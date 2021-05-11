Марк Цукерберг показал своих козлов

Основатель социальной сети Facebook 36-летний Марк Цукерберг завел коз.

Фотографией двух своих питомцев со странными именами миллиардер поделился в Facebook.

Автор: facebook.com/zuck Цукерберг назвал своих козлов Макс и Биткоин

"Мои козлы: Макс и Биткоин", - написал Цукерберг в новом посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Номер мобильного телефона Марка Цукерберга слили в сеть

Цукерберг уверен, что виртуальная и дополненная реальности позволят людям через 10 лет телепортироваться в разные локации. Он утверждает, что технологии VR и AR в будущем изменят возможности общения людей. В частности, появится иллюзия присутствия в другом месте. Обеспечить эти возможности можно будет благодаря смарт-очкам.