В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой

Фото: volynpost.com

В Луцке, на центральной площади, неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко - Красныливка".

"Также сообщает, что автобус заминирован.

Преступник имеет большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Мина еще в одном людном месте города, которая сдетонирует. Свои требования сейчас выдвинет в соцсетях в Twitter и Messenger", - заявили на странице Департамента уголовного розыска Национальной полиции в сети Telegram.

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"Мужчина захватил автобус с заложниками, при нем взрывчатка, оружие. Требования опубликовал в соцсети Twitter. Сейчас мониторится эта соцсеть. Понятные требования не освещены, просто общие фразы, общее недовольство системой. Не указывает какой. Изучаем, звоним. Он поднимал трубку, сейчас пока в очередной раз не взял, чтобы уточнить эти требования", - рассказал руководитель ГУНП в Волынской области Юрий Крошко.

Также в Нацполиции показали видео со злоумышленником. На видео мужчина держит в руках автомат.

Автобус, который стоит на Театральной площади, обстрелян, сообщает "ВолиньPost".

Стекло в окне транспортного средства - с повреждениями от выстрелов. Центральную площадь города перекрыли полностью. В 9:51 были слышны выстрелы.

На месте происшествия работают силовые структуры.

Людей просят покинуть территорию возле Центрального универмага.

В автобусе - 20 заложников.

В Волынской области ввели оперативный план "Заложник".

В сентябре прошлого года мужчина угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Его задержала полиция.