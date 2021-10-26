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среда, 27 октября 2021 02:52

Чапаев "упал": в Полтавской области расправились с памятниками коммунистам
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В ночь на 26 октября неизвестные разрушили памятные знаки советских времен в Лохвице и Лубнах Полтавской области. В Лубнах снесли памятник красноармейцу Василию Чапаеву.

Об этом сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев, пишет "Зміст".

Фото: Facebook-страница Александр Назарец

Отмечается, что разрушенные памятники и так подлежали сносу в рамках закона о декоммунизации. Правоохранители сейчас уточняют обстоятельства правонарушения.

В Лубнах памятник Чапаеву должны были убрать. Однако в 2015 году город переименовал постамент в "памятник Чапаевской дивизии". Сносить не стали.

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Какой памятник снесли в Лохвице, полиция не сообщает. Известно, что там сохранился памятник комсомольцам.

Так же в Хороле на бюсте советского генерала Ивана Третьяка, ответственного за сбитие пассажирского "Боинга" в 1983 году, написали "убийца".

Во Львове демонтировали советскую звезду с Марсового поля. Звезду уже подняли и продолжают обивать бетон. Работы по демонтажу проводят за деньги музея – около 400 тыс. грн. В среду, 27 октября, звезду перевезут в музей "Территория террора" согласно решению горсовета Львова.

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