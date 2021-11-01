"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову

Вчера в Харькове прошли внеочередные выборы мэра. На 31 октября они были назначены Верховной Радой в марте – через болем чем три месяца после смерти предыдущего мэра Геннадия Кернеса, победившего на выборах осенью прошлого года.

На кресло мэра претендуют десять кандидатов. Широкой общественности наиболее известны двое – нынешний исполняющий обязанности городского головы Харькова Игорь Терехов и бывший представитель "Партии регионов", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и экс-мэр первой столицы Михаил Добкин.

Среди других кандидатов – представитель "Европейской солидарности" Александр Скорик, Владимир Плетнев из "Партии Шария", лидер харьковского "Национального корпуса" Константин Немичев, юрист Денис Ярославский, аспирант Национальной академии госуправления при президенте Украины Дмитрий Маринин, Виктор Величков, директор общества "Экокар" Алина Мустафаева, безработный Сергей Ряполов.

В Харькове работало 605 избирательных участков. Явка составила около 28% избирателей. Всего же в городе зарегистрировано более миллиона человек, имеющих право голосовать на выборах, заявляла ранее председатель городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко.

Gazeta.ua подготовила репортаж с избирательных участков. Корреспондентка пообщалась с горожанами и расспросила: каким видят следующего мэра и какие решения ждут от нового руководителя Харькова.

Избирательный участок №124 обустроили в коридоре 129-й школы по ул. Клочковской. В 11:00 возле нее – пусто. На входе женщина в защитном костюме измеряет температуру электронным термометром.

Люди заходят по одному, или парами. Неспешно направляются в кабинки. На одной из них надпись: "Для тех, у кого температура больше 37,2".

Автор: Светлана ЗОЗУЛЯ В Харькове зарегистрировано более миллиона человек, имеющих право голосовать. Однако 31 октября на участки пришли только около 28% избирателей

- Папа, дай я брошу!, - кричит 4-летний Макар отцу Александру Кальницкому, 36 лет. Мужчина только что вышел из кабинки.



– Я голосовал за будущее. Хорошее будущее для своего города. Надо, чтобы все развивалось, – говорит Александр.

- Пусть тот, кто станет мэром – продолжает делать то, что начали предшественники, – присоединяется к разговору 56-летняя Валентина Кривина. - Вот даже у этой школы – и стадион красивый, и двор. Прекрасные коммуникации. А по Харькову таких объектов очень много. Это все недавно появилось. Этот процесс не должен останавливаться.

Выборы хорошо организованы. Спокойно, тихо проходят

Кальницкий прячет шариковую ручку во внутренний карман серой куртки.

- Выборы хорошо организованы. Спокойно, тихо проходят. Только явки никакой нет, да?, – спрашивает. – Будущий мэр должен быть авторитетным! Иначе порядка не наведет.



На этом участке центр вакцинации против коронавируса не открывали.

Автор: Светлана ЗОЗУЛЯ Часть харьковских избирателей приходили на участки с детьми. Отдавали им бюллетени после голосования, чтобы бросили в урны

– А мы хотели вакцинироваться с мужем. Пойдем искать где-то в другом месте, – улыбается блондинка в медицинской маске со стрижкой-каре Ольга Резниченко, 52 года. – Новый мэр должен стать в городе хорошим хозяином. Ответственным человеком. Если взялся за это серьезное дело, то он должен понимать степень своей ответственности перед городом и жителями.



Несмотря на хорошую погоду – людей на участке не становится больше. Явка избирателей на внеочередных выборах невысока.

Борьба с эпидемией – его главная задача

- Ожидала, что больше народу будет, - выходит на улицу 49-летняя Елена Рябчикова. – Харьков – красивый город. Люди здесь должны жить хорошо. Мэр должен максимально способствовать тому, чтобы у нас не стала ситуация хуже, чем сейчас. Среди первых шагов предстоит разрешить ситуацию с ковидом. Потому, что есть проблема с местами в больницах. Слышала об этом. Борьба с эпидемией – его главная задача. Ну а дальше – экономические проблемы нужно решать. Это естественно. Через 5 лет будет у нас современный европейский город.

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Пункт вакцинации против коронавируса работает в школе №99. Там утром открылся 137-й избирательный участок. Желающих прививаться – больше, чем желающих проголосовать.

– Хоть здесь наконец сделаю укол. Потому, что во всех поликлиниках большие очереди, – 62-летняя Людмила Владимировна держит вату у руки, куда только что укололи дозу китайского CoronaVac. – С понедельника вакцины может не быть в поликлинике. Надеюсь, что все будет хорошо. Чувствую себя нормально. У меня уже вся семья привилась, кроме меня. И муж, и дети. Одна я оставалась. А сегодня пришла голосовать и приняла решение.

Автор: Светлана ЗОЗУЛЯ В Харькове прошли внеочередные выборы мэра. На кресло главы города претендуют десять кандидатов. Если никто не наберет больше 50% голосов, то будет назначен второй тур между двумя кандидатами, которые получат наибольшую поддержку

- Маловато людей, - поправляет прическу глава избирательного участка №137 Марина Комова. – На прошлых выборах было больше. А может, погода хорошая, люди приедут ближе к вечеру с дач. Многие по селам разъехались малышей забирать перед школой. 2-го числа уже идти на обучение.

– А еще день автомобилиста сегодня! Так в гаражах больше празднующих, чем голосующих. Уже шашлыки жарят, – добавляет учительница Галина Кузьминец.



На детской площадке возле участка - в полдень гуляют родители с детьми. Большинство взрослых здесь уже проголосовали за нового мэра.

