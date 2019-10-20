Эксперт объяснил как противодействовать русским на море

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 33372
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 882
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1701
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2808
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2214
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2745
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3105
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4779
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
7
17
9
3
12
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
Фотограф показал волшебную крымскую осень в селе Салы
Фотограф показал волшебную крымскую осень в селе Салы
Показали работу и цены на крымских рынках
Показали работу и цены на крымских рынках
Россияне устали от войны с Украиной - рисуют граффити
Россияне устали от войны с Украиной - рисуют граффити
&quot;Излучает позитив и прямолинейность&quot;: немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
"Излучает позитив и прямолинейность": немецкие депутаты и активисты встретились с Сенцовым
Видео
Все видео
Эксперт объяснил как противодействовать русским на море
Эксперт объяснил как противодействовать русским на море
Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты
Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
"Мой любимый Крым" - дети из оккупированного полуострова записали чуткое видео
"Мой любимый Крым" - дети из оккупированного полуострова записали чуткое видео
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Житель Ялты сочинил песню об Украине
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4455
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7182
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1692
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 135
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
воскресенье, 20 октября 2019 18:30

Эксперт объяснил как противодействовать русским на море

  Комментировать
Эксперт объяснил как противодействовать русским на море
"РФ перекрывает акваторию моря через предписания. Они там будто бы обучение проводят. Как и во всем остальном у нас здесь нет никаких зеркальных ответов", - Борис Бабин Фото: Сергей Старостенко

Украинские пограничники должны противостоять российской агрессии на Черном и Азовском морях.

В интервью Gazeta.ua рассказал Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной республике Крым.

"РФ перекрывает акваторию моря через предписания. Они там будто бы учения проводят. Как и во всем остальном у нас здесь нет зеркальных ответов. Ну, примером, Россия останавливает украинские суда, которые заходят в порты "Мариуполь" и "Бердянск". Осматривает их, стоят они на рейде, теряют деньги. Но, к сожалению, мы им не отвечаем. Мы хоть на одном судне, которое работает с Россией что-то нашли? Мы хоть одно судно задержали? Нет, мы не задержали ни одного судна. Задерживали только тогда, когда к нам заходили. На всем Азове задержали рыболовецкое судно "Норд", но оно наше. Я сейчас говорю о судах, заходящих в российские порты под иностранным флагом. Мы это не делаем, но если бы себя уважали, то на судне, которое направляется в российский порт наши пограничники нашли-бы случайно наркотики, порнографию. Это делают нормальные страны", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин

Полную версию интервью читайте тут: "Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт объяснил как противодействовать русским на море». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 2 Просмотров: 239183
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 24912
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 24331
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
5
 Просмотров: 22194
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 13428
Крым
Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты
Россия в оккупированном Крыму испытывает ракеты
 Просмотров: 1548
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
 2 Просмотров: 1917
В оккупированном Крыму нашли огромный скотомогильник
В оккупированном Крыму нашли огромный скотомогильник Просмотров: 549
Денисова сообщила о нарушении прав активиста, которого задержали в Крыму
Денисова сообщила о нарушении прав активиста, которого задержали в Крыму Просмотров: 45
Гибридная война на Азове: русские перекрывают часть Керченского пролива
Гибридная война на Азове: русские перекрывают часть Керченского пролива
 Просмотров: 1863
Больше всего комментируют
20
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
5
Нацкорпус устроил митинг возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому
4
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
3
Появилось видео с Луценко в Лондоне
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
Голосов: 6192
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua