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вторник, 22 октября 2019 12:09

Российские ракетные катера зашли в Азовское море

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Российские ракетные катера зашли в Азовское море
Российский МРК "Углич". Фото: росзми

В акваторию Азовского моря зашли 2 малых ракетных катера флота России "Углич" и "Великий Устюг".

Экипажи перед этим выполняли задачи в Средиземном море, пишет пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации

"Малые ракетные корабли (МРК. - Gazeta.ua) "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря", - говорится в сообщении.

Сейчас МРК возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

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Украинские пограничники должны противостоять российской агрессии на Черном и Азовском морях.

В интервью Gazeta.ua рассказал Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной республике Крым.

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