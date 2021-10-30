"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия

В апреле генпрокурор Ирина Венедиктова объявила противодействие домашнему насилию одним из главных приоритетов работы прокуратуры в 2021 году.

Каждая третья семья в Украине сталкивается с насилием, добавили в Генпрокуратуре. Больше всего страдают женщины. В прошлом году они заявляли о насилии в семьях в 180 921 раз. И это при том, что в общей сложности правоохранители насчитали 211 362 обращения. Кроме женщин, 27 676 заявлений поступило от мужчин, 2756 - от детей.

Ситуация с домашним насилием особенно обострилась с началом пандемии и введения локдаунов во многих странах, по данным Организации Объединенных Наций. Люди стали чаще ссориться, потому что почти все свободное время проводят вместе.

В Украине женщинам, которые сталкиваются дома с агрессией, часто помогают волонтеры. Получая обращение о помощи, пострадавших обычно везут в специальный приют. Там размещают в комнатах и ​​оказывают необходимую психологическую и моральную поддержку. Разрешают проживание.

Корреспондент Gazeta.ua побывала в одном из таких центров, который размещается в Киеве. Ознакомилась с условиями, в которых находятся пострадавшие от насилия. И узнала истории женщин, которые проходили или проходят реабилитацию после пережитого.

Автор: Лилия Мыцко Приют рассчитан на 12 человек. Здесь есть комната отдыха, кухня, душ и туалет, прачечная. Есть вся необходимая техника и средства первой необходимости

В приют для пострадавших от насилия невозможно попасть без предварительного разрешения. Если вы его и получили, то обязательно должны подписать согласие о неразглашении адреса заведения. Таковы правила безопасности. Их нарушение может привести к тому, что потерпевших найдут обидчики.

Здание столичного центра внешне ничем не отличается от обычных киевских жилых домов. Правда, вход в него намертво закрыт изнутри тяжелой железной дверью. Возле них встречает директор приюта Оксана Крамар с аккуратной прической и подкрашенными губами. На женщине классическая черная юбка и тонкий свитер.

- Даже полиция и больницы не знают нашего адреса, - говорит. - Все, кто приходит, подписывают документ о неразглашении. Чтобы наши клиентки были в безопасности.

Оксана Станиславовна в должности больше года. Проводит внутрь центра, занимающего первый этаж. В помещении сыро и холодно. Руки и нос замерзают, как только снимаешь верхнюю одежду. Отопление подключено, но батареи не нагреваются, признаются сотрудники. Включить электрические обогреватели тоже не могут, потому что для убежища установлен лимит на потребление электроэнергии.

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Согреться здесь помогает исключительно чай и одеяла, в которые укутываются жители центра и его работники. Среди последних преимущественно женщины до 30 лет. Есть психолог, уборщица, четыре социальных работника приходят посменно.

В коридорах горит тусклый свет от желтых ламп. На стене - большое квадратное зеркало. Под ним на столике лежат брошюры с номерами горячих линий центра.

- Мы здесь немного, как в подвале находимся. Потому сырость и чувствуете. Даже запах сейчас есть. Слышите?, - проводит экскурсию по заведению Оксана Станиславовна. – Раньше здесь кафе было какое-то, - показывает на большие металлические конструкции, окрашенные в бежевый цвет. - Здесь во всех комнатах проходят такие вот большие вытяжки.

В приют женщины попадают из кризисных комнат, в которые их привозят полицейские из специального подразделения "Полина". Именно правоохранители, входящие в него, реагируют на сообщения о насилии, выезжают по вызовам.

В кризисной комнате пострадавшие могут находиться до 20 суток. Получают бесплатную юридическую и психологическую консультацию, медосмотр, сдают анализы. После этого вправе перебраться в приют. Однако при условии, если работают, получают пенсию или социальные выплаты. Ведь еду придется покупать за свой счет. В то же время пострадавшим выдают вещи первой необходимости.

Автор: Лилия Мыцко Ремонт производили около года назад. В помещении холодно, ведь отопление плохо работает

- Мы предоставляем только безопасное место пребывания. За это время женщина может собрать документы и решить свои дела. С каждой клиенткой работает отдельный социальный работник, - объясняет Оксана Крамар. - Некоторые два дня могут прожить и уйти. На всех заводят кейс - дело. Составляют индивидуальный план и помогают решить все вопросы.

Пострадавшие иногда возвращаются из приюта обратно к обидчикам.

- Говорят: "Я его люблю", "Я от него завишу!". Бывает, что некуда пойти с детьми, – продолжает директор. – Была девушка лет 25 с двумя детьми 2 и 4 лет. Обидчик киевлянин. Живёт с мамой. Выгнал семью: "Вы мне здесь не нужны!" Звонила маме и бабушке его: "У меня такая вот клиентка есть. Кто она вам?". Обе ответили: "Никто, она для нас не существует". Уговаривала, объясняла, но согласились взять обратно только детей. Девушка же подтвердила, что чем-то провинилась перед ними.

