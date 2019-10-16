Укроборонпром будет покупать через Prozorro все, дороже 25 тыс. грн

Укроборонпром будет покупать продукцию через систему Prozorro / фото: Украинский милитаристский портал

Государственный концерн Укроборонпром принял положение о допороговых закупках.

Теперь начиная с 25 тыс. Грн закупки будет проводить через Prozorro, сообщила у себя на странице Facebook написала директор департамента закупок УОП Надежда Бегун.

"До конца текущего года планирую на Prozorro перевести все предприятия, подчиненные Концерна", - поделилась планами Надежда Бегун.

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Ранее Концерн до 1 млн. Публиковал отчеты, а закупки на допорогах проводил на закрытой площадке Smart Tender.

В Киеве проходит международная выставка "Оружие и безопасность-2019". В павильонах общей площадью 34 тыс. Кв. м показали последние разработки более 280 участников из 16 стран.

Экспозиции представляют 40 предприятий с государственной корпорации "Укроборонпром" и 23 предприятия общественного объединения "Лига оборонных предприятий".