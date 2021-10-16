"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей

Жители киевского пятиэтажного общежития на ул. Милютенко, 23-А, много лет борются с грибками и плесенью. Они покрыли все стены и потолок на каждом из этажей дома. Опасные микроорганизмы есть и в квартирах. Они настолько въелись в стены, что уже не поддаются удалению или уничтожению.

Ученые выяснили, что стены дома поражены 39 видами грибка. Некоторые вызывают тяжелые заболевания - рак, гепатит и туберкулез. Институт микробиологии и вирусологии им. Данила Заборолотного признал пятиэтажку непригодной для проживания.

От болезней, спровоцированных плесенью, за последние годы умерли более 118 человек, утверждают жильцы дома.

В 2016 году киевская власть сообщила, что дом на Милютенко, 23-А, будет демонтирован. А всех жителей переселят к новостройкам. За возведение нового жилья взялось коммунальное предприятие "Спецжитлофонд". Многоквартирный дом возводят на пересечении улицы Милютенко и Шолом-Алейхема. Однако быстрого завершения строительства не предвидится. Поэтому киевляне продолжают жить в опасных условиях.

Журналистка Gazeta.ua побывала в пораженной грибком многоэтажке. Узнала у жителей, как они выживают в таких условиях и когда надеются переехать в новые квартиры.

Автор: Лилия Мыцко Внешне многоэтажка похожа на большинство старых домов в Киеве

Дом на Милютенко, 23-А, находится в 30 мин езды на маршрутке от станции метро "Дарница". Внешне он практически ничем не отличается от старых многоэтажек Киева - серого цвета, со стен торчат спутниковые антенны, на балконах и под окнами - сушится на веревках выстиранное белье. С открытых окон на улицу доносится запах горелого масла и жареного мяса. На детской площадке играют дети.

У входа в один из подъездов - засажены цветами клумбы, растут деревья. Скамейки ярко окрашены. Возле них общаются трое жителей общежития. Только что вернулись из собрания, где обсуждалось строительство нового жилья.

- Мы уже все сказали! Не будем давать никаких интервью. Потому все против мэра заказухи пишут, - резко отрезает блондинка с ярко накрашенными глазами. Садится на скамью.

В последнее время журналистам люди не рады. Боимся, что разговоры с ними могут повлиять на скорость возведения нового дома, признаются.

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- Приходили из телеканалов спрашивать. Вовлекают нас в политическую борьбу, - говорит председатель инициативной группы дома Мария Максимчук. - А на самом деле у корреспондентов нет никакого дела до нас. Хотя страдают простые люди.

- Ничего за последнее время со строительством не изменилось. Усугубилась только ситуация. Все двигают назад, - к разговору присоединяется высокий худощавый мужчина. Называться не хочет. Соседи зовут его Гришко. - Люди мрут тут 33 года. Если смолоду заселился сюда и живешь десятилетиями, то сколько же всего протянешь?

Григорий получил жилье в многоэтажке от государства. Потому что работал на заводе "Химволокно", на балансе которого дом и находился. После развала Советского Союза помещения приватизировал. Живет уже более 30 лет.

Самая большая комната в доме имеет площадь в 31 кв. м. Другие не больше 11-18 "квадратов". Люди в основном живут в блочных системах, когда на каждые 6-8 комнат предполагается одна кухня 8 кв. м, душ и туалет.

Два унитаза на 20 человек

- Тут и без грибка хватает стрессовых ситуаций, - продолжает Григорий. - По восемь хозяек работает на кухне! Вы представляете, что это такое? Приходишь с работы и в душ даже идти не хочется через все это ... А еще дети выросли, разные поколения. Места всем мало ... Два унитаза на 20 человек.

Работающие вытяжки есть только на четвертом этаже. Потому что дом строили с нарушениями, говорят жители. Поэтому пар и запахи не выходят из помещений.

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- У нас уже в городе не один такой больной дом. Их давно надо было сносить, - говорит Мария Максимчук. - Перед Пасхой делали ремонт. Ничего не помогло. Уже все снова проступило. Стены трещат. Летом двери открыты. А когда зимой закрываем - дышать нечем. Сейчас грибки цветут и пахнут. А в январе - самый цимус, так как тепло идет из подвала.

У мужа Марии рак. С болезнью борется восемь лет. Сама женщина работает уборщицей и имеет минимальную зарплату.

- Ищу, где бы еще что-то помыть, чтобы заработать дополнительно 300 гривен, - жалуется Мария и поправляет красную шапку на голове. - Здесь живет рабочий класс - уборщики, врачи, инженеры. Получаю на руки 4700. Как выжить?

Автор: Лилия Мыцко Перед Пасхой жители делали ремонт, однако грибок его снова повредил и продолжает распространяться по дому

Прошу провести экскурсию домом. Жители советуют одеть респиратор или маску. Мол, наши организмы уже привыкли к плесени, а гости могут пострадать. И действительно - в подъезде в нос сразу бьет едкий запах плесени. От него начинает драть в горле, кружится голова.

