасываю ногу и сталкиваюсь с неожиданностью: пол лодки ниже уровня понтона. Вслед за мной заходит рыбинспектор. Мотор набирает обороты и лодка начинает маневр.

Автор: Ольга Стенько На рассвете, после проверки сетей, судно возвращается в гавань

— Замерзли? Вы можете согреться в кубрике. Ребята нагрели специально для вас. Там тепло, — открывает двустворчатые двери Андрей Пинчук.

Вниз ведут несколько крутых лестниц. Ярко горит лампочка. Посередине между четырьмя настилами — друг над другом с обоих бортов — горит газовый обогреватель. На настилах тонкие матрасы и одеяла в вылинявшем постельном белье. Здесь тепло, но нет окон и ничего не видно. Оставляю рюкзак и поднимаюсь на палубу.

На противоположном берегу виднеется еще одно рыбное хозяйство с приемным пунктом. Судов рядом нет — рыбаки уже в море. Далее по маршруту — лодочная станция, за ней — рыбзавод. Это — предприятие "Полтаварыбхоз".

Размещение сетей помечают с помощью GPS

Пока рулевой уверенно направляет судно между берегами, члены бригады спокойно стоят на палубе. Рыбака в камуфляжной куртке курит, стряхивая пепел в воду. Окурок прячет в карман. Рассказывает, что на водоеме есть фарватер, помечен буями. Ставить сетки в него категорически запрещают правила безопасности. В целом же размещение сетей помечают с помощью GPS — вводят точные координаты.

Ровно работает мотор, от него палубе передается мелкая мягкая вибрация. Лодка слегка качается на волнах, по оба борта расходится белая пена.

— Это практически штиль. Сегодня — нормальная погода. А бывает такая шо... Особенно зимой. В минувшую несколько раз попадали в штормы. Раз вышли и пришлось прятаться за Пивихой, — говорит 41-летний Сергей Кучер. Работает рыбаком 15 лет. Сейчас — звеньевой на нашем судне.

Берега расходятся в обе стороны и перед глазами разворачивается безграничная водная гладь. Слева сзади большой черной глыбой из темноты угадывается гора Пивиха, к которой летом приезжают отдыхать много туристов. Позади начинается восход солнца. В рассветном контражуре черные контуры береговой линии, здания и деревья, выглядят очень красиво. Впереди же еще сумерки — серая вода сливается с таким же по цвету небом.

— Зимой очень опасно. Вода сгущается, кристаллизуется. Летом она горячая, даже двухметровая волна не страшна. Потому что мягкая и сходит полого. Зимой такой высоты не будет, но вода будет казаться значительно тяжелее. К тому же при минусовой температуре каждая капля, которая попадает на металл, замерзает. Получается нос весь во льду. Судно тяжелеет, — говорит Сергей.

Зимой вылов рыбы продолжается пока позволяет погода. В прошлом году бригады выходили в море весь декабрь — пока водохранилище не замерзло.

Квоты на вылов рыбы обновляют раз в пять лет. Новый раздел будет в 2022-м — государство установит предельное количество рыбы каждого вида, которую разрешено добывать промышленным способом. Квоты распределят между рыбхозяйствами.

Зимой очень опасно. Вода сгущается, кристаллизуется

В этом году бригады практически выбрали все объемы рыбы. Впрочем, некоторые виды еще можно ловить — как то леща, судака, толстолобика.

— Квоты выдает Госрыбагентство (Государственное агентство мелиорации и рыбных ресурсов Украины. - Gazeta.ua) в Киеве. Их согласовывают с Минэкологии, в Кабмине. Ориентируются на вылов прошлых лет, прогнозы института (Институт водных проблем и мелиорации НААН Украины. - Gazeta.ua). Для этого на всех водоемах ведут научные ловы, — рассказывает рыбинспектор. — Насколько мы видим по прогнозам, то на следующий год лимиты будут увеличены.

Автор: Ольга Стенько Сначала из воды достают флажок, которым помечено начало сетки. Потом - саму сеть

За последние четыре года из водохранилища практически исчезли браконьеры. Инспектор связывает это с качественной работой рыбопатруля и высокими штрафами, которые государство установило за незаконный вылов рыбы.

