Разрабатывают проект "Росомаха" - пользователи будут иметь сверхчеловеческий слух

Компания уже разработала прототипы устройства. Фото: pixabay.com

Компания Alphabet X, принадлежащая Google, работает над уникальной технологией. Разрабатывают устройство, которое даст пользователям сверхчеловеческий слух.

Проект имеет кодовое название "Росомаха" (намек на одноименного персонажа комиксов Marvel, который обладает сверхчувствительными зрением, обонянием и слухом - Gazeta.ua). Об этом рассказали Business Insider источники в компании, пишет Daily Mail.

Над внутриканальным сенсорным устройством работают с 2018 года. По данным Alphabet, "Росомаха" будет иметь чрезвычайно чувствительные микрофоны, которые работают на мощных алгоритмах и могут определить, кто говорит, чтобы заблокировать дополнительный шум.

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"Мы изучаем новые технологии, которые могут расширить, защитить и улучшить ваш слух, что дают вам возможность повысить концентрацию и внимание, одновременно позволяя беспрепятственно взаимодействовать с людьми и необходимой информацией", - объясняет Тони Миллер, ведущий исследователь проекта.

Кроме этого, компания уже разработала прототипы устройства, которые могут отслеживать движения глаз и соответствующим образом корректировать звуки.

Ученые разработали имплантат сетчатки глаза, который поможет слепым людям видеть. Искусственное зрение применяет механизм черных и белых точек.