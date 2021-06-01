Назвали топовые места отдыха украинцев в 2021 году

Летний сезон отпусков планируют посвятить внутреннему туризму более половины украинцев. Об этом свидетельствуют данные ролингового исследования спроса на туристические продукты различных социальных и возрастных групп населения Украины, а также настроения туристической динамики по Украине.

Результаты исследования презентовали в Минкульте.

По данным исследования, 53,1% респондентов планируют провести отпуск в Украине, и только 10% - уехать за границу.

Среди тех, кто планирует отпуск в Украине, 44,5% стремятся отдыхать за пределами своей области. Остальные планирует отдыхать дома или в пределах своих областей. В то же время 42,2% очень редко или никогда не путешествуют по стране, и это резко зависит от возраста.

Так, среди тех, кто планирует путешествия, больше молодежи, зато 40% респондентов категории в возрасте 60+ вообще не путешествуют.

Автор: facebook.com/MKIPUkraine Минкульт обнародовал результаты исследования касательно мест отдыха украинцев летом 2021 года

36,5% - предпочитают отдых на природе, 27,7% - морской, 12,3% - в горах. Городской отдых составляет 7,9%. Мужчины отдают больше предпочтение отдыху на природе, а женщины - пляжному отдыху. О пляжном отдыхе в целом мечтают 29,8% опрошенных.

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Среди регионов, которые этим летом посетят украинцы, безусловным лидером является Одесская область, посетить ее планируют 17,4%. На втором месте среди областей Закарпатская - 11,8%, третья - Запорожская, которую назвали 7,7%. Далее следуют Львовская, Херсонская, Харьковская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Черкасская и Киевская области.

Самый популярный морской курорт - Затока, природный - Аскания-Нова, городской - Киево-Печерская Лавра и Старый город Львов.

Наиболее распространенный транспорт для путешествий - собственное авто, его назвали 33,1% опрошенных.

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