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пятница, 24 июля 2020 13:06

За информацию о "полтавском террористе" полиция объявила вознаграждение
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За информацию о "полтавском террористе" Романе Скрипнике объявили вознаграждение
За информацию о "полтавском террористе" Романе Скрипнике объявили вознаграждение
За информацию о "полтавском террористе" Романе Скрипнике объявили вознаграждение

Вознаграждение за информацию, которая поможет задержать "полтавского террориста" Романа Скрипника, объявили в полиции Полтавской области.

Об этом рассказал пресс-офицер ГУ ЧП в Полтавской области Роман Гришин.

"Мы сегодня объявим о том, что за информацию, которая поможет в розыске особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение. Сумму пока я назвать не могу, этот вопрос как раз сейчас согласовывается", - рассказал он.

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По информации правоохранителей, злоумышленника в пятницу объявили в розыск. Ориентировку на него рассылают во все отделы полиции.

Вторые сутки ищут полтавского преступника, 32-летнего Романа Скрипника, который в четверг под угрозой взрыва гранаты взял в заложники полицейского. Оперативные мероприятия не прекращались даже ночью. Но пока не дали результатов. К поискам привлекли все силовые структуры - различные подразделения полиции, Нацгвардии и СБУ, рассказал Gazeta.ua пресс-офицер ГУ НА Нацполиции в Полтавской области Роман Гришин.

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