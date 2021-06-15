Советуют воздержаться от купания в Черном море

После обильных осадков в акваторию одесских пляжей попало большое количество поверхностных вод. Фото: pixabay.com

В Одессе рекомендуют временно воздержаться от купания на всех городских пляжах.

После обильных осадков, прошедших над регионом 12-13 июня, в акваторию моря попало большое количество поверхностных вод, сообщили в горсовете.

"Главное управление Госпродпотребслужбы области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Рекомендация Госпродпотребслужбы является предупредительной мерой, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации и с целью профилактики заболеваний, которые передаются водным путем.

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Через несколько дней после купания человек может умереть. Все из-за лептоспироза, который возникает в стоячих водах, а также заболоченных местах с камышами и кустарниками. В зоне риска отдыхающие и рыбаки, что ищут тихие места для улова.