Опускает паук браконьер, считает до семи и имеет 30 киллограм синца

Биоресурсы водохранилища быстро восстанавливаются.

— Мы давно такого не видели. В заливе и на островах был замечательный нерест сазана, леща, синяка. Когда таял лед, синяк дошел до Лохвице по Суле — его ловили сачками по льду. Было, опускает паук браконьер, считает до семи и имеет 30 кг синца. То вместо работать на водохранилище зимой мы работали по малым рекам, так рыба разошлась, — рассказывает Андрей Николаевич.

Такое количество рыбы популяризирует любительскую рыбалку, говорит. И добавляет: это плохо, потому что любители не соблюдают правил лова. В частности, берут маломерную рыбу домой. И часто, вместо разрешенных трех килограммов за один подход, вылавливают в несколько раз больше.

Судно выходит в открытое море. Усиливается ветер, изменяется высота волны. Берег выглядит темной полоской. Двигатель уменьшает обороты.

Рыбаки готовятся к работе. Достают из ящика на палубе большие черные прорезиненные фартуки. Помогают друг другу завязать брезентовые шлейки. Надевают белые синтетические перчатки с цветным резиновым покрытием на пальцах. На палубу ставят два пластиковых ящика.

Рулевой умело разворачивает судно боком. Коротко газует — выводит катер на позицию. Трое рыбаков замерли у правого борта. Один из них наклоняется и с помощью шеста с крючком точным движением вылавливает небольшую палку с треугольным выгоревшим на солнце флажком. Она немного выглядывала из воды и держалась на плаву благодаря куску пенопласта.

От флажка тянется трос с поплавками — их роль выполняют наполовину заполненные водой пол-литровые пластиковые бутылки. Далее — сетка. Ярко желтая, тонкая — выглядит, как клубок тонкой паутины. Рыбаки, впрочем, очень ловко тянут и подают ее на борт. Звеньевой садится на невысокий деревянный табурет и берется за работу. Выпутывают рыбы из сетки и сортируют: судака и леща промышленного размера разбрасывает в два разных ящика. Мелких перебрасывает за борт позади себя. Туда же отправляется синец. Всего за борт выбрасывается примерно половина пойманной рыбы.

Автор: Ольга Стенько Звеньевой Сергей Кучер умело выбирает рыбу из сетки. Этого синца, распутав, выпускает за борт - такой вид рыбы запрещен к вылову

Судно медленно движется вдоль сетки, рыбаки работают быстро и слаженно. Это так называемая "лава" — две 70-метровые сетки, установленные одна за другой. Это максимально допустимая протяженность одного орудия промышленного лова. Каждая имеет бирку — свой официальный номер, по которому ее можно идентифицировать.

Налетает стая чаек. Пытаются выловить рыбу, которую только что выбросили за борт. Сегодня рыбы очень мало — с десяток. Это не редкость, признаются рыбалки. Имеет значение погода, направление и сила ветра. Проверив четыре "лавы", рыбаки дают команду рулевому возвращаться "на базу".

Руководит судном 41-летний Александр Кийченко. Полностью его профессия называется "рулевой-моторист". Работает 17 лет. Рассказывает о своем рабочем месте — рубке.

За его спиной стена завешена старым ковром. Сверху по центру закреплена доска с изображением святого Николая. Если смотреть с палубы через ветровое стекло, то кажется будто Угодник управляет судном вместе с Александром.

Где-то под нами сейчас проплывает большая рыба. Может, лещ

Слева у стекла закреплен небольшой прибор с дисплеем.

— Это эхолот. Показывает зарядку аккумуляторов, температуру воды, глубину. Сейчас глубина 10 метров, температура воды 14 градусов. Эти черные точки — рыба. Где-то под нами сейчас проплывает большая. Может, лещ. Цветные полоски внизу — дно, рельеф. Глазок эхолота установлен в трюме. Находится в воде, — показывает рулевой.

На панели приборов также тахометр, который выдает данные об оборотах двигателя. Видно шкалу, указывает давление масла. Под правой рукой расположен круг с ручкой.

