 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 288
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3168
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1431
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7614
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 828
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 666
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1953
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3573
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
Фото
Все фото
3
6
3
6
3
Полтавскому угонщику предоставили авто - он с заложником едет в сторону Киева
Полтавскому угонщику предоставили авто - он с заложником едет в сторону Киева
В Полтаве автовор взял в заложники полицейского и угрожает гранатой
В Полтаве автовор взял в заложники полицейского и угрожает гранатой
Иномарка влетела в грузовик: есть погибшие
Иномарка влетела в грузовик: есть погибшие
Украинец вез из-за границы запрещенную символику и много наличных
Украинец вез из-за границы запрещенную символику и много наличных
Ночью подожгли дом антикоррупционера Шабунина
Ночью подожгли дом антикоррупционера Шабунина
Видео
Все видео
Дети прыгали из окна, спасаясь из пылающего дома
Дети прыгали из окна, спасаясь из пылающего дома
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
Штурм захваченного автобуса в Луцке: Геращенко объяснил действия полиции
Штурм захваченного автобуса в Луцке: Геращенко объяснил действия полиции
Автобус в Луцке штурмовали уже после того, как террорист сдался
Автобус в Луцке штурмовали уже после того, как террорист сдался
Луцкого террориста задержали
Луцкого террориста задержали
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 594
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 297
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1305
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5202
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 315
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
четверг, 23 июля 2020 11:56

В Полтаве автовор взял в заложники полицейского и угрожает гранатой
6

  Комментировать

В Полтаве преступник при задержании выхватил гранату с угрозами взорвать полицейского
Фото: pl.npu.gov.ua
В Полтаве преступник при задержании выхватил гранату с угрозами взорвать полицейского
В Полтаве преступник при задержании выхватил гранату с угрозами взорвать полицейского
В Полтаве преступник при задержании выхватил гранату с угрозами взорвать полицейского
В Полтаве преступник при задержании выхватил гранату с угрозами взорвать полицейского

Полиция в Полтаве проводит спецоперацию по задержанию преступника. Он достал гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и полицейского.

Инцидент произошел во время задержания лица, подозреваемого в кражах авто, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Zik.

"Сегодня утром сотрудники уголовного розыска Полтавы задерживали человека, которого обоснованно подозревают в систематичном автоугоне. Во время задержания этот человек достал гранату РГД-5 и выдернул чеку. Сейчас он стоит вместе с этой гранатой с выдернутой чекой и держит за руку сотрудника полиции, угрожая подорвать себя и его. Требование - он хочет, чтобы его отпустили и не задерживали. Сейчас с ним проводят переговоры, цель которых - добиться того, чтобы он сдался полиции и не использовал эту гранату. Ситуация очень непростая, потому что когда чека выдернута, то нужно постоянно удерживать гранату в положении, чтобы она не сорвалась ", - сказал Антон Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове сообщили о новом захвате заложников: объяснение полиции

21 июля в Луцке на центральной площади Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса Берестечко - Красниловка. Также сообщил, что заминировал его. Преступник имел много автоматического оружия и гранат.

Требовал, чтобы верхушка власти публично признала, что является "террористами в законе". А президент на видео посоветовал посмотреть фильм "Земляне".

Вечером в тот же день силовики задержали террориста и освободили заложников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Полтаве автовор взял в заложники полицейского и угрожает гранатой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Московские войска попали в окружение и капитулировали

В красавицы забрали титул за снимки обнаженной

Самое читаемое
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 13023
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 11304
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 Просмотров: 9064
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
20
 Просмотров: 8811
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 Просмотров: 8280
Происшествия
Полтавскому угонщику предоставили авто - он с заложником едет в сторону Киева
Полтавскому угонщику предоставили авто - он с заложником едет в сторону Киева
3
 Просмотров: 936
Дети прыгали из окна, спасаясь из пылающего дома
Дети прыгали из окна, спасаясь из пылающего дома
 Просмотров: 297
Иномарка влетела в грузовик: есть погибшие
Иномарка влетела в грузовик: есть погибшие
3
 Просмотров: 387
В ресторане Тищенко говорят, что силовики не приходили
В ресторане Тищенко говорят, что силовики не приходили Просмотров: 72
Поступки луцкого террориста свидетельствуют о его неадекватности - эксперт
Поступки луцкого террориста свидетельствуют о его неадекватности - эксперт
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 203
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua