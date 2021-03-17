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среда, 17 марта 2021 17:46

Коровий рог вываривали, вычищали и отрезали конец - в село в Винницкой области ездят швейцарцы, поляки и немцы
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Мастерица из гончарства Татьяна Шпак демонстрирует керамические изделия в Музее-усадьбе братьев Герасименко в селе Новоселовка Винницкой области
Фото: Ирина Мамрыга
В село Новоселовка ведет металлический мост через реку Соб
В доме, где когда-то жил гончар Каким Герасименко, обустроили музей
Изделия заслуженной мастерицы народного творчества Татьяны Шпак. В мае 2018-го традицию орнаментальной росписи Бубнивской керамики было включено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины
В доме, где когда-то жил гончар Каким Герасименко, обустроили музей

- В музей идти в соседнее село. Недалеко. Через речку Соб перейдем металлическим мостом, который возвели 1988 года, когда открывали музей гончарства. До этого была кладочка. А детей с Новоселовки переправляли в Бубновскую школу лодкой, - говорит Татьяна Шпак из села Бубновка Гайсинского района Винницкой области. Она - мастер по гончарства и заведующая Музея братьев Герасименко, что находится в соседнем селе Новоселовка.

Автор: Ирина Мамрыга
  В село Новоселовка ведет металлический мост через реку Соб
В село Новоселовка ведет металлический мост через реку Соб

Села Бубновка и Новоселовка известные центры гончарства. В мае 2018-го традицию орнаментальной росписи Бубнивской керамики было включено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. С 1988 года в Новоселовке действует музей гончарства имени братьев Герасименко.

Через Бубнивку до 10 раз в день курсируют автобусы и маршрутки. Билет из райцентра стоит 20 грн. В селе из маршрутки выходит с десяток человек. Напротив остановки - двухэтажное желтое помещение магазина-отеля "Каштан", в окнах которого мерцают гирлянды. За ним - грунтовая дорога. С обеих сторон стоят ухоженные дома. Многие перекрыты металлочерепицей.

Увидите, что здесь будет. Спустя годы сюда приезжать много чужих людей

У одноэтажного дома культуры - детская площадка с современными качелями, позади - школа. У сельского совета ждет Татьяна Шпак.

- На этих землях когда-то не было села, - рассказывает заведующая музеем. - Они принадлежали графу Станиславу Потоцкому, но не очень годились для земледелия. Он послал своих экономов, чтобы оценить местность. Те заметили, что здесь есть залежи гончарской глины. По приказу Потоцкого из Умани сюда переселили около 30 гончаров с семьями, построили им дома. Так, с ХVIII века начал у нас развиваться гончарный промысел. Одним из первых выдающихся мастеров был Семен Гончар. Его сын Андрей продолжил дело отца. Изделия расписывал тремя цветами - белым, зеленым и черным. Именно эти цвета стали характерными для Бубнивской керамики. Но ничего символического в этих цветах нет. Просто было несложно изготовить эти красители.
Технология полива и росписи керамики Андрей Гончар передал Агафону Герасименко. Своих сыновей Якима и Якова он с детства приучал к работе. Заметил, что один хорошо формирует изделие на круге, а второй - расписывает. В те времена по селам ездили евреи, скупали красивые вещи и перепродавали в Киеве. Знатоки увидели изделия братьев Герасименко и впоследствии пригласили их работать в творческой мастерской при Киево-Печерской Лавре. Там трудились лучшие умельцы Украины. Но изделия Герасименко были настолько уникальными, что их экспозиция пошла путешествовать по миру - была в Монреале, Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Москве.

В 1960-х годах у церкви в Бубновке открыли цех художественной керамики. Татьяна Ивановна пошла туда работать в 1968 году.

- Все месили вручную, - вспоминает женщина. - Очень мучились с огромным печью, которую топили дровами и соляркой. 7 человек стояли на гончарном кругу, другие месили глину, а потом менялись. Бывало придешь, а глина так замерзнет, ​​что даже льдинки на ней. Тогда доливаешь горячую воду и месишь. За смену делали 50 макитр или 60 подставок под цветы.
- В этом же цеху в отдельной комнате после возвращения из Киева работали братья Герасименко, - продолжает Татьяна Ивановна. - Они изготавливали не ширпотреб, а что-то свое уникальное. Мастерство передавали своей племяннице Ефросинии Мищенко. Научили ее расписывать коровьим углом. Его вываривали, вычищали, срезали конец и заливали туда ангоб, это так гончары называют цветную глину.