— Это газ, — говорит Александр.

Автор: Ольга Стенько Рулевой Александр Кийченко уверенно подводит лодку к расставленным в воде сетям

Едва касается ручки, а мотор уже ревет и судно ощутимо ускоряется. Сбрасывает обороты к прежним значениям. Корректирует курс судна рулем. Вопреки ожиданиям, это не огромное колесо с восемью ручками, а компактное кольцо.

С рубки можно управлять освещением на всем катере, подать звуковой сигнал — сирену. Отсюда же ведет крутой трап вниз — в моторный отсек. Рулевой открывает люк чтобы его показать. Внизу, в освещенном желтой лампочкой трюме, видно окрашенный в синий цвет агрегат. Это — мотор. Вблизи его звук становится невыносимо громким. Александр закрывает люк и возвращается к штурвалу.

— Для меня это просто работа, чтобы было как жить. Но уже привык. Бывает, зимой скучаю — быстрей хочется в море. А как сезон, то работаем каждый день по 10-12 часов. Выходим, снимаем и ставим сетки. Как таковых выходных и нет. Когда шторм — вот и отдыхаем, — рассказывает.

Вместо стула у него прикреплена к стене деревянная табуретка.

— Работа тяжелая. Ребятам тянуть трудно, и здесь — тяжело. Самое сложное — когда шторм, — говорит.

Заменить Александра у руля могут и другие рыбаки. Право на управление лодкой имеет еще звеньевой Сергей, рыбак Андрей.

— Сдавали экзамены. Раз в три года пересдаем. Правила рыболовства нужно знать, — говорит Сергей Кучер.

Автор: Ольга Стенько Икона Николая Угодника в рубке закреплена так, будто святой управляет судном вместе с рулевым Александром Кийченко

В ожидании прибытия в гавань, рыбаки немного расслабляются. Смотрят на погоду, негромко переговариваются. Курят. Немногословны, когда спрашиваю о предрассудках и поверьях.

— Нельзя свистеть на ладоге — плохая примета. Еще был у нас один рыбак, предупреждал: чтобы не было на борту никаких блюд из рыбы, — говорит звеньевой. — Обед берем из дома — на минут 40 делаем перерыв. Едим все вместе, потом попьем горячего чайку и снова за работу. Здесь есть таганок у нас, можно разогреть.

Рыболовных баек не рассказывает, как и смешных историй. Неторопясь, нехотя вспоминает ситуации, когда было страшно. Года два назад в непогоду буксировали другое судно.

— Был шторм, мы их ночью тащили — они обломались, от Градижска 35 километров. Семь часов ехали. Так потянула веревка, что тут все вырвало, — показывает на невысокий борт. — Страшно было за себя и ребят. Недавно еще раз было, что испугались. Тащили-тащили сетки, что-то тяжелое. Думали — сом, а оно — черный полиэтиленовый мешок, набраный воды и мулякм. С берега, наверное, сдуло.

Самое неожиданное, что попадалось — человеческий череп

Мусор вылавливают нередко — когда шторм от берега поднимается. Самое неожиданное, что попадалось — человеческий череп. Рыбаки признаются, что боялись взять его в руки— вытряхивали из сетки в воду. Находка неприятная, однако — не в диковинку. Образуя водохранилище, советская власть затопила 212 населенных пунктов с кладбищами.

Семь утра. Наше судно - одно из немногих в гавани. Вернулись, чтобы высадить меня. Прошли четыре километра. Всего на сегодня запланирован маршрут на 15. Рулевой аккуратно подводит лодку к причалу, глушит мотор.

Мужчины выставляют два ящика с небогатым уловом. Несут в небольшое одноэтажное здание, стоящее неподалеку воды - рыбоприемный пункт. Его зеленые металлические двери открывает приемщик в штанах армейского покроя и клетчатой черно-белой теплой рубашке. Включает свет и садится за стол. На весы рыбаки ставят ящики с рыбой.

- Леща семь килограммов, - говорит приемщик Вячеслав, фамилию не называет. Взвесив улов, записывает его в журнал учета. Выписывает накладные.

