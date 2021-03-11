Искусственный интеллект определяет эмоции учащихся при обучении

Программа определяет эмоции учащихся при обучении / 4 Little Trees

Программа 4 Little Trees, создана гонконгским стартапом Find Solution AI, использует искусственный интеллект, чтобы определить эмоции учеников во время выполнения домашних заданий онлайн.

Хотя использование искусственного интеллекта для распознавания эмоций в школах и других местах вызывает обеспокоенность относительно конфиденциальности, основательница стартапа Виола Лам говорит, что с его помощью виртуальный класс может стать лучшим. Об этом пишет CNN.

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Ученики работают над тестами и домашними заданиями на платформе в рамках школьной программы. Во время учебы искусственный интеллект измеряет мышечные точки на их лицах с помощью камеры на компьютере или планшете, и определяет эмоции, включая счастье, печаль, гнев, удивление и страх.

Система также отслеживает, сколько времени ученики отвечают на вопросы, записывает оценки и историю, формирует отчеты о сильных и слабых сторонах, уровне мотивации, прогнозирует оценки. Программа может адаптироваться к каждому ученику с учетом пробелов в знаниях и предложить тесты в игровом стиле, которые должны сделать обучение более интересным. По словам Лама, студенты с ее платформой сдают экзамены на 10% лучше.

Лам - бывшая учительница. Она вспоминает, как узнал, что некоторые ученики испытывали трудности только тогда, когда получали результаты экзаменов, а это уже поздно. В 2017-м запустила проект 4 Little Trees с финансированием $5 млн, чтобы дать учителям шанс на раннее вмешательство. Количество школ, использующих 4 Little Trees в Гонконге, выросла с 34 до 83 за последний год. Цены за услугу $10- $ 49 за студенческий курс. Лам говорит, что технология была особенно полезной учителям во время пандемии, так как позволяет удаленно контролировать эмоции учащихся при обучении.