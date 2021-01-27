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четверг, 28 января 2021 14:09

"Директора парализовало. А как сделали колокола — отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
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Один из старейших православных деревянных храмов Полтавщины находится в селе Худолиевка Оболонской территориальной общины. Пантелеймоновскую церковь возвели при содействии казацких старшин и местных помещиков в 1796 году.

225 лет назад село располагалось на небольшом острове среди болот. Храм возвели небольшой и по технологии, которая позволяла его при необходимости разобрать и перенести в другое место. Например, в случае вражеской осады.

Когда над главным входом в церковь была двухъярусная колокольня. В советские времена ее разобрали
Фото: Ольга Стенько
В прихожей храма повесили 7 колоколов. Изначально, колокольня была сооружена над этим помещением.
Кроме главного крыльца, храм имеет два боковых выхода
Центральная часть. Деревянные колонны поддерживают второй ярус - хоры
Стулья на подобие венских изготавливали когда-то в соседней Матвеевке

Впоследствии людей в селе начало увеличиваться и они стали переселяться из заболоченных лугов на плодородные степи. Церковь перенесли на холм посреди населенного пункта.

"Перенесли алтарную часть - старую, освященную. Ее использовали, когда строили новый храм. Насколько знаю, возведена церковь по проекту Городецкого (украинский и польский архитектор, автор дома с химерами и Собора святого Николая в Киеве. - Gazeta.ua) от 1885. Подобных храмов в Полтавской области поставили 25 Наш рукоположили в 1888 году ", - рассказывает местный фермер Владимир Ярошенко.

Автор: Ольга Стенько
  С бывшей Пантелеймоновской церкви на новое место перенесли алтарную часть. Старые доски выделяются среди основного материала сооружения
С бывшей Пантелеймоновской церкви на новое место перенесли алтарную часть. Старые доски выделяются среди основного материала сооружения

Перестроенную церковь назвали в честь архистратига Михаила. Поставили на каменном цоколе. Старую часть можно увидеть извне - видно доски, которые отличаются от основного материала сооружения.

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Изначально Архистратиго-Михайловский храм имел две надстройки - световой барабан над центральной частью и пристроенную колокольню, которая служила главным входом. В советское время надстройки разобрали.

Автор: Ольга Стенько
  В храме сохраняют изображение его прежний вид: с двумя надстройками
В храме сохраняют изображение его прежний вид: с двумя надстройками

"В 1930-х годах церковь была закрыта. Отец Григорий попал в плен в Хорольскую яму (нацистский лагерь для военнопленных Красной Армии в городе Хорол Полтавской области, существовавший с 20 сентября 1941 года по 15 сентября 1943 года. - Gazeta.ua). Когда его освободили, он сказал, что будет служить в храме. Церковь вновь открыли при немцах. Отец Григорий служил очень долго, умер в 1970-х годах. Похоронили его рядом с храмом", - добавляет Ярошенко.

Кладбище священников расположен позади сооружения, насчитывает 6 могил. Над погребением у переднего фасада есть старый деревянный крест, который когда-то давно покрасили в сине-зеленый цвет. Краска облущилась, таблички нет. Не помним, кто здесь похоронен, говорят местные.

Автор: Ольга Стенько
  Перед фасадом церкви есть могила с деревянным крестом. Местные уже не помнят, кто здесь похоронен
Перед фасадом церкви есть могила с деревянным крестом. Местные уже не помнят, кто здесь похоронен

Это - храм Русской православной церкви в Украине. В последнее время он чаще стоит закрытым. Отправляют крещения и венчания. Литургии проводят по большим праздникам.

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"Батюшку перевели в Пирятин на повышение. Он сюда приезжает, иногда служит. Я помогаю присматривать за церковью, когда его нет. Когда здесь жил - служил регулярно. Церковь холодного типа - без отопления. Это было сходились на службу и хотя зима, но было жарко - столько людей! Один только хор был в 24 человека", - рассказывает прихожанка Валентина Якупова.

