Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 495
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 594
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 864
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 360
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1368
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1521
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 774
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1575
Фото
Все фото
5
12
5
3
8
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
Затоплены дворы и дома: город поплыл после мощных ливней
Затоплены дворы и дома: город поплыл после мощных ливней
Мать двоих детей нашли повешенной в ванной на поясе от халата
Мать двоих детей нашли повешенной в ванной на поясе от халата
Бывшие должностные лица банка присвоили 86 млн грн: что придумали
Бывшие должностные лица банка присвоили 86 млн грн: что придумали
Мужчина чуть не взорвал многоэтажку: показали фото
Мужчина чуть не взорвал многоэтажку: показали фото
Видео
Все видео
Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа
Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
"Быкуют не по-детски": пьяная пара устроила скандал - мужчина оказался полицейским
"Быкуют не по-детски": пьяная пара устроила скандал - мужчина оказался полицейским
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Полицейские жестоко "скрутили" мужчину, потому что не одел маску
Полицейские жестоко "скрутили" мужчину, потому что не одел маску
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 99
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 765
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 522
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 459
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2736
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 360
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
вторник, 15 июня 2021 09:30

Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа

  Комментировать
Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа
Полиция успела спасти от смерти лишь одно животное. Фото: pixabay.com

В Днепре задержали 11 граждан Нигерии, которые устроили фуршет с убийством живых коз прямо посреди городского пляжа.

Испуганные отдыхающие услышали дикие крики и вызвали полицию, передает ТСН. Компания нигерийцев резала коз, чтобы приготовить на вертеле. На момент приезда правоохранителей три козы уже жарились на огне. Иностранцы не поняли, чем вызвали гнев людей и почему их задержала полиция.

"Они объяснили, что у матери одного из них сегодня день рождения. Решили приготовить коз в честь праздника. Все - студенты высших учебных заведений Днепра: Днепровского государственного медицинского університета, Университета имени Альфреда Нобеля, Национальной металлургической академии Украины", - сообщили в полиции.

Мать в праздничной трапезе участия не принимала. Всех участников громкого гуляния забрали в отделение. Задержанным от 18 до 24 лет. Коз они не воровали, а купили в соседней деревне. Городской пляж для празднования выбрали из-за живописной местности. Спасти от неминуемой смерти полиция успела лишь одно животное.

Иностранцев отпустили после беседы. На данный момент решается вопрос о наказании. По закону жарить на костре животных не запрещено. Однако за место и способ нигерийцев могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными или хулиганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Марк Цукерберг показал своих козлов

Пограничники Львовского отряда задержали двух велосипедистов из Германии, которые незаконно пересекли польско-украинскую границу. Немцы решили ехать из Польши в Украину напрямик, ведь думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска необязательно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

Глава МИД обматерил Путина

В центре города взорвался автомобиль

СССР аннексировал Литву, Латвию и Эстонию

Первый успешный перелет Атлантики завершился тем, что самолет перевернулся

Самое читаемое
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4041
Добкин &quot;наехал&quot; на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России 2 Просмотров: 3960
Полицейский &quot;подрезал&quot; машину с детьми и обстрелял пассажиров
Полицейский "подрезал" машину с детьми и обстрелял пассажиров
4
 Просмотров: 3627
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3429
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3313
Днипро
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
Смерч, град и затопленные дома: показали последствия страшной непогоды
5
 Просмотров: 1323
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
 Просмотров: 1161
Мужчина избил медиков, которые приехали его спасать
Мужчина избил медиков, которые приехали его спасать Просмотров: 180
Затоплены дворы и дома: город поплыл после мощных ливней
Затоплены дворы и дома: город поплыл после мощных ливней
12
 Просмотров: 666
Укрзализныця запускает к морю новые маршруты
Укрзализныця запускает к морю новые маршруты Просмотров: 207
Больше всего комментируют
22
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
4
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Добкин "наехал" на барменов, которые угощали пивом за голы в ворота России
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
2
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
Голосов: 269
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть