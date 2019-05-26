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воскресенье, 26 мая 2019 15:10

В Киеве прошел традиционный "Пробег под каштанами"
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"Пробег под каштанами" собрал тысячи киевлян и гостей города. Фото: Кyivcity.gov.ua
"Пробег под каштанами" собрал тысячи киевлян и гостей города. Фото: Кyivcity.gov.ua
"Пробег под каштанами" собрал тысячи киевлян и гостей города. Фото: Кyivcity.gov.ua
"Пробег под каштанами" собрал тысячи киевлян и гостей города. Фото: Кyivcity.gov.ua
"Пробег под каштанами" собрал тысячи киевлян и гостей города. Фото: Кyivcity.gov.ua

В Киеве прошел традиционный "Пробег под каштанами".

В мероприятии приняли участие тысячи киевлян и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что это благотворительное мероприятие. Участники вносят свой вклад в спасение детей с врожденными пороками сердца, ведь собранные средства пойдут на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

"Этот пробег стал уже для тысяч киевлян и для меня доброй традицией. Потому что мы с вами не представляем своей жизни без активного отдыха, без спорта и адреналина. А еще это - прекрасная возможность своим маленьким вкладом сделать мир лучше, а детям с врожденными пороками сердца дать шанс на жизнь и сделать их родителей счастливыми. Потому что мы участвуем в благотворительном забеге ", - сказал Виталий Кличко.

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"Пробег под каштанами" состоял из семи различных забегов: пробег в ходунках, детский забег, спортивный пробег, пробег мужественных, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный.

В этом году самой молодой участницей пробега стала 2-месячная девочка, с которой бежали ее родители, самым старшим - 78-летний мужчина. После пробега мэр вручил награды победителям пробега и поздравил киевлян с Днем города.

"Пробег под каштанами" - самая масштабная спортивно-благотворительная акция в Украине. Проходит ежегодно, начиная с 1993 года. В последние годы средства, собранные во время "Пробега под каштанами", направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. За все 27 лет существования "Пробега под каштанами" было собрано более 530 000 долларов для детей. Только в прошлом году - 2 млн грн.

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