- Это журнал контроля биоресурсов. Он ведется в них строго. Мы периодически проверяем. Здесь не должно быть никаких исправлений. За это - протокол и штраф, - объясняет Андрей Пинчук.

Вячеслав выносит ящики в другое помещение. Составляет документы, выключает свет и запирает дверь. Придет сюда в полдень, когда с выловом будут прибывать рыбаки. Возвращаясь в гавань – они по телефону сообщают о времени приезда.

Автор: Ольга Стенько Рыбаки несут утренний улов на берег

- Самая большая рыба, которую принимал - толстолобик и сазан. Где-то по 26 киллограмов, - рассказывает приемщик. - Рыбу сдают, скажем так, дешево. О ценах не скажу - расчетами занимается бухгалтерия. Я просто принимаю и записываю.

Сейчас действует запрет промысловикам на вылов синца, чехони, сазана, сома

С рыбинспектором Андреем Пинчуком остаемся поговорить под навесом, садимся на скамейки у стола.

- Сейчас действует запрет промысловикам на вылов синца, чехони, сазана, сома. Выбрали лимиты. Рыбу обязаны выбрасывать за борт, - рассказывает Пинчук. - Лимиты выдаются на водохранилища, их распределяют по предприятиям. Лимит может выбрать кто-то один, кому повезет. Сом не квотируется. Как и синец - он в лимите. Вот, например, "Прибой" благодаря хорошей организации, наладил сбыт и поймал 36 тонн синца. Другие не успели.

Фото: Ольга Стенько

Объясняет, что на водохранилище действует три рыбинспекции - Кировоградская, Черкасская и Полтавская. Так как по воде сходятся границы этих регионов.

- Есть инспекция, которая занимается сведением лимитов. На нашем водохранилище это Черкасская. Когда вылов приближается к 70 тоннам, они начинают строгий контроль. Ежедневно принимают отчеты.

Клиентов на сбыт рыбохозяйства ищут сами. Заключают долгосрочные соглашения, согласно которым забирать вылов покупатель должен не только зимой, когда рыба пользуется большим спросом. А и летом, когда из-за жары срок хранения ограничен.

Холодильников в "Прибоя" нет - в теплую погоду рыбу засыпают лбдом. Осенью, когда высоких температуры нет - ее держат в прохладном помещении.

Градижск - популярное место летнего отдыха. В этом году здесь было особенно много туристов - как на горе Пивиха, так и на островах. Этому способствовали не только ограничения из-за пандемии, но и нашествие медуз в Азовском море. По размеру водохранилище такое же.

Иногда отдыхающие берут с собой в море удочки и сети. Инспекторы это замечают.

- Мы вот с коллегой писали протокол, - говорит главный государственный инспектор Полтавского рыбоохранного патруля Игорь Мурзак. - Видим - отдыхают люди на пляже. Многие из палатками. И резиновая лодочка крутится на воде. Мы стали, втесалися между отдыхающими. А потом смотрим - лодочка идет к берегу, а они сетку подняли. Мы то на телефон засняли с берега, чтобы иметь доказательства. Подъехали, а у них одна-две рыбины. Вроде и немного, но сеткой ловить запрещено. Написали протокол. Суд вынесет решение.

Автор: Ольга Стенько Приемщик РСКГ "Прибой" взвешивает и регистрирует свежевыловленную рыбу

- Сейчас очень интересная ситуация, - добавляет Пинчук. - Суды приняли за практику закрывать дела, где малые убытки - до 100 гривен. Иногда пропадает желание работать. Еще есть несовершенство законов… У меня вчера была ситуация, когда обнаружили нарушения в промысловиков. Они за борт выбросили сетку - и все, ничего не докажешь. А были же запрещенные орудия лова - сеть с мелкой ячейкой 32 на 32 миллиметра, хотя разрешенная 45 на 45. Если бы удалось зафиксировать нарушение, то штраф минимальный административный - от 340 гривен. Если уголовное нарушение - от 17 до 51 тысячи, или от 51 до 80 тысяч. Плюс убытки. Уголовная ответственность наступает, если они больше 4250 гривен. Имею 22 таких дела.