Приюту помогают благотворительные организации – привозят еду. Однако накормить всех там нет возможности. С вещами немного лучше. Их передают неравнодушные. Однако иногда в плохом состоянии.

- Думают, что у нас здесь бомжи живут. Нестиранную одежду приносят, старую. Иногда даже страшно посмотреть, - жалуется Оксана.

- Была клиентка лет 60, которая семь лет прожила в браке со вторым мужчиной, занимавшим высокую военную должность. Жили в огромном доме. Но когда мужчина умер, его сын-наркоман выгнал приемную мать на улицу. Теперь она пытается вернуть имущество.

Девочек никуда не упускал, запрещал выходить

- Некоторые женщины не хотят брать поношенную одежду. Всякие люди бывают. Была пострадавшая с двумя девочками 12 и 15 лет. Папа обижал их всех. В свое время жил в Ереване, затем в Донецке, переехали в Киев. Он работал в аэропорту. Девочек никуда не упускал, запрещал выходить. Хотя баловал хорошими вещами, а дома сделал шикарный ремонт. А дети приехали сюда и говорят: "Мы готовы жить у вас здесь, мы готовы жить с тараканами. Но мы у вас счастливы!". Их мама сказала, что убежала, чтобы напугать мужа и потом вернуться назад. Хотя у младшей уже были суицидальные настроения.

Отец отказался принимать женщину назад. Без матери отказались возвращаться и дети.

- Он теперь им посылает ежемесячно по пять тысяч гривен каждой. А мать устроилась где-то на работу за 14 тысяч. Помогла им бабушка, которую перевезли из Донецка. Она там продала квартиру и где-то в Киеве смогли найти маленькую однокомнатную, - говорит руководитель заведения. - Дети стали счастливее и спокойнее.

Приют рассчитан на 12 человек. Сейчас проживает семь. Часто сюда сбегают вместе с детьми. Для них трудно найти садик, потому что длинные очереди, говорит Оксана.

Пострадавшие часто приходят прямо в домашней одежде.

- Сейчас у нас есть женщина, которая прибежала в пижаме из дома вместе с двумя детьми: 4-летним мальчиком и девочкой 9 лет, - продолжает директор. – Их папа сидит на антидепрессантах. Днем спит до двух часов, а по ночам сидит за компьютером. Женщине разрешал работать только три дня в неделю. Сам нигде не работает, потому что у него есть отец в Израиле, который иногда присылает деньги. Внукам. Но пользуется ими сын.

Папа как-то ее раз целый день прессовал и девочка все время рвала

Впоследствии муж начал избивать жену.

- Когда начал поднимать на маму руку, у его дочери стал проявляться рвотный рефлекс. Все от нервов, – объясняет Оксана Крамар. – Ребенку тоже доставалось. Папа как-то ее раз целый день прессовал и девочка все время рвала. Мама это увидела и пыталась вызволить дочь – била мужчину кулаками по спине. А он на нее, как на собаку: "Сидеть, я тебя сказал!". Женщина позвонила на горячую линию. Прибежала в чем была.

Сейчас в Украине кампания по противодействию домашнему насилию сильно развивается. По городам расклеивают объявления с номерами горячих линий, куда можно звонить и жаловаться. В Киеве такие сообщения спасли не одну женщину и ребенка, объясняет Оксана Крамар.

- Одни маленькие девочки из Мариуполя рассказывали мне, что у них вся школа была оклеена объявлениями. Но они думали, что у них дома не домашнее насилие: "Считали, что это просто у папы такое воспитание".

На горячую линию в центр иногда звонят по телефону и мужчины. Количество обращений возросло в период карантина.

- Хоть вешайся с этим кредитом. Взял, потому что остался без работы в карантин. А жена его ковыряет, на голову капает. Мужчины стесняются этого, переживают, – объясняет директор. – Также звонят и те, кого избивают жены или оскорбляют детей.

Автор: Лилия Мыцко Живут и работают только женщины. Днём занимаются делами или работают. Приезжают сюда и с детьми

Обращаются за помощью и пожилые женщины. Их обижают внуки или дети.

- Внук или пьет, или наркоман. Женщина лет 80 жалела парня, полицию не могла вызвать. А он уже вынес и газовую плиту. Сарай из квартиры сделал. И такой, что был потоп. Вывалил мамины вещи, чтобы вымокать. Оно все так и гнило.

О жителях приюта Оксана Станиславовна знает все, потому что общается с каждым человеком лично. Дети часто играют в ее кабинете, крутятся на кожаном кресле и щелкают компьютер. Директор любит, как своих, признается.

- Одна женщина приехала со стареньким бульдогом, 17-летним сыном и дочерью, больной ДЦП и синдромом Дауна. Они были такие классные!, - вспоминает руководительница приюта. - Женщина прожила с обидчиком 20 лет. Не работала, потому что ухаживала за девочкой. Выживали. Варила два окорочка – оба детям. А сама вот чуть ли не уху пила. За ветром ходила. Бедная, такая худенькая была… Нашли ей работу уборщицей в бизнес-центре. Бегала работать, а парень учился онлайн, ухаживал за сестрой. Нарадоваться ему не могли. Собрали денег, сняли квартиру и живут слава Богу. Сейчас вроде познакомилась с кем-то, собираются за границу.

