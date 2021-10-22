Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя

Село Хомутец Миргородского района Полтавской области - небезосновательно считается туристическим. Здесь расположено одно из самых интересных исторических архитектурных сооружений – памятник садово-паркового искусства национального значения "Усадьба декабристов Муравьевых-Апостолов".

Имение было распланировано еще в XVIII веке потомками украинского гетмана Даниила Апостола. В настоящее время оно почти утратило первозданную красоту и находится в заброшенном состоянии. Несмотря на это, к зданию периодически съезжаются туристы, чтобы сфотографироваться на фоне достопримечательности и походить по территории, где когда-то гуляли представители известной семьи Муравьевых-Апостолов.

Туристической привлекательностью Хомутец обязан и удачному географическому расположению. До курортного Миргорода здесь не более 15 км, а до села Великие Сорочинцы, где проводится "Сорочинская ярмарка" – чуть меньше 30.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала в Хомутце и узнала, в каком состоянии сейчас находится исторический памятник и какие перспективы его ждут в будущем. А также исследовала историю здания и его жителей.

– Наше учебное заведение находится на территории парка Хомутецкий, где стоит и усадьба. Мы практически ушли из помещения. В прошлом году отпраздновали 100 лет, – говорит директор обособленного структурного подразделения "Хомутецкий профессиональный колледж Полтавской государственной аграрной академии" 50-летний Сергей Шинкаренко.

Случайно встречаемся с ним на территории. Соглашается рассказать интересные факты о достопримечательности.

Автор: Ольга Стенько Вход в парк украшают металлические конструкции со старым названием учебного заведения

Перед въездом в Хомутецкий парк установлен шлагбаум. Рядом с ним информационные стенды. На одном рассказывается о самом парке, на другом расписаны правила поведения и запреты.

Сам парк имеет площадь 41 га. Когда-то здесь росли сотни разных деревьев. Сейчас многие из них усохли и навсегда потеряны. Однако есть и вековые дубы и липы. Возраст некоторых переваливает за 150 лет и доходит даже до 300 лет.

К зданию ведет хорошо утрамбованная грунтовая дорога. Замечаю в стороне за деревьями турники и спортивные снаряды – это стадион колледжа. Его построили на месте разрушенной большевиками каменной Троицкой церкви с колокольней, которая была возведена в 1754 году.

Дворец Муравьевых-Апостолов сейчас переживает едва ли не самый плохой период. Разрушение имения приобрело катастрофический размах.

Автор: Ольга Стенько Стена паркового фасада обвалилась. Чтобы замедлить разрушение сооружения, второй этаж подперли деревянными бревнами – подпорками

Дворец построил правнук гетмана Михаил Данилович Апостол. Развивал с учетом установок периода барок. Первое упоминание об главном доме имения датируется 1780-ми годами.

Попросил у Ивана Матвеевича защиты от своей бывшей жены и ее племянницы

Михаил был последним прямым потомком династии Апостолов. В 1796 году к нему в Хомутец по дороге из-за границы приехал племянник — русский дипломат, тайный советник, сенатор Иван Муравьев (его мать – Елена Петровна Апостол – против воли отца вышла замуж за российского генерал-майора Матвея Муравьева. За что была лишена приданого и права наследования семейного имущества Апостолов. Умерла при родах. Но потом, когда наследники мужского пола погибли, имущество передали наследнику по женской линии. - Gazeta.ua).

Автор: Ольга Стенько Главная часть дворца, парадный вход. На уровне второго этажа – балкон, выход к которому был из главной гостиной. Венчает постройку башня со сложной крышей. Когда-то была украшена круглым гербом Муравьевых-Апостолов

Михаил Данилович попросил у Ивана Матвеевича защиты от своей бывшей жены и ее племянницы. Уверял, что они хотят завладеть его имуществом. Иван Матвеевич задействовал все связи и разрешил сложную ситуацию с правом собственности на имение. В знак благодарности Михаил Апостол предложил племяннику взятию двойную фамилию: Муравьев-Апостол. Это позволяло ему стать наследником огромного состояния, среди которого была и усадьба в Хомутце.



