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четверг, 11 марта 2021 17:42

За 10 лет люди смогут телепортироваться - Цукерберг

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За 10 лет люди смогут телепортироваться - Цукерберг
Марк Цукерберг прогнозирует возможность телепортации благодаря смарт-очкам. Фото: unsplash.com

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг уверен, что виртуальная и дополненная реальности позволят людям за 10 лет телепортироваться в разные локации.

Утверждает, что технологии VR и AR в будущем изменят возможности общения людей. В частности, появится иллюзия присутствия в другом месте. Обеспечить эти возможности можно будет благодаря смарт-очкам, передает The Information.

"Можно будет просто щелкнуть пальцами, "перемещаться" - и вот вы уже сидите в другом месте, а они сидят на своем диване, и всем кажется, что вы реально находитесь рядом друг с другом. Сейчас мы не можем полностью погрузиться в дополненную или виртуальную реальности. Не хватает необходимых технологий. Тем не менее, благодаря смартфонам, компьютерам и другим гаджетам мы уже общаемся и видимся с собеседниками на экране", - рассказал Цукерберг.

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Мужчина считает, что благодаря развитию технологий существенно уменьшится потребность в транспорте, и, как следствие, окружающая среда будет меньше страдать от нашей деятельности.

Компания Alphabet X, принадлежащая Google, работает над уникальной технологией. Разрабатывают устройство, которое даст пользователям сверхчеловеческий слух. Проект имеет кодовое название "Росомаха" - намек на одноименного персонажа комиксов Marvel, который обладает сверхчувствительными зрением, обонянием и слухом.

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