В коридорах темно. Висят ржавые почтовые ящики. На стенах большие дыры от грибка, окна на лестнице потрескавшиеся. Через грязь и черную плесень - сквозь них не видно улицы.

- Вот здесь, где трубы - больше всего грибка, - блондинка с улицы подсвечивает фонариком место, пораженное плесенью. - Трубы портятся, штукатурка отпадает.

Спешу выйти на улицу подышать воздухом. Под подъездом встречаю мужчину с сигаретой в одной руке и кофе в другой. Тяжело вздыхает.

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- Пришел только с работы. Работаю сам на себя. Но можете называть меня "Бездомным", - говорит. - Живу здесь уже более 20 лет. Жена работала дворником и получила жилье от государства. Проблемы с грибком здесь были еще при возведении дома. Потому что при Советском Союзе, как строили - цемент продали, а на песке возвели.

"Бездомный" сделал перепланировку в своем жилье. Теперь имеет собственную кухню, ванную и комнату.

Автор: Лилия Мыцко Некоторые виды грибка провоцируют тяжелые болезни - онкологии, туберкулез, астму

- Людям, что давали в свое время, то в том они и жили. В ЖЭК обращаться нет смысла. Замажьте стены, а через день-два все опять посыпалось. В квартире тоже грибок. Живу на первом этаже, то часто заливают и затапливают. Утеплять нет смысла, поскольку плесень во всем доме. Ремонты тоже не помогают.

За новые квартиры жителям многоэтажки надо будет доплатить. Тогда получат большие площади в комнатах. Однако денег у нас нет, говорят люди.

За коммуналку плачу, как в новом доме

- За коммуналку плачу больше двух тысяч, как в новом доме, - говорит "Бездомный". - Отопление есть, а нет прогрева. Я не знаю за что плачу. Там где-то система забита, там еще что-то, потому что дом старый. Одна батарея горячая, а две холодные. Сантехник едва доходит и ничего сделать не может.

У жены рак молочной железы, признается мужчина. Вероятно, спровоцировал грибок.

- Уже два года боремся, - тяжело вздыхает. С кармана достает новую сигарету и поджигает. - Сделали операцию. Затем пошли метастазы. На улицу сейчас вообще не выходит. Меня уже и грибок не волнует. Пытаемся выжить.

Фото: Лилия Мыцко

Домой спешит женщина лет 50. Представляется Ольгой. Признается, что купила жилье на Милютенко три года назад более чем за $20 тыс.

- До чего не дотронься - грибок на грибке, - показывает наиболее пораженные стены. Подводит к трубе. - Вот видите, как она повреждена. Треснула. Ее постоянно заделывают.

Женщина не знала о проблемах с домом перед покупкой.

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- Я была в шоке, когда сюда попала, - широко разводит руки Ольга. - Проверяла, нет ли долгов, арестов. Меня без проблем прописали. Вызывала специалистов постоянно, а потом уже устала. В квартире тоже плесень. Такая жесть, что даже пускать не хочу. При строительстве не отгородили горячие трубы от холодных и постоянно появляется конденсат. Для себя ремонт сделали. Купили штуку за 800 гривен, чтобы выводила немного плесень. На три месяца хватает. По другому никак.

Уже третью онкологическую операцию перенесла

Живет с мужем. Детей нет.

- И слава Богу, что так, - проводит к квартире на первом этаже со старыми деревянными дверями. - Здесь соседка Оля. Уже третью онкологическую операцию перенесла. Здесь люди из-за квартиры болеют.

В доме очень много тараканов. Женщина вызывала специальную службу несколько раз в год, но вывести не удалось. От химических средств стоит вонь.

- Когда-то, рассказывали мне, здесь появились пауки огромные. То службы так и не поняли, что это за животные, - говорит Ольга.

Новое помещение для людей строят возле соснового леса. Строительство ограждено зеленым забором. За ним стоят замершие подъемные краны. Но о работах здесь напоминают только каски строителей.

- Ничего не делается уже месяц где-то, - говорит работник шиномонтажа рядом.

Автор: Лилия Мыцко От сырости и плесени разрушаются старые трубы

ГРИБОК ВЫЗЫВАЕТ АСТМУ

Плесень - это грибок, которого существует более миллиона видов.

"Одни из них никак не влияют на организм человека, а другие могут вызвать целый ряд заболеваний. Чаще всего провоцируют аллергии и бронхиальную астму. Также бронхо-легочный аспергиллез или аспергиллому, - рассказала врач-педиатр Ольга Барановская. - Люди с пониженным иммунитетом - пожилые, получающие химиотерапию - могут получать системное поражение плесенью. Это может привести даже к смерти."

Точных данных о том, сколько человек может прожить в доме пораженном грибком - нету, добавила експертка.

- Все зависит от возраста, уязвимости и иммунного состояния. Однако, если жить с рождения в доме с грибком, то есть высокий риск развития астмы. Пока нет подтверждения, что от плесени развиваются онкологические болезни. Но хроническая легочная патология вполне может возникнуть. Потому что споры грибка летают в воздухе и попадают в дыхательные пути. Там могут провоцировать различные болезни.