Весной 1801 года Иван Муравьев сменил фамилию. По этому случаю в парке высадили два тесно сплетавшихся дуба, образующих одно дерево — в знак крепких родственных связей династий Апостолов и Муравьевых.

Переехал в Хомутецкую усадьбу Иван Муравьев-Апостол в 1817 году, в следующем году после смерти предыдущего владельца. Частично перестроил дворец, пострадавший от пожара, устроенного семьей племянницы покойного Михаила Даниловича. Так семья выразила свое недовольство завещанием.

Впоследствии Муравьев-Апостол перепланировал парк, восстановил деревянный дворец и пристроил к нему каменные флигели. Жил здесь вместе со второй женой и тремя сыновьями — Матвеем, Сергеем и Ипполитом.

Автор: Ольга Стенько Дуб-троица, усаженный Иваном Матвеевичем Муравьевым-Апостолом в честь своих сыновей Ипполита, Сергея и Матвея, находится в парке недалеко от дворца

В их честь в парке высадили три дуба – настолько плотно друг к другу, что образуют будто растроенный ствол. Дерево дожило до наших дней - его называют "дуб-троица".

3 января 1826 года, не желая сдаваться в плен, застрелился 20-летний Ипполит

Сыновья увлеклись свободными идеями, были членами Южного общества – тайной революционной организации декабристов в Украине, которая боролась за свержение царского режима и установление в Российской империи конституционного строя. В Хомутце несколько раз происходили тайные встречи революционеров.

Автор: Ольга Стенько Слева от главного входа на фасаде сохранилась табличка, извещающая о собрании декабристов в этом доме. От бронзового барельефа с профилями остались только крепежные отверстия.

Когда царский режим разоблачил организацию, были изданы приказы об арестах. 3 января 1826 года, не желая сдаваться в плен, застрелился 20-летний Ипполит. Его братьев арестовали. 25 июля в Санкт-Петербурге казнили 30-летнего Сергея. Впоследствии старейшего из братьев 33-летнего Матфея отправили в 20-летнюю ссылку в Сибирь. Позже срок сократили до 15 лет. Отбыв наказание, Матвей Иванович Муравьев-Апостол дожил до старости и умер в 1886 году в Москве.

После казни сыновей Иван Муравьев-Апостол уехал за границу, а вернулся в конце 1840-х годов. Однако в Хомутец приезжать не захотел. Здесь все напоминает о сыновьях, говорил. Скончался в 1851 году в Петербурге.

Автор: Ольга Стенько Холл главного здания. Над входом сохранились остатки лепнины, украшенной элементами родового герба Муравьевых-Апостолов. По центру потолка – лепная розетка

В течение следующих 50 лет у усадьбы были другие хозяева - поместье переходило из рук в руки. Было ограблено во времена Гражданской войны. Тогда же уничтожили вековой дуб с раздвоенным стволом.

В 1918-м имение национализировали

В 1918-м имение национализировали. Сначала превратили в пункт помощи крестьянам. Впоследствии образовали на его базе одну из первых в Украине агропрофшкол, позже перепрофилированную в Хомутецкий зоотехникум имени Декабристов. Вместо уничтоженных сооружений — домов садовода и смитрителя, конюшни и оранжереи – на территории усадьбы построили общежитие для студентов и учебные корпуса. Последний был введен в эксплуатацию в 1969-м. В тот же период заведение реформировалось в ветеринарно-зоотехнический колледж.

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Дворец Муравьевых-Апостолов с самого основания техникума использовали в качестве зоотехнического учебного корпуса: пять аудиторий на втором этаже, две — на первом. Часть деревянного дома обложили кирпичом, пристроили актовый зал на 250 мест со сценой. В достроенных одноэтажных постройках поселили работников.