Забрали у девушки телефон, деньги, документы

Иногда для спасения пострадавших привлекают специальные службы и проводят спланированные операции.

- Однажды обидчик был такой, что ого-го!, - говорит Крамар. – Жена с маленькой дочкой сидела дома. Он шел на работу, а за невесткой следила его мама. Забрали у девушки телефон, деньги, документы. Выпускали погулять на полчаса с ребёнком. Он ее так избивал, что она не могла ничего сделать! Вот удалось, видно, у кого телефон выпросить и позвонить на горячую линию. Похищение девушки из такой семьи готовили месяцами, купили ей старую мобилку, чтобы держать связь.

Женщина собирала документы, складывала вещи, сделала запасные ключи. Купили билеты на автобус, чтобы трудно было найти. Однажды, когда мужчина пошел на работу, а свекровь спала – сбежала с ребенком.

- Но он все равно смог ее вычислить, даже во втором городе, – говорит Оксана. – Забрал ребенка, а его кормить надо. Куда она без него.

В приюте пострадавшие могут жить по три месяца. Днем занимаются делами, детей отводят в школу или в садик.

Директор ведет по узкому коридору. По бокам висят яркие картины. Показывает пока пустую комнату с двумя двухэтажными кроватками. Ремонт в помещении производили год назад. Стены окрашены в светлые теплые цвета. Мебель не новая, однако в хорошем состоянии. Постель и полотенца здесь выдают. На окнах висят новые шторы и тюль. Есть стол и стульчики.

- Дети спят, как правило, на нижних кроватях. На верхних есть перегородка, – показывает Оксана.

Автор: Лилия Мыцко В комнатах стоят двухэтажные кровати, шкафы, стулья и стулья.

Чуть дальше за коридором – кухня. Перед ней небольшое помещение с двумя холодильниками и стиральной машинкой. У каждой жительницы есть своя полочка. Пользуются также утюгом и феном. Для детей здесь стоят горшки и пластмассовые разноцветные ванночки. На кухне пахнет едой. На плите стоит кастрюля с вареными молочными сосисками.

Для приготовления блюд есть вся необходимая техника – плита, духовой шкаф, чайник, микроволновка. Ремонт на кухне новый. Привлекают внимание стильная белая мебель и мягкие стулья за большим обеденным столом.

- На дни рождения выпекаем торты, на Пасху пасочки делали, – делится руководительница. - пытаемся скрасить будни. Все вместе веселятся, как в большой семье.

Туалет и душ в одной комнате. Поддон закрывает белую шторку с голубым узором. Есть маленькая раковина.

Из одной из комнат выходит женщина лет 60. Имеет окрашенные в красный цвет волосы. Поверх махрового халата надела куртку. В одной руке держит большую чашку с кофе, в другой – пачку сигарет и зажигалку.

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– Станиславовна, можно я выйду покурю?, – спрашивает.

Быстрым шагом следует на улицу, идет за угол дома. Предлагаю составить компанию. Женщина не против, но долго отказывается говорить о пережитом. Наконец признается: сюда попала, потому что хотел убить сын. Все из-за дома.

Фото: Лилия Мыцко

На улице поднимается ветер. Желтые листья взлетают с деревьев и падают на пепел от выкуренных сигарет женщины. Сумерки. В приют с работ начинают возвращаться жительницы. В игровой комнате с большим телевизором слышен громкий детский смех.

- Тимур, не мешай работать. Сейчас не могу играть, – воспитывает одного из ребят Оксана Станиславовна. Малыш забежал к ней в кабинет.

В комнате отдыха есть аквариум с рыбками, клетка с хомяками и небольшая библиотека.

За дверью в кабинет психолога слышны разговоры. Гудит барабан стиральной машины. На кухне гремит посуда и работает вытяжка. Вечером здесь закипает жизнь.

СООБЩАТЬ О НАСИЛИИ МОЖНО В TELEGRAM

Общественная организация "Марш женщин" запустила чат-бот в Telegram "Она за нее". Рассчитан на поддержку женщин, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях.

"Нашим первым желанием было предложить свою помощь и оказать поддержку. Затем функционал чат-бота расширился. Сейчас он уже может собирать истории пострадавших или свидетелей насилия. Предлагает психологическую и юридическую помощь. Информирует о статистике домашнего насилия", - рассказала изданию Mediasapiens представительница "Марша женщин" Анастасия Герасименко.

Круглосуточная горячая линия Центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию работает без выходных, праздничных дней по номеру 15-00 (со стационарного) и 044-272-15-00 (с мобильного).

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человека осудили в прошлом году в Украине за домашнее насилие. В позапрошлом году осужденных было вчетверо меньше – 225, по данным Государственной судебной администрации.