Беспилотники Bayraktar TB2 возьмут на вооружение Воздушных сил

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

21 октября на аэродроме в городе Староконстантинов Хмельницкой области финальные испытания беспилотный проходит авиационный комплекс "Bayraktar TB2".

Турецкие представители вместе военными Воздушных Сил ВСУ проверяют технику на земле и в воздухе, сообщает пресс-служба Командование ВС ВСУ

В частности, испытывают все системы комплекса, подвесы камер, вооружение, тренажер, наземную станцию ​​управления и другое оборудование.

По завершению испытаний "Bayraktar TB2" встанут на вооружение Воздушных Сил. Их будут использовать военные, которые закончили обучение в Турции и получили право на управление этим комплексом.

В Одессу доставили 2 патрульных катера типа Island - "Славянск" и "Старобельск". Прибыли судна сухогрузом Ocea Freedom, который отправился из Балтимора в США 4 октября.