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понедельник, 21 октября 2019 12:46

Беспилотники Bayraktar TB2 возьмут на вооружение Воздушных сил
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Bayraktar TB2 испытывают на аэродроме в городе Староконстантинов
Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ
Bayraktar TB2 испытывают на аэродроме в городе Староконстантинов
Bayraktar TB2 испытывают на аэродроме в городе Староконстантинов
Bayraktar TB2 испытывают на аэродроме в городе Староконстантинов
Bayraktar TB2 испытывают на аэродроме в городе Староконстантинов

21 октября на аэродроме в городе Староконстантинов Хмельницкой области финальные испытания беспилотный проходит авиационный комплекс "Bayraktar TB2".

Турецкие представители вместе военными Воздушных Сил ВСУ проверяют технику на земле и в воздухе, сообщает пресс-служба Командование ВС ВСУ

В частности, испытывают все системы комплекса, подвесы камер, вооружение, тренажер, наземную станцию ​​управления и другое оборудование.

По завершению испытаний "Bayraktar TB2" встанут на вооружение Воздушных Сил. Их будут использовать военные, которые закончили обучение в Турции и получили право на управление этим комплексом.

В Одессу доставили 2 патрульных катера типа Island - "Славянск" и "Старобельск". Прибыли судна сухогрузом Ocea Freedom, который отправился из Балтимора в США 4 октября.

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