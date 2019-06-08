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суббота, 08 июня 2019 16:54

Выпили 500 л воды: как бежали марафон
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В Черкассах состоялся массовый забег
Фото: Ирина Шевченко
Перед забегом устроили массовую зарядку
После соревнования самые молодые участники купались в фонтане
После соревнования участники отдыхали на траве
Женщины пришли на праздник с подругами

Более 200 жителей Черкасс пробежали марафон центром города в Олимпийский день бега, 8 июня.

Стартовали в 10:00 на расстояния 1,8 и 10 км. Бегунов сопровождала машина скорой помощи и полиция.

"Не знаю, какие призы. Бегу, потому что просто интересно. Рассказали в школе - решил попробовать", - говорит 17-летний Владислав Бородий.

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В марафоне участвовали горожане всех возрастов. На финише бесплатно раздавали воду. Выпили более 500 л. После забега отдыхали на траве в Долине роз, освежились в пешеходном фонтане. Трем самым быстрым вручили призовые медали и футболки. Когда заместитель городского головы Черкасс Игорь Коломоец предложил в следующем году увеличить расстояние марафона, черкащане дружно прокричали: "Нет".

"Абсолютно не трудно было бежать. Ежедневно занимаюсь атлетикой уже 5 лет", - говорит 39-летняя Светлана Маковоз, серебряный призер марафона.

После завершения соревнования всех участников пригласили на лекцию по здоровому питанию и дегустацию спортивной пищи.

В Киеве 26 мая состоялся спортивно-благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами". Зарегистрировали рекордное количество участников - более 18 тыс. На собранные средства приобретут оборудование для Центра детской кардиологии и кардиохирургии. "Пробег под каштанами" на День Киева проводят 27-й год подряд.

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