- А почему нет графы "против всех"? – разводит руками Светлана Павлова, 39 лет. – Не знаю, за кого голосовать. Еще нет настоящего порядочного кандидата, который работал бы для города, а не наживался на нем. Но, не ходить на выборы – считаю неправильным. Боюсь, мой голос кто-нибудь использует.



Недалеко с дочерью гуляет Александр Костиков, 41 год. На участке он уже проголосовал в десять утра.

– Мы с ребенком были абсолютно одни! Сами! – разводит руками Александр. – А когда вышли, нам на встречу двигалось пять пенсионеров… Я хожу на каждые выборы. У нас в семье это традиция и целый обряд. Сначала бывал с родителями. Мама недавно умерла от коронавируса. Теперь я вожу дочь и по дороге на участок рассказываю – что такое демократия, для чего нужно голосовать и почему процесс тайный.

Из всех мэров, которых помню - лучше Кернеса никто не будет

Ко входу в школу на инвалидной коляске подъезжает пенсионерка Нина Кондрашова.

- Из всех мэров, которых помню - лучше Кернеса никто не будет. У него был авторитет. Умел всех "построить", засунуть жвачку обратно в рот и заставить работать, – говорит. - Когда он где-то появлялся, то собиралась целая толпа народа. Его не выпускали, пока не сфотографируются. Он все расспрашивал, записывал. Мы видели, что он нас слышит.

Фото: Светлана ЗОЗУЛЯ

34-летний Олег Куприянов работает на участке наблюдателем. Признается, что уже во второй раз.

- В прошлый раз, когда высыпали урну, то на одном бюллетене был нарисован большой половой орган. Одна женщина, член комиссии, говорит: "Это моего Андрюхи голос!", - вспоминает. – На этот раз тоже, думаю, будут такие "голоса". А еще обязательно разорванные бюллетени. Ну не могут люди своих эмоций сдержать!

Часть горожан признаются, что проигнорировали выборы, потому что не доверяют кандидатам на должность городского головы.

– Пойду лучше на Зомби-фест в парк Горького, – говорит на улице студент Харьковского политехнического института Егор Мазуров, 21 год. – Голосовать буду во втором туре. Если до него дойдет дело.

Националистов в Харькове тоже поддерживают

Мимо проходит 46-летний Александр Стойко. Признается, что бросил бюллетень за Константина Немичева, баллотировавшегося от "Национального корпуса".

– Пусть знают, что националистов в Харькове тоже поддерживают, – улыбается. – Голосовать надо сердцем. И тогда не будет стыдно. Не разочаруешься.

Внеочередные выборы в Харькове состоялись, потому что в декабре в прошлом году умер предыдущий городской голова Геннадий Кернес. Горожане в большинстве своем вспоминают его положительно.

– Чем Кернес запомнился? Своей харизмой. Он был одним из нас, – стоит в очереди за бюллетенем 36-летняя Марина Дышло. Одета в оранжевую куртку. Прижимает к себе маленькую собаку породы Йоркшир-терьер. – До него был Владимир Шумилкин – интеллигентный бывший военный. Все его любили, но забыли через три дня, как ушел. Кернеса и после смерти не забыли. Только вспомните его ролик со словами: "У тебя скучное лицо – тебя денег никто не даст!". Он, как и мы, типичный харьковчанин. Немного хамовитый, немножко вороватый. Немного демоничен и любит пускать пыль в глаза. Потому его любили и принимали. Несмотря на то, что знали и многие неприятные вещи о нем. Будущий мэр должен унаследовать все это. Не расплескать. Главное, чтобы развивал город, двигался вперед. Парки, фонтаны, фонарики. Все должно сверкать. Тогда люди закроют глаза и на то, сколько украл. Ведь "другие этого не делали". А если нас разочарует….Харьковчане сбросят и забудут.

Парки, фонтаны, фонарики. Все должно сверкать

Из-за невысокой явки – члены харьковских участков не ждали вечера, чтобы лично проголосовать. Делали это в течение дня.

– Спокойный день. В 20:00 закроем участок, быстренько посчитаем и к двум ночи уже пойдем спать, – говорит член комиссии на участке №137 Елена Костина, 47 лет. – У нас должно голосовать максимум две тысячи человек. Что его там считать. Это не прошедшие парламентские выборы, когда не могли трое суток сосчитать. А потом спали на тех мешках в теризбиркоме.

Автор: Светлана ЗОЗУЛЯ В день выборов в Харькове работало 605 избирательных участков. На 41 из них были открыты центры вакцинации против коронавируса

Всем, кто сходил на выборы и сделал селфи у избирательного участка – раздавали подарки. В специальных точках за это выдавали билеты на футбол, флаер на чашку кофе в киоске "Кулиничи".

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В конце дня харьковчанам начали звонить на мобильные телефоны: "Придите на участок, проголосуйте… Надо, надо проголосовать" – просила женщина спокойным голосом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗИТ-ПОЛОВ ГОВОРЯТ О ПОБЕДИ ИГОРЯ ТЕРЕХОВА

По данным экзит-поллов, победу на внеочередных выборах главы Харькова – одержал нынешний исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

Он победил в первом туре, набрав 51,9% голосов избирателей, согласно экзит-полу обнародованного центром "Социальный мониторинг". Второе место занял Михаил Добкин, взявший 27,6% голосов.

О победе Терехова свидетельствуют и результаты экзит-полла Комитета избирателей Украины. Согласно ему, нынешний исполняющий обязанности городского головы – набрал 53,8% голосов избирателей. Михаил Добкин имеет 24,5%.