"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото

Фото: Денис МАНДЗЮК

С 22 по 24 октября во Львове проходил 13-й Lviv Cheese and Wine Festival. Фестиваль - ярмарка и дегустация продуктов более 30 украинских производителей из Закарпатья, Волыни, Одесской, Херсонской, Николаевской, Хмельницкой и Львовской области. В программе события: соревнования сомелье, живые концерты, рисование картин вином. Билет на фестиваль стоит 100 грн. В подарок каждому посетителю - стакан с логотипом события.

Корреспондент Gazeta.ua побывала на мероприятии и пообщалась с посетителями и участниками фестиваля.

"Никогда бы не подумала, что у нас начнут делать хорошее вино, - говорит 32-летняя Галина Писарь из Львова. Женщина - монтажерка свадебных видео. Стоит у входа во двор Дворца Потоцких на улице Коперника, в руках держит стакан с надписью "Праздник сыра и вина во Львове", на плече екосумка. В ней четыре бутылки вина украинских производителей. - Впервые попробовала напиток в 15 лет. Моя мама в 2000-х уехала на заработки в Италию, в Неаполь. Работала на баданте (уход за пожилыми людьми. - Gazeta.ua). Когда подучила язык, устроилась официанктой в ресторан. Вышла замуж за его владельца - итальянца Рикардо. Когда я впервые поехала на калинулы к маме, отчим угостил меня стаканом белого сухого. Вкус был неповторим. Очень мягкое, приятно пилось. Приезжая в Украину, Рикардо жаловался, что у нас нет хорошего вина. Все сладкое и "химическое". Всегда привозил ящик итальянского и злился, когда заканчивалось. Мне было даже немного стыдно за это. Поэтому и я вино пила только в Италии, а у нас - пиво. В прошлом году на свадьбе, где не было ничего, кроме вина из Закарпатья, попробовала. Приятно удивилась. В супермаркетах его не нашла. А здесь на фестивале - нашла. На Рождество угощу отчима. Посмотрю, что теперь скажет!"

В связи с карантинными ограничениями войти на фестиваль можно с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. При входе действует временная лаборатория, в которой предлагают сделать быстрый тест на антиген.

Пришлось заплатить за тест на коронавирус 250 гривен. Ну, попробую надегустировать на то, что уже потратил

"Пришлось заплатить за тест 250 гривен, - жалуется Олег Палий. Мужчина стоит у лаборатории, ожидает результат. - Месяц назад получил первую вакцину AstraZeneka, а вторую еще два месяца ждать. На фестиваль позвали друзья, и только здесь узнал, что не смогу пройти. Не было чем доказать охранникам, что уже имею одну и домой возвращаться не хотел. Ну, попробую надегустировать на те 350 гривен, что уже потратил".

39-летний Андрей Башанский из Жовквы, городка на Львовщине, по образованию повар. На фестиваль привез свою продукцию марки "Баша Кухня" - крафтовые сыровяленые деликатесы по авторской рецептуре. Колбаски, бастурму, вяленую говядину в вине, салями, изделия из конины - всего 17 видов мясных вкусностей. Цена за 100 г продукции - от 50 грн. Семейное дело начал шесть лет назад.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Андрей Башанский из Жовквы представляет свою продукцию марки "Баша кухня". Мужчина производит мясные деликатесы шесть лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было

"Больше всего дело требует времени. Сначала нужно найти и закупить качественное сырье, правильно его подготовить, а потом дать время созреть. А это - до полугода. Только тогда могу продавать, - мужчина стоит у стенда со своими изделиями. Угощает ими посетителей. - Продукцию возим фестивалями, поставляем в рестораны, пивные пабы, продаем в интернете. На рынок выйти не трудно. Трудно сделать качественный продукт. А качество мы не раз доказывали. В этом году на "Днях украинской кухни" во Львове получили золотую медаль".

Предприниматель добавляет, что к нему обращаются владельцы немецких и итальянских пабов и магазинов крафтовых органических продуктов с просьбой реализовать его изделия в них:

"Готовим документацию, паспорта производства. На это нужно почти год".

Богдан Панчук - бренд-амбасадор компании WineDiscoverySelection. На ярмарке представляет бренд LelekaWines. Вино - только год на украинском рынке.

Урожай собрали из лозы возрастом 15 лет на виноградниках возле села Долинка Одесской области. Выдерживали вино полгода в дубовых бочках. Изготовили 200 тысячи бутылок

"Начали с четырех сортов винограда. Белые - пино гри и шардоне, красные - каберне и мерло. Первый урожай собрали в 2019-м из лозы возрастом 15 лет на Юго-Бессарабских виноградниках возле села Долинка Одесской области. Взяли их в аренду. Выдерживали вино пол года в дубовых бочках. С первого урожая изготовили 200 тысяч бутылок. Уже сейчас у нас восемь видов вин. Планируем еще расширять линейку нашей продукции", - говорит Панчук.

У стенда немало посетителей фестиваля. Пробуют напитки и покупают по несколько бутылок за раз. Цена - от 150 грн.

"Сейчас украинское вино в тренде. 10 лет назад в него верили только эксперты, но потребители имели плохое мнение. И это было объективно, потому что в магазины попадала продукция низкого качества, - продолжает Богдан Панчук. - А сейчас появляется много маленьких виноделов, которые диктуют на рынке свои условия. Растет конкуренция и, соответственно, качество продукта. Выходить на внутренний рынок нам было сложно, но если делаешь качественный продукт и продаешь за "честные деньги", то и покупатели не будут сторониться. У нас нет возможности делать вино на импорт. Ограниченные с количеством сырья. Бывает, его приходится докупать. Как только сможем расширить виноградники, насытить украинский рынок, тогда и будем думать, как продавать украинское вино за границу. Такие амбиции есть".