Поднимаемся по деревянной лестнице. Женщина открывает замок, приоткрывает высокие двери. В прихожей справа в строку висят колокола. На каждом есть имя дарителя и того, в чью память отлит.

Автор: Ольга Стенько
  На каждом колоколе храма естьнадпись об имени дарителя и человека, в память которой его отлили
На каждом колоколе храма естьнадпись об имени дарителя и человека, в память которой его отлили

Колокола изготавливали более 10 лет назад, добавляет Владимир Ярошенко. Именно он занимался их отливки в Полтаве.

"Целый история была. Костяного, директора школы, парализовало. Звонит в церковь, едва бормочет! Ему пришла в голову мысль, что если будут колокола - его отпустит. Как сделали за неделю - отпустило ни с того, ни с сего! Эти колокола признаны лучшими в Полтавской области. Я полностью ними занимался с волонтерами. Нашел, где их отлили. Затем изготовили формы. Люди дали средства, проплатили платежки каждый. Колокола из бронзы с добавлением серебра", - рассказывает Владимир Михайлович.

Хороший колокол отличается от плохого длиной звучания, добавляет меценат.

"Этот заказал председатель Госкомстата Украины Александр Осауленко. Его отец здесь математику преподавал. Посвятили памяти матери Ольги Афанасьевны", - бьет в самый большой колокол Владимир Михайлович.

За 10 секунд звук понемногу стихает, но в целом звучит вдвое дольше.

Всего колоколов 7 - по 3 больших и средних, 1 маленький.

"Один треснул, поэтому не звонит. Некоторые говорят, что это мистика - там мало серебра, пожадничал", - шутит Валентина Викторовна.

"Самое интересное, что лопнул в те минуты, когда человек, который его отлил, был у нотариуса и писал завещание", - дополняет Владимир Ярошенко.

Церковь пятидольна, крестоподобная в плане. Над входом в центральное помещение колонны держат хоры, которые расходятся на две стороны. Стены окрашены в белый цвет, украшены козацкими крестами. Краска облущивается - рисунки еще хорошо видны, но церковь явно нуждается в реставрации.

Автор: Ольга Стенько
  Стулья для людей старшего возраста и немощных изготовили в соседнем селе
Стулья для людей старшего возраста и немощных изготовили в соседнем селе

С обеих сторон стоят десятка два стульев, подобных венским - с гнутыми из лозы ножками и спинками.

"Это в соседней Матвеевке когда-то делали. Известное было на всю округу производство. Сейчас не делают. Но стулья долговечны, много лет в храме", - объясняет Ярошенко.

В церкви хранятся мощи мучеников Христовых - их из храма Рождества Христова (находится в Вифлееме, Израиль. - Gazeta.ua) привез Владимир Михайлович. Рассказывает, мощи помогают женщинам. Приезжают и из соседних районов.

"Единственные, на которых можно аборты замолить и просить детей", - говорит мужчина.

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Иконы на иконостасе украшены вышитыми рушниками. Сверху надпись на украинском языке: "Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного; щоб як Я возлюбив вас, так щоб і ви любили один одного".

Автор: Ольга Стенько
  Центральная часть. Деревянные колонны поддерживают второй ярус - хоры
Центральная часть. Деревянные колонны поддерживают второй ярус - хоры

Царские врата украшены вырезанными 6-лучевыми звездами. Старый иконостас не сохранился.

"Иконостас резнй было. Разобрали в 1930-х годах. Здесь лет 5 был клуб атеистов. Затем вернулся батюшка. Служил на украинском языке. В нашем крае было так принято", - объясняет Владимир Ярошенко.

Старинную Успенскую церковь 1851 построения в селе Рашевка Гадячского района Полтавской области взорвали в 1970 году. Высадить храм в воздух удалось только со второй попытки. Снос здания зафиксировал фотограф самоучка Николай Глушко.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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