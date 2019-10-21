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понедельник, 21 октября 2019 09:57

Из США в Украину прибыли патрульные катера типа Island
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Ранее украинские экипажи патрульных катеров "Славянск" и "Старобельск" завершили 10-недельную подготовку в Соединенных Штатах
Фото: https://mil.in.ua
Ранее украинские экипажи патрульных катеров "Славянск" и "Старобельск" завершили 10-недельную подготовку в Соединенных Штатах
Ранее украинские экипажи патрульных катеров "Славянск" и "Старобельск" завершили 10-недельную подготовку в Соединенных Штатах

В 9:00 в Одессу доставили 2 патрульных катера типа Island - "Славянск" и "Старобельск".

"Очень рад, что, наконец, нашему флоту поступило долгожданное и качественное пополнение. Два патрульных катера класса Island в рамках американской военной помощи уже скоро станут в ряды украинских военно-морских сил для охраны государственных границ. Приятно видеть успешное завершение наших амбициозных договоренностей с американскими союзниками", - прокомментировал событие народный депутат от "Европейской солидарности" и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Прибыли судна сухогрузом Ocea Freedom, который отправился из Балтимора в США 4 октября, сообщает Украинский милитаристский портал.

Он пришвартовался в Каботажной гавани Одесского морского порта.

Помогали в работе 2 буксира - Bulat и Rabigh 4.

Командование Воздушных сил ВСУ исследует возможность закупки иностранной авиационной техники. Для этого делегации Воздушных сил ВСУ постоянно принимают участие в международных выставках и авиашоу.

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21
октября

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