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воскресенье, 03 ноября 2019 21:19

Украинские военные подразнили россиян возле аннексированного Крыму

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Украинские военные подразнили россиян возле аннексированного Крыму
Украинские военные ударили "по воздушным целям" противника.

На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области завершились очередные учения подразделений зенитных ракетных войск Воздушных cил Вооруженных сил Украины с боевыми стрельбами.

Стреляли из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ по воздушным, и по наземным целям, которые обозначали средства воздушного нападения противника, сообщает воздушное командование "Восток".

Вместе с ними боевые запуски зенитных ракет совершил боевой расчет из Никопольского зенитного ракетного полка.

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Кроме того, во время тактических учений офицеры применяли современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда".

На завершающем этапе учений все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации и к несению боевого дежурства.

В первый день стрельб на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области ракетчики провели более 20 запусков ракет с комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронных целях.

Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов и другого вооружения на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области происходят с 2016 года. Единственный полигон "Чауда", который использовала Украины для этих целей, остался в аннексированном Крыму.

В феврале на полигоне "Ягорлык" на Херсонщине украинские военные провели испытания зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны.

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