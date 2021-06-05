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суббота, 05 июня 2021 12:30

Где отдыхать лучше всего: мнение европейцев

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Где отдыхать лучше всего: мнение европейцев
В море у Кипра самая чистая вода. Фото: pixabay.com

Республику Кипр назвали страной с самым чистым морем и хорошими пляжами.

Такие выводы сделали в Европейском агентстве по охране окружающей среды, проверив пляжи и водоемы в начале летнего сезона.

Эксперты оценили чистоту воды в разных регионах. Они отметили, что островное государство сохранила статус благоприятного места для купания - качество воды на 100% пляжей республики признано "отличным".

Высокие баллы также получили за чистые водоемы:

Австрия - 97,7%

Греция - 97,1%

Мальта - 96,6%

Хорватия - 95,1%.

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За ними следовали Германия (89,9%), Италия (88,6%), Испания (88,5%), Бельгия (79,7%) и Франция (77,5%).

Власти Египта объявили об ослаблении карантина в сфере туризма, торговли и обслуживания. В частности, для торговых центров и магазинов сняли требование закрываться в 21:00. Теперь заведениям тогровли позволили работать с 07:00 до 23:00 в будни и до полуночи в выходные. Кафе и рестораны могут работать с 05:00 до 01:00. При этом, в барах и ресторанах запрещено предлагать посетителям кальян - за это власть предусмотрела штрафы.

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Дата
05
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