Где отдыхать лучше всего: мнение европейцев

Республику Кипр назвали страной с самым чистым морем и хорошими пляжами.
Такие выводы сделали в Европейском агентстве по охране окружающей среды, проверив пляжи и водоемы в начале летнего сезона.
Эксперты оценили чистоту воды в разных регионах. Они отметили, что островное государство сохранила статус благоприятного места для купания - качество воды на 100% пляжей республики признано "отличным".
Высокие баллы также получили за чистые водоемы:
Австрия - 97,7%
Греция - 97,1%
Мальта - 96,6%
Хорватия - 95,1%.
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За ними следовали Германия (89,9%), Италия (88,6%), Испания (88,5%), Бельгия (79,7%) и Франция (77,5%).
Власти Египта объявили об ослаблении карантина в сфере туризма, торговли и обслуживания. В частности, для торговых центров и магазинов сняли требование закрываться в 21:00. Теперь заведениям тогровли позволили работать с 07:00 до 23:00 в будни и до полуночи в выходные. Кафе и рестораны могут работать с 05:00 до 01:00. При этом, в барах и ресторанах запрещено предлагать посетителям кальян - за это власть предусмотрела штрафы.
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