В последнее время исполнительная служба начала серьезно работать, добавляет инспектор. Накладывают арест на счета нарушителей. Изымают оружие, останавливают на собственном транспорте, не выпускают за границу.

- С браконьерами больше сталкиваюсь не в Градижске, а в устье реки Сула. Там безработные крестьяне массово занимаются незаконным выловом, - добавляет инспектор. - Раз в селе Демьяновка поймали мужчин в лодке. На следующий день в том же судне - женщин. На третий день - их детей. Идут на это, потому что не знают чем заняться.

Некоторых браконьеров, которые совершают преступления повторно - сажают в тюрьмы. Пинчук признается, за 20 лет работы "посадил" людей пять.

Есть люди, которые за деньги порочат органы рыбоохраны

- Недоброжелателей у охранников биоресурсов хватает - восемь лет назад мне сожгли машину, - говорит Пинчук. - Знал кто, но правоохранители "не смогли установить виновного".

- У нас развелось очень много псевдообщественных организаций. Это не обязательно браконьеры. Есть люди, которые за деньги порочат органы рыбоохраны. Пишут глупости в соцсетях. Якобы у нас собственные перерабатывающие предприятия, сети магазинов. Но это бред. Был период, когда я этим занимался и не работал инспектором. Но теперь не занимаюсь - я госслужащий.

Считает, что без государственного дотирования рыбная отрасль не выживет.

- Сейчас - это очень сложный бизнес. В частности, в цехах рыба стоит копейки - как и на рыбоприемных пунктах летом, когда ей фактически нет сбыта. А вот зимняя рыба имеет другие качества и стоит дороже. Но в супермаркетах цена одинаковая. При том, что растет стоимость энергоносителей и соли.

Рыбный рынок в Градижске давно имеет хорошую репутацию, как место, где можно выбрать самую свежую сырую рыбу и вкусную переработанную - копченую, сушеную, вяленую, маринованную. Но сейчас на рынке о рыбе напоминают только вывески.

Ряды пустые, киоски закрыты рольставнями. В холодильных витринах только таблички - сообщают, что оборудование не работает. Все потому, что Госпотребслужба поставила более строгие условия для торговли переработанной рыбой. Так, в местах переработки надо устанавливать специальное холодильное оборудование. Да еще и иметь документы о происхождении сырья, различные гигиенические заключения, акты обследования условий переработки.

Автор: Ольга Стенько Рыбные ряды на рынке в Градижске пустуют уже несколько месяцев

Слева от входа торгует молочными продуктами местная жительница Светлана Акименко. Говорит, что рыбу покупали больше приезжие.

- Нет рыбы с лета. Торгую молочным здесь много лет - приезжаю на выходные. Была рыба и свежая, и копченая-сушеная, всякая. Брали, в основном проезжие, - говорит женщина.

Противно от этих ваших проверок! Лучше, чтобы люди в Польшу на заработки поехали?

Под вывеской "Рыба" расставил термосы и емкости со срезанными садовыми цветами черноволосый мужчина. Заливает кипятком растворимый кофе для продавцов. Увидев съемку, становится агрессивным.

- Что вы здесь снимаете? Так противно от этих ваших проверок! Лучше, чтобы люди в Польшу на заработки поехали? Люди на удочку ловят и продают. И их заставляют делать документы. Как они их сделают, если поймали на удочку? Муж наловил пять килограммов, а жена продала. И до свидания, - говорит мужчина.

Автор: Ольга Стенько В соседних рядах на рынке - только несколько человек продают свежее и переработанное мясо

Женщина в мясном ряду подсказывает, что мужчина собирает на рынке местовое - по 25 гривен с человека в день. Когда рыбы не стало - его доходы сократились.

Зато выловленную рыбу можно купить в магазинах - их два на противоположной стороне улицы. Но свежей там не продают.

Нужно 80-летнюю бабулю штрафовать?

- Потому, что шло много именно кустарной рыбы, которую перерабатывали на дому. Базарники возмущаются ведь не хотят заходить в рынок и торгуют у дороги. Раньше у него два ряда стояли с сырой рыбой, два - с переработкой. А сейчас мост перекрыт, почти никто не ездит, - объясняет Игорь Мурзак. - Теперь разве пенсионеры, по 70-80 лет, выносят по два-три кило и торгуют с рук у дороги. Ну как их прикажешь? Штраф получается по тысяче гривен. Так выходит нужно 80-летнюю бабулю штрафовать? Вот поругают только инспектора, чтобы шла.

