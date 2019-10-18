Украинцы "примеряют" иностранные самолеты

Командование Воздушных Сил ВСУ исследуют возможность закупки иностранной авиационной техники.
Для этого делегации воздушных сил ВСУ постоянно принимают участие в международных выставках и авиашоу, пишет пресс-служба Воздушных Сил в Facebook.
17 октября украинская делегация посетила Португалию, где военные летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины провели ознакомительные полеты на легком штурмовике бразильского производства A29 "Super Tucano".
Также недавно украинцы посетили США.
Там украинские пилоты-истребители совершили очередные ознакомительные полеты на самолетах F-15C "Eagle".
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Государственный концерн Укроборонпром принял положение о допороговых закупках.
Теперь начиная с 25 тыс. Грн закупки будет проводить через Prozorro, сообщила у себя на странице Facebook написала директор департамента закупок УОП Надежда Бегун.
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