Украинцы лишь 10 лет назад начали употреблять сухие вина

Винодел отмечает, что культура потребления вина появилась в Украине не так давно.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Богдан Панчук - бренд-амбасадор компании WineDiscoverySelection. На ярмарке представляет бренд LelekaWines. Вино - только год на украинском рынке.

"Те, кто говорят, что ее до сих пор нет - не правы. Проблема лишь, что развивается медленно. В 1990-х украинцы преимущественно пили крепкие, крепленые сладкие вина, потому что других на рынке не было. В 2000-х перешли на полусладкие. И только 10 лет назад начали употреблять сухие вина. Думаю, они вскоре и будут доминировать на рынке", - добавляет мужчина.

"Впервые "Лелеку" купила в феврале прошлого года в супермаркете. Шли с мужем на 30 годовщину свадьбы в свекров. Они попросили принести хорошее вино к ужину. Взяли две бутылки красного сухого. Заплатили немного дороже, чем его продают здесь. Понравилось нам и свекрам,- говорит 29-летняя Наталья Сидор из Львова. На фестиваль пришла с мужем 34-летним Сергеем. Он работает программистом. - Приобрели две бутылки красного сухого и одну белого. Потратили 650 гривен. Сейчас идем на дегустацию бренду "Країна мрій". Там Олег Скрипка развлекает покупателей. Уже несколько раз пытались подойти и попробовать вино, но не смогли протиснуться. Очень много людей. Ждем когда разойдутся".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича

"Бизнес начинали 10 лет назад с козьей фермы. Планировали реализовывать молоко и мясо. Но стадо увеличилось, и пять лет назад взялась экспериментировать, - рассказывает 38-летняя Оксана Гураль с Подрясного, городка возле Львова. - Я - сировар-самоучка. Когда начало удаваться, тогда же решили и это дело превратить в бизнес. Начали ездить с продукцией фестивалями и предлагать в магазины натуральных изделий. Она понравились покупателям. Такой бизнес не требует много денег - только времени и труда. Жаль что, государство не поддерживает фермеров и мелких предпринимателей. Иначе могли бы уже думать о расширении производства и о выходе на международный рынок".

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Продукция фермерского хозяйства "Гураль". Козий сыр на рынке Львовщины продается уже 5 лет.

"Хорошее вино не может стоить 50 гривен", - говорит 29-летняя Юлия. Женщина фамилии не называет, работает проектным менеджером в IT-компании. Вместе с сотрудницами Лилией и Викторией стоят возле бочки, которая служит за стол. Пьют белое сухое вино марки "Колонист", которое купили на фестивале. За бутылку заплатили 250 грн. Закусывают устрицами - 70 грн за штуку.

Украинское вино очень дорогое. В Италии пила хорошее за три евро, в Испании и Португалии - по два

"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк. Хотя можно купить на скидках хорошие импортные от 90 гривен. Но встретить такие - чудо, - говорит Юлия. - Поможет только опыт и много похмелья утром, - смеется. - Украинское вино очень дорогое. В Италии пила хорошее за три евро (примерно 96 грн, - Gazeta.ua) в Испании и Португалии - по два (64 грн). На Канарах оно вообще копейки стоит. А у нас его делать не умеют. Только учатся. Как не горькое, то такое сухое, что запивать надо. Иногда такое сладкое, что хочется посолить, чтобы вкус перебить. Сейчас купила себе три бутылки белого сухого трех различных производителей. Все - молодые, в супермаркетах и ​​не встречала таких. Потратила 700 гривен. А сыра набрала на 400. Удивительно, что у нас делают преимущественно козий, твердый. Очень хотела найти моцареллу, но она только копченая, или твердая. Овечьей так и не удалось купить. Производители из Закарпатья распродали всю свою продукцию еще в первый день фестиваля".

"Если честно - украинский сыр вкуснее, чем украинское вино, - говорит спутница Юлии, 32-летняя Лилия. - Потратила уже 530 гривен. Купила 4 головки козьего выдержанного и с плесенью".

Автор: Денис МАНДЗЮК Украинский музыкант Олег Скрипка давит виноград вместе с посетителями Lviv Cheese and Wine Festival.

"У нас полный солдаут, - говорит Алена Стаховская, представитель бренда вина Stakhovsky, украинского теннисиста 35-летнего Сергея Стаховского. - Почти все разобрали. Не успеваем обслуживать покупателей".

Стаховский в 2015-му взял в аренду 20 га виноградников в селе Мужиево на Закарпатье.

"Они были в плохом состоянии. Два года восстанавливали их, культивировали почву, пересаживали лозы, подсаживали, подводили полив. И только в 2017-м собрали первый урожай. Через год представили вино в Харькове. Кстати наше мерло - единственное украинское вино, представленное в выставочном зале в Бордо во Франции. Невероятно гордимся".

Вино Stakhovsky реализуют в украинских ресторанах и продают в интернете.

"Нам важно, чтобы клиенты пили качественный продукт. Поэтому не продаем вино в магазинах. Оно может испортиться от неправильной транспортировки и плохих условий хранения. Не хотим, чтобы у кого-то испортилось впечатление иза-за недосмотра. Культура изготовления вина в Украине только зарождается. Виноделы учатся правильно выращивать и ухаживать за виноградниками, изготавливать вино по всем технологиям, не жалеют деньги на инновации. Думаю, наша общая мечта - сделать такое вино, которым смогут наслаждаться наши внуки через 80 -100 лет", - добавляет Стаховская.

Правительство планирует увеличить минимальные цены на алкоголь в Украине. Минимальная цена бутылки водки вырастет с 89,40 до 96,82 грн, говорится в проекте постановления Кабмина на сайте Министерства экономики. Винодельческая продукция и вермуты - на 8,2%.