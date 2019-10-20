Эксперт объяснил как противодействовать русским на море

"РФ перекрывает акваторию моря через предписания. Они там будто бы обучение проводят. Как и во всем остальном у нас здесь нет никаких зеркальных ответов", - Борис Бабин Фото: Сергей Старостенко

Украинские пограничники должны противостоять российской агрессии на Черном и Азовском морях.

В интервью Gazeta.ua рассказал Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной республике Крым.

"РФ перекрывает акваторию моря через предписания. Они там будто бы учения проводят. Как и во всем остальном у нас здесь нет зеркальных ответов. Ну, примером, Россия останавливает украинские суда, которые заходят в порты "Мариуполь" и "Бердянск". Осматривает их, стоят они на рейде, теряют деньги. Но, к сожалению, мы им не отвечаем. Мы хоть на одном судне, которое работает с Россией что-то нашли? Мы хоть одно судно задержали? Нет, мы не задержали ни одного судна. Задерживали только тогда, когда к нам заходили. На всем Азове задержали рыболовецкое судно "Норд", но оно наше. Я сейчас говорю о судах, заходящих в российские порты под иностранным флагом. Мы это не делаем, но если бы себя уважали, то на судне, которое направляется в российский порт наши пограничники нашли-бы случайно наркотики, порнографию. Это делают нормальные страны", - говорит он.

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Полную версию интервью читайте тут: "Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"