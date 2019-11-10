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воскресенье, 10 ноября 2019 13:23

ВМС Украины показали испытания американских патрульных катеров Island
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После завершения испытаний, патрульные катера включат в состав ВМС Украины
После завершения испытаний, патрульные катера включат в состав ВМС Украины
После завершения испытаний, патрульные катера включат в состав ВМС Украины
После завершения испытаний, патрульные катера включат в состав ВМС Украины
После завершения испытаний, патрульные катера включат в состав ВМС Украины

Военно-морские силы Украины 9 ноября в Одессе провели ходовые испытания патрульных катеров Island Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск".

Это были первые испытания после длительной транспортировки на борту грузового судна Ocean Freedom, сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

"Все мероприятия по подготовке и приема катеров, подготовки экипажей и подготовки к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа Island мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и участвовать во всех совместных с НАТО задачах", - отметил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

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Он добавил, что следующим этапом станет вооружение катеров.

По завершению испытаний, патрульные катера будут включены в состав Военно-Морских Сил Украины, где они начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей. Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач.

Два патрульных катера класса Island, которые Военно-морским силам Украины передали США, прибыли в Одессу 21 октября.

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