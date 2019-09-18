Спецоперация по задержанию "минера" моста Метро: первые официальные комментарии

Автор: "Киев оперативный" Бывшего военного Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, задержали

Бывшего военного 42-летнего Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, везут в отделение полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время брифинга по завершению спецоперации.

"Его задержали. Никто не пострадал ", - сказал Аваков,



Задержание проводили спецподразделения Корд и Альфа. Всего в операции были задействованы около 300 полицейских и 300-350 нацгвардийцев, рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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Спецназовцы штурмовали автомобиль "минера", прикрываясь бронетранспортером. Операция по задержанию злоумышленника длилась более 4 часов. Белько не оказывал сопротивление правоохранителям.

Также при нем не нашли взрывчатку или другие опасные устройства. Бывшего военного подозревают в приготовлении теракта. Если вину Белько докажут - ему может грозить пожизненное заключение, по словам Крищенко.

Мужчина, который со стрельбой "заминировал" мост Метро в Киеве и угрожает его взорвать, выходец из аннексированного Крыма 42-летний Алексей Белько. Правоохранители уже проводят обыск у него дома.