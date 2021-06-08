Отдых в Украине: посчитали стоимость жилья у моря и в Карпатах

Автор: Елена Луценко Одесса - самый популярный город для отдыха в 2021 году

В этом году самыми популярными местами отдыха украинцев являются Карпаты и юг страны.

Больше всего украинцы интересуются арендой жилья в одесском курортном районе Аркадия, пишет сервис OLX на основе запросов пользователей.

Одесса - самый популярный город для отдыха в 2021 году. Черноморск и Бердянск - одни из самых популярных направлений.

Самая дешевая аренда жилья в Железном порту, Очакове и Геническе. Сутки обойдутся в 400-500 грн. Каролино-Бугаз, Черноморск - 600 грн в сутки. Одесса и Затока - 750-800 грн.

В Карпатах сутки аренды жилья обойдутся от 200 до 1100 грн.

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В частности, в Берегово просят 200 грн, в Славском - 250, Трускавце - 350 грн, Поляне, Ворохте - 500 грн в сутки. Яблуница и Яремче - 800 и 1100 грн соответственно.

Летний сезон отпусков планируют посвятить внутреннему туризму более половины украинцев. Об этом свидетельствуют данные ролингового исследования спроса на туристические продукты различных социальных и возрастных групп населения Украины, а также настроения туристической динамики по Украине. Результаты исследования презентовали в Минкульте. По данным исследования, 53,1% респондентов планируют провести отпуск в Украине, и только 10% - уехать за границу.