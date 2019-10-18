Украинцы "примеряют" иностранные самолеты

Командование Воздушных Сил ВСУ исследуют возможность закупки иностранной авиационной техники.

Для этого делегации воздушных сил ВСУ постоянно принимают участие в международных выставках и авиашоу, пишет пресс-служба Воздушных Сил в Facebook.

17 октября украинская делегация посетила Португалию, где военные летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины провели ознакомительные полеты на легком штурмовике бразильского производства A29 "Super Tucano".

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Также недавно украинцы посетили США.

Там украинские пилоты-истребители совершили очередные ознакомительные полеты на самолетах F-15C "Eagle".

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Государственный концерн Укроборонпром принял положение о допороговых закупках. Теперь начиная с 25 тыс. Грн закупки будет проводить через Prozorro, сообщила у себя на странице Facebook написала директор департамента закупок УОП Надежда Бегун.