У пустых прилавков, опершись на косяк, стоит невысокая женщина лет 60. Светло-русые волосы с химической завивкой аккуратно зачесанные, на лице - легкий макияж. Работает администратором в базарной уборной.

- Да, нету сырой, не найдете сейчас. Не торгуют, потому что людей просто "съели". Но они и сами виноваты. Вы хотите делать - то делайте, старайтесь. Я всю жизнь делала и никогда не думала, что в старости приду в туалет на работу. Но пришла и стараюсь, чтобы чисто было. Вот и они пусть держат все в чистоте да документы оформляют.

Вне стационарного рынка жизнь бурлит. Торгуют кто как может - с раскладных столов, табуреток, с земли и из легковушек, прицепов, микроавтобусов и грузовиков.

Буквально в 100 метрах от супермаркета - стоит очередь из более чем десяти человек. На раскладных столах и легких металлических полках выставлены образцы бакалеи. Продавец ловко взвешивает крупы, соль, сахар и макаронные изделия.

Автор: Ольга Стенько Вместо платить 25 грн местового, продавцы устраиваются за пределами рынка

- Да это все есть и в магазине, цены примерно одинаковые. Но я здесь уже привыкла, каждые выходные беру, - говорит молодая черноволосая женщина с густо накрашенными наращенными ресницами.

- Где можно купить свежей рыбы? - спрашиваю.

- Если нада сырой, то ехать в рыбколхоз. Там прямона месте продают. Надо договариватся, - говорит блондинка 22-летняя Илона. - У меня муж работает официально в рыбколхозе. Домой приносит рыбу. Чищу и готовлю ее я. Рецепты разные: жарю на гриле, суп варю. Смотря какая рыба. Более всего люблю карпа на гриле.

Охотно делится своим рецептом приготовления блюда под названием "секундай".

- Чищу рыбу. Например, здоровенького леща. Тоненько режу. Складываю в миску эмалированную, солю, перчу. Добавляю порезанный полукольцами лук. Далее - перец горошек, все заливаю уксусом. Ставлю под гнет. Например, банку трехлитровую. И в холодное место. Сутки она должна постоять и потом ммм ... - щурит глаза Илона. - Если на следующие сутки будет очень кислая, то можно кипячоной водой промыть. Масла добавить и есть с удовольствием.

Из сазана - хорошие котлеты. Судак до килограмма вкусный жареный

Часто готовит судака - жарит, делает заливную рыбу в томате или тот же "секундай".

- С большой рыбы не проблема готовить. Из сазана - хорошие котлеты. Судак до килограмма вкусный жареный, больше килограмма - лучше котлеты или тушеный в томате, - присоединяется к разговору местный фермер 35-летний Евгений Билык. - Бывает, клюет только мелочь - небольшая плотва или верховодка. Ее можно тушить в уксусе. Рыбу складываю в кастрюлю слоями, добавляю соль и специи по вкусу. Заливаю смесью масла и уксуса - и на медленный огонь, обязательно на рассеиватель. Рыба слоями тушится, из нее еще выходит вода, поэтому не бывает слишком кислой. За часов семь нет ни костей, ничего. Причем, можно чешую даже не чистить, только выпотрошить.

Автор: Ольга Стенько Очередь стоит в микроавтобус, из которого торгуют бакалеей. Хотя рядом - сетевой супермаркет

Евгений считает, что большая рыба в местных водоемах может быть немного токсичной, потому как за несколько лет жизни успевает съесть определенное количество отходов, накопить радионуклиды.

- Я рыболов-любитель. Наибольшую рыбину, которую поймал - сазан в шесть килограммов и сом в четыре. Ловлю на блесну - на нее в нашем регионе больше всего клюет крупная рыба. Но на такую снасть - только по холодной воде. Весной или в такую погоду, как сейчас.