Доходим до музея-усадьбы братьев Герасименко. Двор огорожен плетнем. У калитки растет куст калины на территории музея - туи и ели, обустроен декоративный колодец, есть беседка.

- Весной здесь очень красиво, - говорит заведующая. - Все утопает в ирисах и пионах. Избушка, хотя и имеет более 100 лет, очень аккуратная. Здесь когда-то жил Яким Герасименко. Ранее по вечерам на этом подворье собирались женщины. Жена Якима говорила: "Увидите, что здесь будет. Спустя годы сюда приезжать много чужих людей". Так и произошло. Здесь побывали швейцарцы, чехи, поляки, немцы.

В каждом сельском доме был поросятник - большая миска с ручкой, немного обрезана со стороны

Заходим внутрь. Помещение не отапливается. Повсюду на полках гончарные изделия. В одной из двух комнат основном представлены работы Якова и Якима Герасименко, в другой - их племянницы Фросины Мищенко и Татьяны Шпак. Четвертую часть комнаты занимает разрисованная цветами печь. У нее рогачи, кочерга, клюка, лопата, сверху - разные утюги. Также есть деревянные корыта, веретено, платки, вышитые мужские и женские рубашки. На шкафу разложены гончарные изделия.

Автор: Ирина Мамрыга
  Мастерица из гончарства Татьяна Шпак демонстрирует керамические изделия в Музее-усадьбе братьев Герасименко в селе Новоселовка Винницкой области
Мастерица из гончарства Татьяна Шпак демонстрирует керамические изделия в Музее-усадьбе братьев Герасименко в селе Новоселовка Винницкой области

- Ранее, кроме глиняной посуды, другой не было. Горшки были разных размеров - для малых семей, для больших и на оказии - свадьбы, крестины. Также делали вареничници, тарелки под каравай, кувшины. На праздниках одевали несколько их на руку и разливали различные напитки. А это поставцы - ритуальные миски с крышками, использовались для кути и колова. Большие миски без растительного росписи служили для мытья головы девушкам. В каждом сельском доме был поросятник - большая миска с ручкой, немного обрезана со стороны. Перед Пасхой в нем несли в церковь святить запеченный молочный поросенок.

У себя дома Татьяна Ивановна обустроила собственную гончарную мастерскую. Использует элементы росписи братьев Герасименко.

-В роспись порой хочется добавить и свое, так появляются новые элементы. Но орнамент никогда не повторяю, не делаю штамповок, каждый раз это что-то эксклюзивное. Сажусь к работе, когда есть настроение. Без этого ничего не получится. Не работаю только по большим праздникам.

Автор: Ирина Мамрыга
  Изделия заслуженной мастерицы народного творчества Татьяны Шпак. В мае 2018-го традицию орнаментальной росписи Бубнивской керамики было включено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины
Изделия заслуженной мастерицы народного творчества Татьяны Шпак. В мае 2018-го традицию орнаментальной росписи Бубнивской керамики было включено в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины

Возвращаясь обратно через Бубнивку, проходим возли высокой деревянной церкви. Ее построили по инициативе Андрея Гончара 1891 года. Иконостас мастер заказывал в Греции. Он также сохранился.
Заходим в магазин возле церкви. В одном зале продаются продукты, в другом - обустроили кафе с бильярдным столом.

-Кроме музея в Новоселовке, ничего выдающегося нет, - признается продавщица Екатерина. - Даже детский сад уже давно закрыли. В селе есть четыре магазина и школа, больше никакой работы. Многие односельчан работают в Ладыжине на "Нашей Рябе", некоторые ездит в Гайсин на сахарный завод и маслосырзавод. Молодые люди - на заработках за границей. Вот соседи переехали в Польшу. Сначала муж уехал, а потом вернулся и семью забрал.
В магазин заходит высокий мужчина в коричневой куртке и шапке-ушанке. Представляется Виктором Ивановичем.

- Я давно на заслуженном отдыхе, мне уже 80 лет. Полвека работал в лесном хозяйстве. А вот жена трудилась в гончарском цеху. Затем он распался и открыли новый, небольшой. А в 1990-х создали цех в бывшей старой земской школе. Там делали мисочки, подставки под вазоны, плиты на печки. Но и это производство пришло в упадок.

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Музей-усадьба братьев Герасименко признано победителем конкурса "Семь чудес Винниччины" в номинации "Жемчужины Подолья". В музее представлено около тысячи гончарных изделий.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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