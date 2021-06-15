Советуют воздержаться от купания в Черном море

 
Ексклюзивы
1/5
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 468
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 540
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 729
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 945
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 369
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1377
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1647
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 792
Фото
Все фото
4
9
3
4
4
Российский репер- &quot;крымнашист&quot; гастролирует по Украине
Российский репер- "крымнашист" гастролирует по Украине
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
Украинские разведчики тренировались на американском корабле
500 тыс. за бесплатную операцию: кардиохирурги придумали коррупционную схему
500 тыс. за бесплатную операцию: кардиохирурги придумали коррупционную схему
На озере перевернулась лодка с пограничниками: поиски пропавшего продолжаются
На озере перевернулась лодка с пограничниками: поиски пропавшего продолжаются
Ресторан украсил стены скандальными росписями о &quot;понаехавших&quot;
Ресторан украсил стены скандальными росписями о "понаехавших"
Видео
Все видео
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
Ребенка укусил дельфин - мать сняла это на видео
Ребенка укусил дельфин - мать сняла это на видео
На кладбище вывезли трех живых людей
На кладбище вывезли трех живых людей
Стрельба из муниципалами в школе: новые подробности
Стрельба из муниципалами в школе: новые подробности
Муниципалы устроили стрельбу в школе: первые подробности
Муниципалы устроили стрельбу в школе: первые подробности
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 135
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 774
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 531
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 468
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2745
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 486
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
вторник, 15 июня 2021 15:18

Советуют воздержаться от купания в Черном море

  Комментировать
Советуют воздержаться от купания в Черном море
После обильных осадков в акваторию одесских пляжей попало большое количество поверхностных вод. Фото: pixabay.com

В Одессе рекомендуют временно воздержаться от купания на всех городских пляжах.

После обильных осадков, прошедших над регионом 12-13 июня, в акваторию моря попало большое количество поверхностных вод, сообщили в горсовете.

"Главное управление Госпродпотребслужбы области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Рекомендация Госпродпотребслужбы является предупредительной мерой, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации и с целью профилактики заболеваний, которые передаются водным путем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где отдыхать лучше всего: мнение европейцев

Через несколько дней после купания человек может умереть. Все из-за лептоспироза, который возникает в стоячих водах, а также заболоченных местах с камышами и кустарниками. В зоне риска отдыхающие и рыбаки, что ищут тихие места для улова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа
Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа Просмотров: 1125
Поразить всех: как стильно выглядеть на пляже
Поразить всех: как стильно выглядеть на пляже Просмотров: 324
Отдых в Украине: посчитали стоимость жилья у моря и в Карпатах
Отдых в Украине: посчитали стоимость жилья у моря и в Карпатах Просмотров: 477
Полиция штрафовала туристов на €123 тыс. за кражу песка с пляжа
Полиция штрафовала туристов на €123 тыс. за кражу песка с пляжа Просмотров: 855
Сейчас вы читаете новость «Советуют воздержаться от купания в Черном море». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук

Погиб исследователь Голодомора

Застрелили министра внутренних дел

Глава МИД обматерил Путина

В центре города взорвался автомобиль

СССР аннексировал Литву, Латвию и Эстонию

Первый успешный перелет Атлантики завершился тем, что самолет перевернулся

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 5409
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4257
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3645
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 3411
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов Просмотров: 3168
Одесса
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
 Просмотров: 810
Парад и артиллерийский салют: опубликовали план мероприятий к 30-летию Независимости
Парад и артиллерийский салют: опубликовали план мероприятий к 30-летию Независимости Просмотров: 477
Ребенка укусил дельфин - мать сняла это на видео
Ребенка укусил дельфин - мать сняла это на видео
 Просмотров: 702
На кладбище вывезли трех живых людей
На кладбище вывезли трех живых людей
 Просмотров: 4716
В Украину вернулся капитан судна, которого пять лет удерживали на Шри-Ланке
В Украину вернулся капитан судна, которого пять лет удерживали на Шри-Ланке Просмотров: 135
Больше всего комментируют
5
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
1
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Голосов: 291
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть