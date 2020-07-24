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пятница, 24 июля 2020 13:52

Во время задержания полтавского террориста на полицейского наехала машина

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Во время задержания полтавского террориста на полицейского наехала машина
При попытке задержания злоумышленника травмировался милиционер. Фото: rt.pl.ua

При попытке задержания полтавского террориста Романа Скрипника один из сотрудников полтавской полиции получил телесные повреждения.

Правоохранителя госпитализировали с травмой ноги, сообщили в Департаменте гражданской защиты населения и охранной работы Полтавской ОГА.

"23 июля в 1-ю городскую клиническую больницу города Полтавы с диагнозом: перелом кости правой стопы госпитализирован гражданин Ш. 1992 года рождения, сотрудник Полтавского отдела полиции ГУНП в Полтавской области. Травмы пострадавший получил при исполнении должностных обязанностей в результате наезда на него автомобиля. Состояние здоровья мужчины - средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Правоохранителя в больницу забрали на машине скорой помощи с улицы Остапа Вишни в Полтаве. Там правоохранители пытались задержать 32-летнего Романа Скрипника. Подробности об обстоятельствах получения полицейским травмы не сообщаются.

Вознаграждение за информацию, которая поможет задержать полтавского террориста Романа Скрипника, объявили в полиции Полтавской области.

Поиски полтавского преступника 32-летнего Романа Скрыпника, который в четверг под угрозой взрыва гранаты взял в заложники полицейского, не прекращались даже ночью.

К поискам привлекли все силовые структуры - сотрудников патрульной и Национальной полиции, Национальный гвардии и Службы безопасности Украины, кинологов, взрывотехников. Задействовали авиацию.

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