Бразилия подтвердила переговоры о покупке самолетов Украиной

Украинская армия может пополниться легкими турбовинтовыми штурмовиками EMB-314 Super Tucano (A-29) из Бразилии / фото: EMBRAER.COM

Президент Бразилии подтвердил, что Украина заинтересовалась бразильскими военными самолетами EMB-314 Super Tucano.

Об этом сообщил Жаир Болсонару в Twitter.

"Украина хочет военную авиацию от Бразилии. Президент Украины заинтересован в приобретении самолетов Super Tucano. Министр иностранных дел Эрнесто Араужо оценил возможность приобретения Украинский транспортных самолетов КС-390 бразильского производства", - написал Болсонару.

Делегация Воздушных Сил во главе с командующим посетила Бразилию для изучала самолеты. Тогда ознакомительный полет на Super Tucano совершил командующий Сергей Дроздов, также 17 октября с этими самолетами представители ВСУ ознакомились в Португалии.

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EMB 314 Super Tucano / A-29 - разработка бразильской Embraer. Разрабатывался как учебный самолет, однако впоследствии был доработан для применения в качестве легкого штурмовика. Самолет имеет одноместную (А-29А) и двухместную (A-29B) версии.

17 октября украинская делегация посетила Португалию, где военные летчики Воздушных сил Вооруженных сил Украины провели ознакомительные полеты на легком штурмовике бразильского производства A29 Super Tucano.