Автор: Ольга Стенько Клуб пристроили в бывший дворец уже в советское время. Часть главного здания обложили кирпичом

Но все изменилось из-за одного трагического случая.

В 1999-м на территории погиб электрик

- В 1995 году наше учебное заведение (тогда еще техникум. – Gazeta.ua) праздновало 75-летие. К тому времени здесь был полностью сделан косметический ремонт, здание отапливавалось, - рассказывает Сергей Шинкаренко. – Но в 1999-м на территории погиб электрик. Была буря, оборвало провода. Он выключил выключатель на подстанции. Так случилось, что провода спаялись и ток не отключился. Он коснулся проводов и его прихватило.

После катастрофы в учебном заведении была комплексная проверка охраны труда. На одном из углов здания нашли якобы осаждение фундамента и трещину.

Автор: Ольга Стенько Парковый фасад дворца

– Там поставили маяки цементные, а через месяц якобы их порвало. Думаю, это неправда, потому что если бы было такое интенсивное разрушение – оно бы все за 20 лет залезло под землю. Нас так просто "попросили", - продолжает директор.

С 2000-го усадьбу Муравьевых-Апостолов совсем не использовали в учебном процессе

С 2000-го усадьбу Муравьевых-Апостолов совсем не использовали в учебном процессе. Последнее мероприятие в пристроенном клубе провели в 2014 году. С тех пор актовым залом воспользоваться запретили. Хотя он и не был аварийным, говорят в колледже.

Фото: Ольга Стенько

Дворец вызывает повышенное любопытство не только у туристов. Здесь снимали разные программы и видеоклипы. В частности, один из эпизодов популярного в Украине шоу "Битва экстрасенсов". А в 1988 году съемочная группа киностудии им. Александра Довженко - сняла на фоне дома эпизод к двухсерийному кинофильму "Генеральная репетиция", рассказывающего о юности Николая Гоголя.

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– Перед дворцом росли две большие голубые ели. В августе месяце того года их спилили, потому что деревья мешали съемке. Не скажу, были ли эти ели посажены во времена Муравьевых-Апостолов. Во времена СССР о сохранении парка, возможно, и не думали, – говорит Шинкаренко.

В то время косметический ремонт в аудиториях проводили регулярно и от прежней роскоши Муравьевых-Апостолов в интерьере практически ничего не осталось. Единственные сохранившиеся до сих пор элементы — остатки лепнины в холле и кессонный потолок из мореного дуба, соединенный без единого металлического крепления.

Автор: Ольга Стенько Дубовый кессонный потолок в одной из комнат. Едва ли не последний элемент интерьера, сохранившийся до нашего времени

– Когда техникум еще был в этом корпусе, в этой комнате размещался музей Муравьевых-Апостолов. В другой был музей учебного заведения. Помню сервант и высокое зеркало, были какие-то вещи. Часть экспонатов была передана в краеведческий музей. А где делась мебель – я не знаю – не участвовал в передаче материальных ценностей, – отмечает директор.

Первые годы дом был в нормальном виде. Но, как говорится, до первого разбитого окна

Состояние, в котором сейчас находится здание, оно приобретала 21 год.

– Первые годы дом был в нормальном виде. Но, как говорится, до первого разбитого окна. Кто-то снес, залез в поисках металла, – рассказывает Шинкаренко. – Я на должности с 2013 года, при мне делали этот забор, забивали окна. Абсурдность ситуации в том, что хоть здание и есть историческим памятником - для министерства образования как таковой заинтересованности (в сохранении и восстановлении. -Gazeta.ua) - не было. То есть выложить средства на реставрацию они не могут, - объясняет руководитель заведения.

Автор: Ольга Стенько Округленная галерея объединяет флигель и центральную часть здания. Балки частично разрушены, перекрытия на первый этаж провалились. Состояние помещения – аварийное

По его словам, здание на балансе колледжа находится как учебный корпус.