- Карпа можно было поймать на кукурузу или картофель, а сей час он переходит на ракушку, мясо. Ему не угодишь, этому карпу... Большой дождевой червь хорошо работает, на него ловится крупная рыба, хоть она и мелкая, и боится подходить. Чем больше наживка - тем больше рыба, - рассказывает мужчина.

На улицах вокруг рынка - частная застройка. Здесь малолюдно. Возле одного из домов выкопана яма - ремонтируют водопровод. На краю стоят двое мужчин - отец и сын. Старший признается, что он - заядлый рыбак.

- У меня ловится всегда. Если в эту канаву напустить воды, то и здесь поймаю. Скажу так: кто покупает модные прикормки, мешочки по 120 гривен - тот всегда ловит. А кто идет с куском хлеба и горстью червей, то там уже, как получится, - говорит Сергей Позняк, 65 лет. - Ловлю на все. На мотыль и опарыш - только зимой. А так - червь обычный домашний. Модная прикормка вызывает у рыбы жор У нас не продают такую. Покупаю в Киеве.

Рассказывает, что в основном ловит небольшую рыбу - с ладошку. Таких карасиков набирает три-четыре килограмма. Крупную рыбу удается поймать пару раз в месяц.

- Есть такая поговорка: "Рыба и зайцы заведут в старцы". Вот это и про охотников да рыболовов - если жить только на то, шо поймаешь - сдохнеш на третий день. А ежели за зайцем бегать, то на первый, - смеется. - Те, кто ловит на удочку и рассказывает, что на это можно прожить - не верьте. Разве на сетку. Надо большую. Чтобы деньги были на штрафы.

За сырой рыбой советует ехать в гавань. Там продают по умеренным ценам: леща по 20 гривень за киллограм, судака по 40. Но надо угадать, когда суда возвращаются с моря.

Жизнь у большой воды ничем не отличается

- Мы недавно поехали рыбачить. За два часа наловили бычка (здесь так называют ротаней. - Gazeta.ua) на две сковородки, снялись и домой. А все сидят, удивляются. Спрашивают - на что ты ловишь? Вам могу сказать - покупаете одно-два куриных сердца. Режете на кусочки, наживляете на крючок. Сколько крючков - столько и рыбы. Ротан и тарань хорошо ловится. А вот большую рыбу трудно ловить - разве весной.

Жизнь у большой воды ничем не отличается, говорит Сергей Павлович. Самое сложное в Градижске с работой - ее нет.

- Живут люди, как могут. Открылись местные ФОПы мелкие, перерабатывают рыбу. Все, кто ловит - им везут сдавать. Таких пять человек на все село. Они перерабатывают и продают во всех магазинах области. Самая вкусная рыба - с Градижска. В других селах не умеют так приготовить, как у нас. Не знаю в чем секрет. По рецепту 21 день рыбу надо вымачивать в соли, затем 21 час коптить. Но такая рыба будет слабая-слабая. Если на пятый день вытянуть ее из рассола, вымочить два часа, подсушить и в каптилку, то она свежая-свежайшая. И очень хорошая.

Автор: Ольга Стенько Вид с горы Пивихи на Кременчугское море, острова и рыболовецкое судно

В Градижске многие люди работают на элеваторе - ездят 50 км в город Глобино на мясокомбинат. Также - на производство майонеза бренда "Королевский вкус" в селе Власовка - за 20 км. В городе Кременчуг, центре района, работу найти проще - там есть большие добывающие и машиностроительные предприятия.

7593

человека зарегистрированы в Градижске. Здесь есть дом культуры и музыкальная школа, 3 дошкольных и 4 общеобразовательных учебных заведения. В городе действуют 4 различных музея, все расположены в здании гимназии имени Героя Украины Александра Билаша. Именно на его музыку написаны песни "Два кольори", "Ясен" и многие другие.

168

метров - высота холма горы Пивиха. Расположена на левом берегу Днепра, недалеко от южной окраины Градижска. Некоторые ошибочно считают ее самой высокой точкой Полтавщины. Однако этот титул принадлежит расположенной в Кременчугском районе Деевской горе, имеет высоту 204,4 м над уровнем моря.