В Полтаве автовор взял в заложники полицейского и угрожает гранатой

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Полиция в Полтаве проводит спецоперацию по задержанию преступника. Он достал гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и полицейского.

Инцидент произошел во время задержания лица, подозреваемого в кражах авто, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Zik.

"Сегодня утром сотрудники уголовного розыска Полтавы задерживали человека, которого обоснованно подозревают в систематичном автоугоне. Во время задержания этот человек достал гранату РГД-5 и выдернул чеку. Сейчас он стоит вместе с этой гранатой с выдернутой чекой и держит за руку сотрудника полиции, угрожая подорвать себя и его. Требование - он хочет, чтобы его отпустили и не задерживали. Сейчас с ним проводят переговоры, цель которых - добиться того, чтобы он сдался полиции и не использовал эту гранату. Ситуация очень непростая, потому что когда чека выдернута, то нужно постоянно удерживать гранату в положении, чтобы она не сорвалась ", - сказал Антон Геращенко.

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21 июля в Луцке на центральной площади Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. Преступник имел много автоматического оружия и гранат. Требовал, чтобы верхушка власти публично признала, что является "террористами в законе". А президент на видео посоветовал посмотреть фильм "Земляне". Вечером в тот же день силовики задержали террориста и освободили заложников.