- Привлечение средств из культуры для образовательного учреждения невозможно. Для областного бюджета тоже. Имею целую папку переписки с нардепами, минобразованием и губернатором. За 41 гектаром парка нужно ухаживать, чтобы это был парк, а не стихийный лес. Для этого нужен специалист — садовник, агроном. Большинство территории у нас распределено между сотрудниками, учебными группами. Если бы мы не косили и не ухаживали, то тут бы страшные заросли были. Но агронома у нас нет – не предусмотрен штатом. Колледж ветеринарного, а не агрономического направления. Но мы население сельского масштаба, мы знаем, как на земле работать.

Года три назад в парке досадили несколько новых лип — по обе стороны аллеи и кое-где по парку. В последние годы наблюдают заметное повреждение старых деревьев, которым по 100-150 лет. Сначала трухляют изнутри, а затем разваливаются.

- Но мы не имеем право самостоятельно вырезать или опиливать их. Поэтому много где по лесу стоят сухие "шпили", - объясняет Сергей Васильевич.

На парк и то, что осталось от дворца, у колледжа есть планы. Уже в ближайшее время мечтают здесь все восстановить и сделать достопримечательность привлекательной для туристов. Имение хотят сделать действующим.

Автор: Ольга Стенько Хомутецкий парк сейчас приобретает вид ухоженного леса.

– У коллектива есть планы. Как такового помещения клуба у нас нет сейчас — иногда приспосабливаем для проведения мероприятий спортзал или другие помещения. А провести хороший КВН, праздничный концерт или что-то еще — для этого нужно здание с соответствующей звукоизоляцией и акустикой, - добавляет директор.

Памятник национального значения получил шанс на вторую жизнь

Его оптимизм обоснован: памятник национального значения получил шанс на вторую жизнь. В мае 2021 года Хомутецкий дворец Муравьевых-Апостолов стал одним из четырех объектов Полтавской области, попавших в президентскую программу "Великая Реставрация". В заведении говорят, что речь идет не только о консервации или косметическом ремонте, а о полном восстановлении здания.

– Мы заинтересованы в любых перспективных планах. Разумеется, если это будет гостиница, которую обнесут бетонным забором – нам такое не нужно. А если это перспективный план... Здесь можно будет проводить сельскохозяйственные семинары, выставки. Можем быть таким эпицентром, – добавляет в заключение Шинкаренко.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОМ КРЕДИТНОГО ОБЩЕСТВА ПЕРЕДАЛИ РЕЛИГИОННОЙ ОБЩИНЕ

В центре Хомутца есть еще один интересный памятник – здание в стиле украинского архитектурного модерна. Дом кредитного общества был построен по типовому проекту архитектора Афанасия Сластиона в начале XX века.

Автор: hvzt.pdaa.edu.ua Роль библиотеки и клуба в Хомутце в советское время выполняла здание кредитного общества, построенное в начале XX века по проекту архитектора Афанасия Сластиона. В начале XXI века передано религиозной общине под церковь.

Имеет характерные декоративные элементы — в частности шестигранные двери и окна с фигурными рамами. В советский период там был клуб и библиотека. Во времена независимости постройку передали религиозной общине. Часть постройки разобрали, пристроив круглую церковную башню с куполом. Сейчас старое здание находится в ужасном состоянии — над ним разобрали крышу. Правда, местные жители надеются, что церковь сохранит дом.

Автор: Ольга Стенько Здание в стиле украинского архитектурного модерна было передано церкви, которая его без угрызений совести перестроила. Сейчас остались только стены без крова

-В церкви перегнили балки и они сняли все, будут перекрывать, - сказала одна из местных жительниц, имя не называет.

Новую крышу могут поставить не такой же формы, как предполагал в проекте сам Сластион. В селе не слишком заботятся о сохранении архитектурных памятников. Например, Земскую школу того же времени в аналогичном архитектурном стиле уже никто и никогда не увидит — ее довели до разрушения и разобрали в 2008 году.