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пятница, 21 января 2022 02:52

В Украине памятник Ленину выставили на аукцион: цена солидная

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В Новгород-Северском Черниговской области на аукцион выставили демонтированный памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину. Его первоначальная стоимость составляет около 394 тыс. грн.

Бронзовую скульптуру весом 4200 кг и высотой 5 м выставили на аукцион на "Prozorro.Продажі". Он состоится через неделю, пишет "Суспільне".

Автор: "Суспільне Чернігів"
  В Новгороде-Северском памятник Ленину выставили на аукцион
В Новгороде-Северском памятник Ленину выставили на аукцион

Все желающие купить скульптуру могут подавать свои предложения до 26 января этого года.

Экспертизу сплава производили специалисты из института им. Патона, рассказал заместитель городского головы Сергей Йожиков.

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Новгород-Северский памятник Ленину стал последним, который демонтирован в Украине (за исключением оккупированных территорий. Произошло это 8 октября 2016 года.

В июне 2021 года глава общины Людмила Ткаченко сказала, что община надеется выручить за скульптуру 1 млн грн.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Запрещается советская символика, открываются архивы советских спецслужб.

В ночь на 26 октября 2021 года неизвестные разрушили памятные знаки советских времен в Лохвице и Лубнах Полтавской области. В Лубнах снесли памятник красноармейцу Василию Чапаеву.

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