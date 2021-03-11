За 10 лет люди смогут телепортироваться - Цукерберг

Марк Цукерберг прогнозирует возможность телепортации благодаря смарт-очкам. Фото: unsplash.com

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг уверен, что виртуальная и дополненная реальности позволят людям за 10 лет телепортироваться в разные локации.

Утверждает, что технологии VR и AR в будущем изменят возможности общения людей. В частности, появится иллюзия присутствия в другом месте. Обеспечить эти возможности можно будет благодаря смарт-очкам, передает The Information.

"Можно будет просто щелкнуть пальцами, "перемещаться" - и вот вы уже сидите в другом месте, а они сидят на своем диване, и всем кажется, что вы реально находитесь рядом друг с другом. Сейчас мы не можем полностью погрузиться в дополненную или виртуальную реальности. Не хватает необходимых технологий. Тем не менее, благодаря смартфонам, компьютерам и другим гаджетам мы уже общаемся и видимся с собеседниками на экране", - рассказал Цукерберг.

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Мужчина считает, что благодаря развитию технологий существенно уменьшится потребность в транспорте, и, как следствие, окружающая среда будет меньше страдать от нашей деятельности.

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