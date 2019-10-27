Стало известно, почему Россия не отдает захваченные корабли

Корабли могут передать уже до конца года. Фото: Reuters

Из-за технического состояния российская власть не может передать Украине корабли, которые были захвачены в ноябре 2018 года.

Российские власти готовы их передать, сообщил адвоката уволенных украинских военных моряков Николай Полозов в интервью Крым Реалии.

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"До сих пор Россия не выполнила приказ Международного трибунала в части возвращения кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть сдвиги, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят к такому состоянию, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут", - отметил Полозов.

25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков получили ранения. 24-м пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.