Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа

Полиция успела спасти от смерти лишь одно животное. Фото: pixabay.com

В Днепре задержали 11 граждан Нигерии, которые устроили фуршет с убийством живых коз прямо посреди городского пляжа.

Испуганные отдыхающие услышали дикие крики и вызвали полицию, передает ТСН. Компания нигерийцев резала коз, чтобы приготовить на вертеле. На момент приезда правоохранителей три козы уже жарились на огне. Иностранцы не поняли, чем вызвали гнев людей и почему их задержала полиция.

"Они объяснили, что у матери одного из них сегодня день рождения. Решили приготовить коз в честь праздника. Все - студенты высших учебных заведений Днепра: Днепровского государственного медицинского університета, Университета имени Альфреда Нобеля, Национальной металлургической академии Украины", - сообщили в полиции.

Мать в праздничной трапезе участия не принимала. Всех участников громкого гуляния забрали в отделение. Задержанным от 18 до 24 лет. Коз они не воровали, а купили в соседней деревне. Городской пляж для празднования выбрали из-за живописной местности. Спасти от неминуемой смерти полиция успела лишь одно животное.

Иностранцев отпустили после беседы. На данный момент решается вопрос о наказании. По закону жарить на костре животных не запрещено. Однако за место и способ нигерийцев могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными или хулиганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марк Цукерберг показал своих козлов

Пограничники Львовского отряда задержали двух велосипедистов из Германии, которые незаконно пересекли польско-украинскую границу. Немцы решили ехать из Польши в Украину напрямик, ведь думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска необязательно.