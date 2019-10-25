Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1485
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6561
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 972
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6120
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40428
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1152
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3357
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2340
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3402
Фото
Все фото
5
16
6
4
15
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
Как замаскировать танк в тумане: тренировки от бойцов ООС
Отработали мастерство: впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ
Отработали мастерство: впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В Станице Луганской запустили 2-й электрокар
В Станице Луганской запустили 2-й электрокар
Самая элитная: как в оккупированном Донецке выглядит школа, которая так и не заработала
Самая элитная: как в оккупированном Донецке выглядит школа, которая так и не заработала
Видео
Все видео
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Украина выплатит скандальной Штепе компенсацию - решение ЕСПЧ
Украина выплатит скандальной Штепе компенсацию - решение ЕСПЧ
Показали, как украинцы уничтожали россиян до провозглашения "перемирия"
Показали, как украинцы уничтожали россиян до провозглашения "перемирия"
Боец с передовой высказался о "формуле Штайнмайера"
Боец с передовой высказался о "формуле Штайнмайера"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 972
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5580
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7578
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1872
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
26 октября 2019
Просмотров: 54
Футболістище
– Ми – не Росія, яка обіграла Шотландію і всім розповідає, що виграє Євро, – сказав після перемоги над Португалією нападник ...
суббота, 26 октября 2019 18:31

Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной

  Комментировать
Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной
Украинская армия может пополниться легкими турбовинтовыми штурмовиками EMB-314 Super Tucano (A-29) из Бразилии / фото: EMBRAER.COM

Президент Бразилии подтвердил, что Украина заинтересовалась бразильскими военными самолетами EMB-314 Super Tucano.

Об этом сообщил Жаир Болсонару в Twitter.

"Украина хочет военную авиацию от Бразилии. Президент Украины заинтересован в приобретении самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесто Араужо оценил возможность приобретения Украинский транспортных самолетов КС-390 бразильского производства", - написал Болсонару.

Делегация Воздушных Сил во главе с командующим посетила Бразилию для изучала самолеты. Тогда ознакомительный полет на Super Tucano совершил командующий Сергей Дроздов, также 17 октября с этими самолетами представители ВСУ ознакомились в Португалии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов

EMB 314 Super Tucano / A-29 - разработка бразильской Embraer. Разрабатывался как учебный самолет, однако впоследствии был доработан для применения в качестве легкого штурмовика. Самолет имеет одноместную (А-29А) и двухместную (A-29B) версии.

17 октября украинская делегация посетила Португалию, где военные летчики Воздушных сил Вооруженных сил Украины провели ознакомительные полеты на легком штурмовике бразильского производства A29 Super Tucano.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Умер кит, которого пытались вытянуть спасатели

Самое читаемое
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
3
 Просмотров: 36893
Участник &quot;Танцев со звездами&quot; разводится с женой
Участник "Танцев со звездами" разводится с женой Просмотров: 32517
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
Студент показал забавные бельгийские дома, которые не все понимают
19
 Просмотров: 31771
Фотограф Эллен фон Унверт: &quot;Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии&quot;
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
25
 Просмотров: 30780
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
4
 Просмотров: 24183
Донбасс
Добровольцы отказываются покидать район разведения на Донбассе
Добровольцы отказываются покидать район разведения на Донбассе
Назначили нового руководителя Луганской ОГА
Назначили нового руководителя Луганской ОГА Просмотров: 558
Добровольцы находятся в Золотом с оружием нелегально - штаб ООС
Добровольцы находятся в Золотом с оружием нелегально - штаб ООС Просмотров: 909
В Украине появятся новые генеральские звания
В Украине появятся новые генеральские звания Просмотров: 1611
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
 3 Просмотров: 6840
Больше всего комментируют
3
"Формула Штайнмайера" означает "сдать нас с потрохами" - Кучма
3
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
2
Боевики требуют денег у перевозчиков
2
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
1
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Голосов: 2793
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua