Полтавского террориста ищут в Миргородском районе, задействовали все силовые структуры

Полтавского террориста до сих пор ищут. Фото: t.me/minnni_tg/2706

Полтавского нападающего 32-летнего Романа Скрыпника, который в четверг под угрозой взрыва гранаты взял в заложники полицейского, не прекращались даже ночью. Но пока не дали результатов.

К поискам привлекли все силовые структуры - различные подразделения полиции, нацгвардии и СБУ, рассказал Gazeta.ua пресофицер ГУ НА нацполиции в Полтавской области Роман Гришин.

Ищут злоумышленника в Миргородском районе - правоохранители считают, что именно на его территории скрывается Скрипник.

"К поискам задействовали сотрудников патрульной и национальной полиции, кинологов, взрывотехников, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины", - сказал полковник Гришин.

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Ищут террориста в населенных пунктах, на дорогах и безлюдных терирориях. В том числе с помощью авиации - подключили к поискам вертолета.

23 июля стали известно, что при задержании злоумышленника, подозреваемого в похищении автомобилей, то получил гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и полковника полиции, начальника Полтавского областного управления уголовного розыска Виталия Шияна.

Ему предоставили машину, на которой он вместе с заложником отправился в сторону Киева. Позже сообщили имя и требования похитителя: Скрипник Роман Николаевич, 1988 года рождения, ранее судимый за хранение и сбыт наркотиков. Злоумышленник выдвинул лишь одно требование: не сажать его.